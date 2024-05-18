В социальных сетях некоторые блогеры рекомендуют использовать касторовое масло как средство для похудения, утверждая, что оно способствует жиросжиганию и улучшению пищеварения. Однако медицинские специалисты критически относятся к таким методам.

Касторовое масло, действительно используемое как слабительное, может вызвать серьезные побочные эффекты, включая диарею, спазмы, нарушение электролитного баланса и обезвоживание. Потеря веса при таком методе является временной и связана с потерей воды.

Использование масла в качестве массажного средства безопасно, но не способствует похудению, хотя может сделать кожу мягче, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Дом Кедра (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)