Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:05

Некрополь Ольвии — не просто кладбище: амфоры для возлияний раскрывают секреты морской торговли

В Йере раскопали некрополь Ольвии I-III веков с ритуалами кремации

Всего в нескольких метрах от средиземноморского побережья Франции, рядом с древним городом Ольвия на территории современного Йера, археологи совершили remarkable открытие. Они обнаружили обширный римский некрополь, который проливает новый свет на погребальные обряды этого стратегически важного портового города.

Масштабное захоронение у древнего города

Профилактические раскопки, проведенные археологической службой департамента Вар и Национальным институтом превентивных археологических исследований, выявили место захоронения, которое использовалось с I по III века нашей эры. Работы ведутся в рамках проекта реорганизации дороги Альманар и уже позволили изучить группу из 160-170 погребальных сооружений на площади 800 квадратных метров.

Эта находка — не случайное открытие. Ранее, в 2022 и 2023 годах, к северу и северо-западу от древних городских стен уже находили другие захоронения. Все вместе они указывают на существование крупной погребальной зоны, которая в римские времена граничила с прибрежной дорогой, вероятно, ведущей в город Тело Мартиус (современный Тулон).

История Ольвии — от основания до забвения

Колония Ольвия была основана массалиотами из Марселя в последней четверти IV века до нашей эры как укрепленное поселение. Город сохранял постоянное население вплоть до середины VI века нашей эры — впечатляющий срок почти в тысячу лет.

В период, когда использовался обнаруженный некрополь, Ольвия административно входила в состав римской колонии Арль, юрисдикция которой простиралась вдоль побережья от Камарга до самого Йера. Это был важный портовый город, связывавший различные части Римской империи.

Ритуал кремации: от тела к пеплу

Все находки на этом участке указывают на то, что кремация была единственным погребальным обрядом в данном секторе некрополя. Процедура, судя по всему, была строго стандартизирована.

Тело умершего помещали на погребальный костер, сложенный над квадратной ямой. Усопшего сопровождали керамической посудой и личными вещами, предназначенными для путешествия в загробную жизнь. Огонь достигал такой температуры, что стены ямы пропитывались красноватым оттенком — явление, известное как рубефекция.

"Пламя, раздуваемое потоком воздуха, поступающим через своего рода центральную вентиляционную шахту, достигло таких экстремальных температур, что стены ямы пропитались красноватым цветом", — отмечают археологи.

Под воздействием жара кости теряли первоначальную окраску, белели, деформировались и покрывались характерными трещинами. Предметы, сопровождавшие покойного, также страдали — стеклянные сосуды расплавлялись, а керамика сильно повреждалась от огня.

После кремации: ритуальные жесты и захоронение

После завершения кремации начиналась следующая фаза ритуала. В некоторых случаях для окончательного захоронения использовали ту же яму, где горел костер. В других — остатки кремации аккуратно собирали и переносили в специально подготовленные ямы.

Концентрация человеческих останков в четко определенных скоплениях позволяет исследователям точно определить места захоронений. Некоторые могилы, возможно, были обозначены на поверхности блоками песчаника.

Погребальный инвентарь включал и нетронутые предметы, захороненные уже после кремации: стеклянные флаконы для духов, различные виды керамической посуды. Особенностью некрополя Ольвии является частое наличие специальных каналов для возлияний.

Сравнение погребальных практик в Ольвии и других римских городах

Параметр Ольвия Другие римские города
Основной обряд Исключительно кремация Кремация и ингумация
Обращение с прахом Прямое захоронение, курганы, органические контейнеры Преимущественно урны из стекла, керамики, камня
Каналы для возлияний Частые, из reused амфор Реже, более стандартизированные формы
Ритуальное разбивание посуды Присутствует Известно, но менее распространено

Каналы возлияний и поминальные обряды

Каналы для возлияний предназначались для подачи жидких приношений — вина, пива или меда. Эти дары должны были почтить память умершего или обеспечить его защиту в загробной жизни.

"Эти жидкости, такие как духи, монеты или масляные лампы, также могли предназначаться для умилостивления божеств подземного мира", — предполагают исследователи.

Большинство этих каналов были импровизированными — их изготовляли из повторно использованных амфор. Эти емкости красноречиво свидетельствуют об интенсивной морской торговле, характерной для Ольвии.

Другие пространства в погребальной зоне, по-видимому, отводились для поминальных обрядов, во время которых практиковалось намеренное разбивание керамической посуды. Полное значение этого ритуального жеста еще предстоит понять.

Как организовать домашний архив семейных history

Методы, которые используют археологи для изучения древних захоронений, могут вдохновить на сохранение собственной семейной истории:

  1. Создайте систему хранения документов. Используйте специальные папки и конверты для свидетельств о рождении, браке, фотографий и других важных бумаг.

  2. Оцифруйте старые фотографии. Отсканируйте семейные снимки и сохраните их в облачном хранилище с четкой системой именования.

  3. Записывайте устные истории. Расспросите старших родственников об их жизни, традициях и воспоминаниях — эти устные свидетельства бесценны.

  4. Составьте генеалогическое древо. Начните с ближайших родственников и постепенно углубляйтесь в прошлое, используя архивные данные.

  5. Сохраняйте материальные памятники. Фамильные украшения, письма, дневники могут рассказать о ваших предках не меньше, чем официальные документы.

Уникальные особенности ольвийского некрополя

Одной из отличительных черт некрополя Ольвии является обращение с кальцинированными костями. В отличие от более распространенного римского обычая помещать их в урны из стекла, керамики, камня или свинца, в Ольвии практиковались иные методы.

Здесь известны случаи, когда костные останки высыпали непосредственно в могилу, группировали в небольшие курганы или помещали в органические контейнеры, которые не сохранились до наших дней.

Вопрос о том, отражают ли эти различия социальные, экономические или культурные особенности, остается открытым. Это напоминает нам, что погребальные обряды древности представляли собой сложные системы, богатые вариантами и наполненные множеством значений.

А что если…

Если методы археологических исследований продолжат совершенствоваться, мы сможем узнать еще больше о повседневной жизни древних обитателей Ольвии. Если анализ ДНК сохранившихся костных останков станет возможным, это может раскрыть информацию о происхождении, родственных связях и даже болезнях людей, живших здесь две тысячи лет назад.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему в этом некрополе использовали только кремацию?
Это может отражать местные традиции или римское влияние определенного периода. В других римских городах часто практиковалась и ингумация (захоронение в земле), но в данном секторе Ольвии археологи обнаружили свидетельства исключительно кремации.

Что происходило с вещами, которые не сгорали в погребальном костре?
Некоторые предметы специально помещали в могилу уже после кремации — они не несли следов огня. Другие вещи, помещенные на костер, плавились или повреждались, но все равно сохранялись в захоронении как часть ритуала.

Можно ли посетить место раскопок?
Обычно активные археологические раскопки закрыты для публики, но после их завершения наиболее значимые находки часто передают в музеи, где их могут увидеть все желающие.

Три интересных факта о некрополе Ольвии

  1. Инженерный подход. Центральная вентиляционная шахта в погребальных ямах выполняла важную техническую функцию — обеспечивала приток кислорода для поддержания интенсивного горения.

  2. Экономия и практицизм. Использование старых амфор для создания каналов возлияний свидетельствует о практичном подходе — ничего не пропадало даром.

  3. Долгая память. Некрополь использовался непрерывно в течение трех столетий, что говорит о стабильности традиций и населения в этом регионе.

Исторический контекст

Ольвия существовала в эпоху, когда Средиземноморье было объединено под властью Рима, но сохраняло разнообразие местных культур и традиций. I-III века нашей эры — период расцвета Римской империи, так называемое "золотое время" принципата. В это время города процветали, торговля достигала невиданных масштабов, а римские обычаи смешивались с местными традициями. Некрополь в Ольвии представляет собой уникальное свидетельство этого культурного синтеза — греческие корни города, римская административная принадлежность и местные погребальные практики создали уникальный обряд, который теперь, спустя тысячелетия, рассказывает нам о жизни и смерти в древнем портовом городе.

