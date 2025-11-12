Югра показала сенаторам нефть, прочнее камня: зачем региону новые налоговые льготы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заручились поддержкой комитета Совета Федерации по бюджету в вопросе расширения льгот для нефтяных компаний. Речь идёт о расширении четвёртой группы месторождений, подпадающих под действие налога на дополнительный доход (НДД).

Что предложил ХМАО

Во время заседания комитета, проходившего в рамках Дней Югры в Совете Федерации, первый заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев предложил включить в перечень ещё 56 месторождений на территории округа, где добыча ведётся с использованием технологий извлечения трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ).

"За счёт включения новых месторождений можно добыть ещё 156 миллионов тонн нефти. Это позволит не только поддержать отрасль, но и дать бюджету страны значительный прирост доходов", — отметил Забозлаев.

Сейчас в четвёртой группе по НДД числится 75 месторождений, а их расширение может привлечь новые инвестиции и обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет — почти 2 триллиона рублей.

Почему это важно

По словам Забозлаева, эффективность добычи нефти в регионе снижается:

коэффициент извлечения нефти (КИН) в 1960-х годах составлял 51% ,

к 2025 году он упал до 35%.

"Стимулирование внедрения новых технологий поможет повысить КИН всего на 1%, что даст дополнительно 300 миллионов тонн нефти и 2,4 триллиона рублей налоговых доходов в консолидированный бюджет России", — подчеркнул замгубернатора.

Для демонстрации сложности добычи представители Югры показали сенаторам керны из местных пород. Один из образцов представлял собой плотный песчаник, второй — камень, насыщенный нефтью.

"Он прочнее бетона в несколько раз. И эту нефть надо добыть — речь идёт именно о таких залежах. Сейчас в ХМАО добывается примерно 20% от всего объёма нефти в стране. Если не вводить новые месторождения, добывать просто станет негде", — пояснил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

Что такое налог на дополнительный доход

Налог на дополнительный доход (НДД) - это особый вид налогообложения, который стимулирует освоение труднодоступных или новых месторождений. В отличие от НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), он взимается только после того, как компания окупает свои затраты.

Если предприятие получает убыток, налог не уплачивается, что делает НДД инструментом для поддержки инвестиций в сложные проекты.

По словам главы департамента промышленности ХМАО Сергея Филатова, в регионе потенциал "гринфилдов" (новых месторождений) оценивается в 200 миллионов тонн нефти, которые можно добыть до 2050 года.