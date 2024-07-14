Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин. Такое масло увеличивает трение и температуру в двигателе, что может вызвать заклинивание или потерю мощности.

Кроме того, повышенное трение увеличивает расход топлива и вредит окружающей среде.

В современных двигателях излишне вязкое масло также приводит к неправильной работе из-за задержек в подаче масла, что может потребовать капитального ремонта. Однако для старых двигателей с износом такое масло может временно помочь. Несмотря на это, лучше использовать масло с вязкостью, рекомендованной производителем, сообщает За Рулем.

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