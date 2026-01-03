Океан раннего мела оказался не таким безопасным: суперхищники вышли на охоту раньше времени

Гигантские акулы обычно кажутся героями более поздних эпох, но свежие находки заставляют пересмотреть эту картину. Австралийские ископаемые останки показывают, что "суперхищники" появились раньше, чем считалось, и могли доминировать в морях ещё в раннем мелу. Открытие меняет не только дату их возникновения, но и предполагаемую "точку старта" эволюции самых крупных акул. Об этом сообщает Communications Biology.

Австралийская находка, которая сдвинула хронологию

Долгое время научное сообщество исходило из того, что крупные представители отряда Lamniformes сформировались около 100 миллионов лет назад в морях, которые существовали на месте современных Северной Америки и Европы. Однако новое исследование предлагает другую версию: первые гигантские ламнообразные могли появиться примерно 115 миллионов лет назад, причём в Южном полушарии — у берегов нынешней северной Австралии.

Основанием для таких выводов стали пять позвонков, найденных в формации Дарвина. Эти останки относятся к верхнему аптскому ярусу раннего мелового периода. Сегодня место находки располагается в районе прибрежных вод у пляжа Казуарина недалеко от города Дарвин. Самый крупный позвонок достигает 12,6 сантиметра в диаметре и, как считают исследователи, принадлежал массивной акуле семейства Cardabiodontidae.

Почему палеонтологам сложно "собрать" древнюю акулу

Хрящевой скелет и редкость полноценных находок

Акулы относятся к хрящевым рыбам, а это означает, что их скелет хуже сохраняется в породах по сравнению с костными рыбами или морскими рептилиями. Поэтому чаще всего учёным попадаются зубы, а позвонки считаются редкой удачей. Именно они дают возможность точнее оценить размеры животного и понять, с какими экосистемами оно было связано.

Позвонки важны ещё и потому, что позволяют делать более уверенные расчёты общей длины тела. В случае австралийских находок специалисты пришли к выводу, что отдельные ламнообразные акулы могли вырастать до 6-8 метров и весить более трёх тонн — то есть были сопоставимы по масштабу с крупнейшими морскими существами своего времени.

Какую роль ранние гиганты играли в океанах

Авторы исследования считают, что ламнообразные заняли нишу высших хищников довольно рано — на стадии активной адаптивной эволюции. Их размеры и предполагаемые возможности охоты указывают на то, что они могли конкурировать с крупными морскими рептилиями за добычу и пространство в экосистеме.

По мнению учёных, эти акулы выполняли роль, близкую к той, которую в современных океанах занимает большая белая акула: поддержание баланса за счёт контроля численности крупных морских животных и доминирование в верхней части пищевой цепи. Новые данные также подчёркивают важность Южного полушария для понимания ранней истории океанских хищников — возможно, именно там происходили ключевые этапы их становления.

В итоге находка в Австралии не просто добавила несколько костей в коллекции музеев, а расширила представления о том, когда и где зародились гигантские акулы. И чем больше таких редких останков удастся обнаружить, тем точнее станет картина древних океанов и их главных хищников — особенно на фоне процессов, которые уже сегодня меняют морскую среду, включая потемнение океанов и сдвиги в работе рифовых экосистем, влияющие на углеродный цикл океана.