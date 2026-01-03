Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Древняя акула
Древняя акула
© Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:17

Океан раннего мела оказался не таким безопасным: суперхищники вышли на охоту раньше времени

Палеонтологи нашли позвонки гигантской акулы в формации Дарвина — Communications Biology

Гигантские акулы обычно кажутся героями более поздних эпох, но свежие находки заставляют пересмотреть эту картину. Австралийские ископаемые останки показывают, что "суперхищники" появились раньше, чем считалось, и могли доминировать в морях ещё в раннем мелу. Открытие меняет не только дату их возникновения, но и предполагаемую "точку старта" эволюции самых крупных акул. Об этом сообщает Communications Biology.

Австралийская находка, которая сдвинула хронологию

Долгое время научное сообщество исходило из того, что крупные представители отряда Lamniformes сформировались около 100 миллионов лет назад в морях, которые существовали на месте современных Северной Америки и Европы. Однако новое исследование предлагает другую версию: первые гигантские ламнообразные могли появиться примерно 115 миллионов лет назад, причём в Южном полушарии — у берегов нынешней северной Австралии.

Основанием для таких выводов стали пять позвонков, найденных в формации Дарвина. Эти останки относятся к верхнему аптскому ярусу раннего мелового периода. Сегодня место находки располагается в районе прибрежных вод у пляжа Казуарина недалеко от города Дарвин. Самый крупный позвонок достигает 12,6 сантиметра в диаметре и, как считают исследователи, принадлежал массивной акуле семейства Cardabiodontidae.

Почему палеонтологам сложно "собрать" древнюю акулу

Хрящевой скелет и редкость полноценных находок

Акулы относятся к хрящевым рыбам, а это означает, что их скелет хуже сохраняется в породах по сравнению с костными рыбами или морскими рептилиями. Поэтому чаще всего учёным попадаются зубы, а позвонки считаются редкой удачей. Именно они дают возможность точнее оценить размеры животного и понять, с какими экосистемами оно было связано.

Позвонки важны ещё и потому, что позволяют делать более уверенные расчёты общей длины тела. В случае австралийских находок специалисты пришли к выводу, что отдельные ламнообразные акулы могли вырастать до 6-8 метров и весить более трёх тонн — то есть были сопоставимы по масштабу с крупнейшими морскими существами своего времени.

Какую роль ранние гиганты играли в океанах

Авторы исследования считают, что ламнообразные заняли нишу высших хищников довольно рано — на стадии активной адаптивной эволюции. Их размеры и предполагаемые возможности охоты указывают на то, что они могли конкурировать с крупными морскими рептилиями за добычу и пространство в экосистеме.

По мнению учёных, эти акулы выполняли роль, близкую к той, которую в современных океанах занимает большая белая акула: поддержание баланса за счёт контроля численности крупных морских животных и доминирование в верхней части пищевой цепи. Новые данные также подчёркивают важность Южного полушария для понимания ранней истории океанских хищников — возможно, именно там происходили ключевые этапы их становления.

В итоге находка в Австралии не просто добавила несколько костей в коллекции музеев, а расширила представления о том, когда и где зародились гигантские акулы. И чем больше таких редких останков удастся обнаружить, тем точнее станет картина древних океанов и их главных хищников — особенно на фоне процессов, которые уже сегодня меняют морскую среду, включая потемнение океанов и сдвиги в работе рифовых экосистем, влияющие на углеродный цикл океана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC вчера в 20:40
То, что летит в мусорное ведро, спасает поля и лекарства: пищевые отходы внезапно сменили роль

Пищевые отходы перестают быть мусором и превращаются в ресурс: ученые находят им применение в агротехнологиях, экологии и медицине.

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb вчера в 16:43
Это не инопланетяне, но почти так же круто: что скрывает антихвост новой межзвёздной кометы

3I/ATLAS стал сенсацией из-за редкости межзвёздных объектов, необычного "антихвоста" и того, как сложно заметить такие кометы на фоне Млечного Пути.

Читать полностью » Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters вчера в 12:14
Тайна, которую скрывают океаны: как слабые ветры могут замедлить потоки влаги в атмосферу

Почему на фоне глобального потепления испарение океана может уменьшаться? Китайские исследователи нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС — The Conversation вчера в 8:34
Свет гаснет первым, а аккумуляторы держатся до конца: дома получают шанс пережить катастрофы

Экстремальная погода всё чаще выводит из строя энергосистемы. Почему бытовые аккумуляторы становятся ключевым элементом устойчивости во время катастроф.

Читать полностью » Кавалерия была основой византийской армии — Стамули вчера в 4:31
Если враг силён, бей по коню: забытая тактика, которая переворачивала поле боя

Новый анализ "Алексиады" Анны Комниной показал, как лошади и кавалерия определяли войны, дипломатию и быт Византии XII века.

Читать полностью » Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science вчера в 0:13
Когда ледники отступают: как кости древних китов помогают понять климатические катастрофы прошлого

Таяние ледников Арктики раскрывает древние следы жизни, помогая ученым понять климатические изменения и экосистемы прошлого.

Читать полностью » Учёные зафиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке — Science 01.01.2026 в 23:38
Каждая зарядка — маленький износ: внутри аккумулятора запускается разрушительный механизм

Аккумулятор смартфона со временем держит заряд всё хуже. Учёные выяснили, что батареи буквально дышат при каждой зарядке, запуская скрытый механизм износа.

Читать полностью » Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI 01.01.2026 в 19:40
Иммунитет обманули с помощью назального спрея: теперь он перестал видеть угрозу в арахисе

Учёные из Мичиганского университета создали вакцину-спрей от аллергии на арахис: три дозы заметно ослабили реакцию у мышей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth
Авто и мото
Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист
Туризм
Лёд в напитках и уличная еда могут стать причиной проблем в Таиланде - ТурПром
Еда
Запеченная баранья корейка с чесноком и розмарином сохраняет сочность — повар
Садоводство
Лаванда лучше растёт при pH 6,5–7,5 в дренированной почве — House Digest
Красота и здоровье
Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой
Спорт и фитнес
Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные
Туризм
Париж предлагает более 1 000 км велодорожек и прокат Vélib’ — The New York Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet