Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
Эксперт
  1. Главная
  2. Общество

Эксперт "За Рулем" Колодочкин: вязкое моторное масло может привести к серьёзным поломкам

Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин. Такое масло увеличивает трение и температуру в двигателе, что может вызвать заклинивание или потерю мощности.

Кроме того, повышенное трение увеличивает расход топлива и вредит окружающей среде.

В современных двигателях излишне вязкое масло также приводит к неправильной работе из-за задержек в подаче масла, что может потребовать капитального ремонта. Однако для старых двигателей с износом такое масло может временно помочь. Несмотря на это, лучше использовать масло с вязкостью, рекомендованной производителем, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Dvortygirl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Toyota планирует вернуть вездеходу Land Cruiser 70 механическую коробку передач

Toyota планирует вернуть вездеходу Land Cruiser 70 механическую коробку передач

Toyota планирует вернуть механическую коробку передач культовому внедорожнику Land Cruiser 70, заменив старый 4,5-литровый дизель V8 на более экологичный четырехцилиндровый 2,8-литровый турбодизель.

Читать полностью
Хакер из США Биннс арестован в Турции по подозрению в крупнейшей хакерской атаке на AT&T

Хакер из США Биннс арестован в Турции по подозрению в крупнейшей хакерской атаке на AT&T

Американский хакер Джон Биннс, обвиняемый в утечке данных T-Mobile, был арестован в Турции по подозрению в организации крупнейшей в истории США хакерской атаки на метаданные AT&T.

Читать полностью

Общество

The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их.

Читать полностью
MedicalXpress: бессонница у пожилых людей повышает риск развития депрессии

MedicalXpress: бессонница у пожилых людей повышает риск развития депрессии

В новом исследовании, опубликованном в MedicalXpress выяснено, что у пожилых людей с бессонницей значительно повышен риск развития депрессии, особенно после инфекционных заболеваний.

Читать полностью

Новости