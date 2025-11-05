Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Добыча нефти
Добыча нефти
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:56

Югра ищет рабочих с руками: машинисты и водители стали самыми востребованными в нефтянке

Водители и машинисты спецтехники стали самыми востребованными в нефтяном секторе Югры

Осенью 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдался рост спроса на специалистов нефтяного сектора. По данным аналитиков сервиса "Авито Работа", чаще всего работодатели искали водителей грузовиков, машинистов спецтехники и сварщиков.

Кто востребован больше всего

"В третьем квартале 2025 года работодатели округа активно искали специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу добычи, транспортировки и обслуживания оборудования. Лидером по числу вакансий стал водитель грузового транспорта", — сообщили URA. RU аналитики сервиса.

Средняя зарплата водителей грузовиков в регионе составила 165 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг профессий нефтянки

Согласно данным исследования, второе место по востребованности заняли машинисты спецтехники - им в среднем предлагают 170 тысяч рублей в месяц.
На третьей строчке оказались сварщики с доходом около 121 940 рублей.

В топ-5 вошли также:

  • крановщики - 134 100 рублей;

  • слесари - 115 338 рублей.

Тенденции рынка труда

Эксперты отмечают, что высокая потребность в технических специалистах связана с активным развитием нефтегазовой инфраструктуры региона и необходимостью обслуживать новые производственные объекты. Вакансии преимущественно размещают крупные подрядные организации, работающие на месторождениях Югры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цена бензина в ЯНАО выросла почти на 12 рублей за год — данные регионального мониторинга 04.11.2025 в 20:23
Литр за 98 рублей: северный бензин стал дороже кофе и даже такси

На Ямале бензин АИ-95 подорожал почти на 20% с начала года, достигнув 74 рублей за литр. Разница в цене по округу превышает 35 рублей за литр.

Читать полностью » В ЯНАО спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд осенью 04.11.2025 в 19:17
Под толщей воды — холодная статистика: МЧС просит ямальцев не испытывать судьбу

В Надымском районе ЯНАО продлили запрет на выход и выезд на лёд. Спасатели предупреждают: безопасно выходить на водоёмы можно будет не раньше конца ноября.

Читать полностью » В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий 04.11.2025 в 18:16
Уроки в онлайне, отдых — офлайн: школы Салехарда ушли на цифровую модернизацию

В Салехарде школьникам дали неделю без домашних заданий, чтобы завершить переход на цифровую платформу «Госуслуги. Моя школа».

Читать полностью » В Новосибирской, Оренбургской областях и Красноярском крае предложили повысить транспортный налог 04.11.2025 в 17:09
Налоги трогаются с места: даже маломощные авто теперь не спрячутся от повышения

В нескольких регионах России власти готовят повышение транспортного налога, объясняя это ростом доходов населения и необходимостью пополнить бюджеты.

Читать полностью » Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ 31.10.2025 в 6:56
В Ямале с 2026 года оклады госслужащих поднимут до уровня МРОТ — кто получит повышение

С 2026 года в Ямале минимальные оклады для работников государственных и муниципальных учреждений будут повышены до уровня МРОТ. Это часть масштабной реформы оплаты труда в регионе.

Читать полностью » Рыбодобыча на Ямале: Шурышкарский район выловил 1 626 тонн рыбы в 2025 году 31.10.2025 в 5:56
Щука и язь в лидерах: на Ямале назвали самые результативные районы по добыче рыбы

Шурышкарский район стал лидером по рыбодобыче на Ямале в 2025 году, выловив более 1 600 тонн рыбы, в том числе щуки и язя. Продукция поступает на переработку и продажу.

Читать полностью » Сургутяне жалуются на рост цен: сливочное масло подорожало на 100 рублей 31.10.2025 в 3:36
Молоко и майонез подорожали на десятки рублей: сургутяне обратили внимание на рост цен

В Сургуте заметили подорожание продуктов в магазинах. За месяц цены на популярные товары выросли на десятки рублей.

Читать полностью » Губернатор Югры Кухарук рассказал о распределении бюджета региона на ближайшие три года 31.10.2025 в 2:26
Кому дадут деньги: в ХМАО обозначили три направления, куда направят бюджет в следующие три года

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, как будут распределены средства бюджета региона на ближайшие три года. Основное внимание уделяется социальной сфере и поддержке участников СВО.

Читать полностью »

Новости
Еда
Торт Дамский каприз готовится на водяной бане с сахаром, мукой и содой для эластичного теста
Садоводство
Сидераты восстанавливают плодородие почвы естественным способом без перекопки и химии — Ирина Власова
Питомцы
Учёные сообщили о рождении первого гиацинтового ара в неволе после 100 неудачных попыток
Спорт и фитнес
Тренеры рекомендуют короткие тренировки для снижения веса в рабочий день
Авто и мото
Автостат: Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России
УрФО
В Екатеринбурге выявили 20 тонн яблок с калифорнийской щитовкой — Россельхознадзор
Красота и здоровье
Терапевт Елена Павлова: поцелуи питомцев могут привести к инфекциям у человека
Наука
Британская экспедиция зафиксировала подлёдный город из тысяч рыб рода Neopagetopsis
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet