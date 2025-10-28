Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пляж Най Янг, Пхукет
Пляж Най Янг, Пхукет
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nai_Yang_Beach,_Phuket_(4448594382).jpg by Andy Mitchell
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:08

Неожиданное спасение Черного моря: микроскопические герои победили мазут

Лаборатория РТУ МИРЭА изолировала бактерии, эффективно очищающие море от мазута

После экологической катастрофы, вызванной крушением танкеров в Черном море прошлой зимой, традиционные методы очистки, такие как масштабная механическая уборка, столкнулись с серьезными ограничениями. Несмотря на все усилия, значительные объемы мазута до сих пор остаются в толще песка и придонных отложениях, что приводит к постоянному вторичному загрязнению прибрежной полосы. Эта ситуация требует поиска принципиально новых, более эффективных и устойчивых решений для восстановления экосистемы.

От сбора к биотехнологиям

Механический сбор нефтепродуктов, хоть и является необходимым первым шагом, часто сравнивают с заделкой симптомов, а не с лечением самой болезни. Тяжелые фракции мазута просачиваются глубоко в песок и оседают на дне, создавая долгосрочный источник загрязнения. Волны и штормы постоянно выносят новые порции токсичных веществ на пляжи, сводя на нет результаты предыдущих очистных работ. Становится очевидным, что для полной победы над загрязнением нужны точечные и глубокие методы воздействия.

Этим летом в районе поселка Веселовка, одного из наиболее пострадавших участков, работали студенты-экологи из ведущих вузов страны, входящие в состав "Команды Арктики". Их задачей был не сбор мазута с поверхности, а важная исследовательская миссия — отбор проб песка для поиска микроскопических организмов, которые могли бы стать союзниками в этой нелегкой борьбе. Собранные образцы были доставлены в высокотехнологичную лабораторию кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, где и начался самый интересный этап работы.

Микроскопические спасатели

Изучив бактериальное сообщество из загрязненных проб, специалисты кафедры сделали обнадеживающее открытие. Им удалось обнаружить и выделить в чистые культуры несколько перспективных штаммов-деструкторов — микроорганизмов, обладающих природной способностью разлагать нефтепродукты на безопасные составляющие.

"Их уже удалось выделить в чистые культуры", — отметили в университете.

Следующим шагом для ученых станет точная генотипическая идентификация этих бактерий, подбор для них идеальных условий для быстрого роста и, что особенно важно, их "тренировка" для максимально эффективной работы в естественной морской среде. Этот процесс можно сравнить с подготовкой специального отряда спасателей, адаптированного к конкретным условиям чрезвычайной ситуации.

Почему биоремедиация — это будущее

Биоремедиация, или очистка окружающей среды с помощью живых микроорганизмов, рассматривается сегодня как одна из самых многообещающих альтернатив трудоемким и не всегда достаточно эффективным механическим методам. Ее ключевое преимущество в данном случае заключается в том, что бактерии были выделены непосредственно из загрязненной экосистемы Черного моря.

Это значит, что они уже прошли естественный отбор и идеально адаптированы к местным условиям — солености воды, температуре, химическому составу. Такие "аборигенные" микроорганизмы не просто выживают в сложной среде, но и проявляют максимальную активность против мазута, целенаправленно используя его в качестве источника питания.

Сравнение методов очистки

Метод очистки Механическая уборка Биоремедиация
Принцип действия Физическое удаление загрязнений с поверхности Биологическое разложение загрязнений в толще среды
Глубина воздействия Поверхностная Глубокая, включая песок и донные отложения
Риск вторичного загрязнения Высокий Низкий
Адаптивность к местным условиям Не требуется Критически важна, используется местный штамм

Как работает процесс биоремедиации: шаг за шагом

  1. Отбор проб. Специалисты берут образцы грунта и воды из загрязненной зоны, чтобы найти аутохтонные (местные) микроорганизмы-деструкторы.

  2. Лабораторный анализ. В лаборатории выделяются и идентифицируются самые активные и эффективные штаммы бактерий.

  3. Культивирование. Отобранные штаммы размножаются в специальных биореакторах, где для них создаются оптимальные условия для быстрого роста.

  4. "Тренировка" и адаптация. Микроорганизмы могут проходить этап акклиматизации к конкретному типу загрязнителя, в данном случае — к мазуту.

  5. Внесение в среду. Подготовленные концентраты бактерий возвращаются в загрязненную среду, где они начинают свою работу по разложению нефтепродуктов.

А что если…

Если применять подобные биотехнологии на опережение, можно создать мощные биопрепараты на основе местных штаммов. Такие средства можно будет оперативно использовать при будущих разливах, значительно сокращая ущерб и время на восстановление экологии.

Плюсы и минусы биоремедиации

Плюсы Минусы
Глубокое и полное разрушение загрязнений Требует времени для подготовки и адаптации штаммов
Экологичность и безопасность для природы Эффективность может зависеть от температуры и других внешних факторов
Устранение причины, а не симптомов загрязнения Необходимы точные лабораторные исследования на старте

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать эффективный метод биоремедиации?
Ключевой фактор — использование микроорганизмов, выделенных из той же экосистемы, где произошло загрязнение. Это гарантирует их выживаемость и высокую активность.

Сколько времени занимает процесс очистки с помощью бактерий?
Скорость очистки зависит от многих факторов: степени загрязнения, температуры, количества внесенных микроорганизмов. Это процесс не мгновенный, но гораздо более фундаментальный, чем механический сбор.

Что лучше для очистки моря от нефтепродуктов — химические диспергенты или бактерии?
Химические диспергенты часто сами по себе токсичны и просто "растворяют" нефть в толще воды, не уничтожая ее. Бактерии же полностью разлагают мазут, превращая его в безопасные вещества, что является более экологичным решением.

Мифы и правда о биоремедиации

Миф: Внесение искусственно выращенных бактерий может нарушить хрупкое экологическое равновесие.
Правда: Поскольку в данном случае используются штаммы, естественным образом отобранные из самой загрязненной среды, их возвращение лишь усиливает природные процессы самоочищения, не неся рисков инвазионного вида.

Три факта о загрязнении моря нефтепродуктами

  1. Тяжелые фракции нефти, такие как мазут, могут сохраняться в донных отложениях до нескольких десятков лет, постоянно отравляя воду и организмы.

  2. Некоторые виды бактерий используют углеводороды в качестве единственного источника углерода и энергии, что и лежит в основе биоремедиации.

  3. Эффективность бактерий-деструкторов можно значительно повысить, обогащая среду питательными веществами, такими как азот и фосфор, что стимулирует их рост.

Исторический контекст

Использование микроорганизмов для борьбы с загрязнениями нефтепродуктами не является абсолютно новым словом в науке. Первые попытки применения бактерий фиксировались еще во второй половине XX века. Однако настоящий прорыв в этой области связан с развитием молекулярной генетики и биотехнологий, которые позволяют не просто находить, но и целенаправленно усиливать полезные свойства микроорганизмов. История борьбы с разливами нефти прошла путь от примитивного механического сбора к сложным биотехнологическим решениям, которые сегодня, как в случае с разработками РТУ МИРЭА, становятся все более точными и эффективными, предлагая экосистеме помощь изнутри.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластик в океане сохранится более века даже при нулевых выбросах — Нэн Ву сегодня в 15:20
Если бы Нептун жил сегодня, он бы носил пакет на голове: что показала новая модель загрязнения

Учёные выяснили, что даже если человечество полностью прекратит сброс пластика, океану потребуется более ста лет, чтобы очиститься. Исследование показывает, что видимый мусор исчезает, но загрязнение остаётся.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет сегодня в 14:20
Монстр с челюстями, как у крокодила: новая находка на Кавказе переворачивает историю хищников

Огромная древняя гиена, весившая как медведь, оказалась главным хищником Евразии — и её следы впервые нашли на Кавказе.

Читать полностью » Надледниковые пруды позволили древним эукариотам пережить глобальное оледенение Земли — Фатима Хусейн сегодня в 13:20
Земля замерзла — но сердце планеты билось: где жизнь укрылась под километрами льда

Новое исследование MIT показало, что жизнь на древней Земле могла выжить в крошечных прудах талой воды на поверхности ледников — даже в эпоху "Земли-снежка".

Читать полностью » Солнечный корональный дождь формируется магнитными полями и элементами железа, магния, кремния — Гавайский университет сегодня в 12:20
Если бы у погоды был адский брат — это он: как выглядит дождь, который жжёт всё на пути

Солнечный "ливень" — не вода, а плазма, текущая по магнитным нитям. Новые наблюдения показывают, как химия короны меняет тайминг дождя и раскрывает строение петель.

Читать полностью » Лаборатории BSL-4 стремительно растут по всему миру к 2025 году — Джеймс Латам сегодня в 11:20
Щит против вирусов — или ловушка для человечества: кто на самом деле управляет лабораториями BSL-4

Мир строит новые лаборатории биозащиты, чтобы защититься от будущих пандемий. Но где проходит грань между безопасностью и опасностью?

Читать полностью » В Италии археологи нашли бронзовые вотивные дары в термах Сан-Кашано сегодня в 10:43
Бронзовые руки, головы и быки из источников: в Италии обнаружили святилище, где древние дарили богам свои органы

В термах Сан-Кашано-деи-Баньи археологи нашли клад античных артефактов — бронзовые дары богам, монеты и даже яйца. Открытие раскрывает тайны древних ритуалов исцеления.

Читать полностью » В Сирии нашли кость гигантского птерозавра с крыльями десятиметрового размаха — Фелипе Пинейру сегодня в 9:42
Он парил над древним морем Сирии: учёные нашли следы летающего хищника эпохи динозавров

Неожиданная находка в сирийской пустыне перевернула представление ученых о древнем мире: птерозавры оказались ближе, чем казалось.

Читать полностью » CAR-T терапия впервые испытана при аутоиммунном заболевании рассеянный склероз — Клэр Родди сегодня в 8:42
Она первой рискнула доверить иммунитету собственное спасение: в Британии пациентке с рассеянным склерозом сделали революционное лечение

В Британии впервые применили CAR-T терапию против рассеянного склероза. Почему этот эксперимент может стать началом новой эры лечения аутоиммунных болезней?

Читать полностью »

Новости
Наука
Бенавиц: потоки железа и кремния формируют корональный дождь на Солнце
Спорт и фитнес
Онлайн-программа 100-дневный воркаут укрепляет мышцы и формирует устойчивую мотивацию к тренировкам
Садоводство
Фиалки сохраняют цветение зимой при регулярном уходе и подкормке
Туризм
Игорь Синельников: за еду и напитки в метро Дубая штрафуют на 100 дирхамов
Питомцы
У собак, которые регулярно играют с хозяевами, уровень гормона стресса значительно ниже
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым долговечным мотором — рейтинг TopSpeed
Питомцы
Голодная диета обязательна для собак любого размера перед наркозом
Питомцы
Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у хозяев на 30%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet