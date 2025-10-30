Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Челябинск на пике успеха: масличные культуры установили рекорды

Челябинская область увеличила сбор масличных на 204 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом

Челябинская область ставит новые рекорды по сбору масличных культур. Подсолнечник, лен и рапс показывают отличные результаты, что свидетельствует о высоких показателях урожайности в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рекорды по урожайности: подсолнечник, лен, рапс

На 29 октября 2025 года в регионе уже обмолочено 268 тысяч гектаров из 359 тысяч, и собрано 333 тысячи тонн масличных культур. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года было собрано всего 129 тысяч тонн.

"Из 359 тысяч га обмолочено уже 268 тысяч га, собрано 333 тысячи тонн масличных. На эту же дату в прошлом году было собрано 129 тысяч тонн маслосемян", — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Этот урожай — настоящий рекорд. Средняя урожайность подсолнечника на 29 октября составила 14,3 центнера с гектара, что на 1,1 центнера больше, чем в прошлом году (13,2 ц/га). Масличный лен также показал прирост: в этом году урожайность составила 10,6 ц/га, тогда как в 2024 году было всего 8,6 ц/га. Рапс также показал хороший результат: 15,8 ц/га по сравнению с 10,5 ц/га в прошлом году.

Общий сбор урожая

На данный момент в Челябинской области уже намолочено 148,3 тысячи тонн подсолнечника, 141,2 тысячи тонн масличного льна и 28,2 тысячи тонн рапса. Кроме того, на Южном Урале также возделываются альтернативные масличные культуры, такие как соя, горчица и масличный рыжик.

Увеличение площади посадок и прогнозы на будущее

Глава регионального министерства сельского хозяйства Алексей Кобылин отметил, что в этом году хозяйства области значительно увеличили площади посадок масличных культур, на 100 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Успехи аграриев видны, и они рассчитывают на продолжение положительной динамики.

"Урожай масличных культур в этом году радует наших аграриев. По сравнению с прошлым годом, когда было собрано 278 тысяч тонн маслосемян, мы надеемся собрать не менее 350 тысяч тонн масличных", — отметил Кобылин.

