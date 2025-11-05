Югра ищет рабочих с руками: машинисты и водители стали самыми востребованными в нефтянке

Осенью 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдался рост спроса на специалистов нефтяного сектора. По данным аналитиков сервиса "Авито Работа", чаще всего работодатели искали водителей грузовиков, машинистов спецтехники и сварщиков.

Кто востребован больше всего

"В третьем квартале 2025 года работодатели округа активно искали специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу добычи, транспортировки и обслуживания оборудования. Лидером по числу вакансий стал водитель грузового транспорта", — сообщили URA. RU аналитики сервиса.

Средняя зарплата водителей грузовиков в регионе составила 165 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг профессий нефтянки

Согласно данным исследования, второе место по востребованности заняли машинисты спецтехники - им в среднем предлагают 170 тысяч рублей в месяц.

На третьей строчке оказались сварщики с доходом около 121 940 рублей.

В топ-5 вошли также:

крановщики - 134 100 рублей ;

слесари - 115 338 рублей.

Тенденции рынка труда

Эксперты отмечают, что высокая потребность в технических специалистах связана с активным развитием нефтегазовой инфраструктуры региона и необходимостью обслуживать новые производственные объекты. Вакансии преимущественно размещают крупные подрядные организации, работающие на месторождениях Югры.