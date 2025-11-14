В Тюмени нефть и пальцы станут искусством: город ждет уникальная выставка из энергоресурсов

В апреле 2026 года в Тюменском музее имени Словцова откроется необычная выставка картин, выполненных с использованием нефти и пальца. Об этом в интервью корреспонденту URA. RU рассказала автор этих произведений — художница Альфея Мухаметова.

Что будет на выставке?

Экспозиция, получившая название "Земля и Я", займет тысячи квадратных метров и продемонстрирует сотни работ Мухаметовой, выполненных в самых разных техниках. Это будет не только живопись и графика, но и керамика, горячая эмаль, а также картины, написанные нефтью.

Как возникла идея использовать нефть в искусстве?

Мухаметова поделилась, что идея работать с нефтью пришла ей благодаря её отцу, который был нефтяником и одним из первооткрывателей Шаимского месторождения. Это вдохновило её начать использовать нефть как художественный материал в 2014 году. Уже осенью того же года в Тюмени состоялась её первая персональная выставка.

Техника создания картин нефтью

Работая с нефтью, Альфея использует минимальное количество этого материала и пишет картины пальцами, накладывая слои нефти для создания необходимой глубины и оттенков. Такой подход позволяет достичь уникальных эффектов на холсте.

Что еще готовит художница?

Кроме выставки, к открытию в музее Словцова Альфея Мухаметова готовит свой поэтический сборник, который также будет представлен на экспозиции.