Слив работал нормально — пока я не делала этого после готовки

Привычка выливать остатки масла в раковину кажется безобидной — особенно после готовки, когда жир ещё горячий и жидкий. Но именно этот момент часто становится началом серьёзных проблем с трубами, которые проявляются не сразу, а спустя недели или месяцы. Сантехники предупреждают: одна распространённая ошибка может повредить не только слив, но и всю систему. Об этом сообщает The Spruce.

Почему масло в раковине — скрытая угроза

Когда масло или кулинарный жир горячие, они выглядят безобидно и легко уходят в слив. Но по мере продвижения по трубам вещество остывает и меняет состояние. Оно превращается в густую, липкую массу, которая оседает на стенках труб и постепенно накапливается.

"Она просто ложится на дно трубы, а вода проходит поверх, если система установлена правильно. Затем жир остывает и оставляет липкий слой", — объясняет совладелец Mr. Drain Plumbing Патрик Фи.

Этот слой работает как клейкая ловушка. Всё, что выливается в слив после — частицы пищи, мыло, остатки моющих средств — начинает прилипать к жиру. Со временем образуется плотная пробка, способная полностью перекрыть поток воды.

Проблема выходит за пределы одной раковины

Опасность масла в том, что последствия редко ограничиваются кухонной мойкой. Жировые отложения могут затронуть измельчитель отходов, посудомоечную машину и даже сантехнику в ванной.

"Если рядом с измельчителем стоит посудомоечная машина, её линия часто подключена напрямую. Там мы находим фруктовые частицы, жир и другие остатки, из-за которых техника перестаёт нормально сливать воду", — отмечает владелец Quality Comfort Home Services Райан Остеркамп.

В итоге проблема может перерасти в поломку бытовых приборов и дорогостоящий ремонт труб.

Как правильно утилизировать масло

Самый безопасный способ — вообще не отправлять жир в слив. Сантехники советуют использовать проверенный "метод жирной банки": слить масло в стеклянную банку или контейнер, дать ему полностью застыть и затем выбросить в мусор.

Если хранить банку не хочется, можно просто подождать, пока жир остынет и затвердеет прямо в сковороде, а затем убрать его в мусорное ведро.

"Остатки жира можно промокнуть бумажным полотенцем перед мытьём посуды, — советует вице-президент Mr. Rooter Plumbing Майк Хендерсон. — Полотенце отправляется в мусор, а не в слив".

Что ещё нельзя смывать в раковину

Масло — не единственный враг труб. Сантехники также предостерегают от следующих продуктов:

рис, который впитывает воду и быстро разбухает;

кофейная гуща, оседающая в трубах как песок;

спагетти и длинная паста, способные наматываться на механизмы измельчителя;

фруктовые кожуры, особенно яблочные и цитрусовые, которые прилипают к стенкам труб.

Если масло уже попало в слив

Если вы случайно вылили масло, паниковать не стоит — ситуацию можно смягчить, пока жир не успел застыть. Сначала включите горячую воду на 10-15 секунд, чтобы прогреть трубы. Затем добавьте немного средства для мытья посуды и снова пролейте горячей водой — это поможет жиру дольше оставаться жидким и продвинуться дальше по системе.

Если слив начал работать медленно или появились признаки засора, лучше не тянуть и обратиться к сантехнику.

"Нужно помнить, что трубы проходят под землёй, а там всегда холоднее, — подчёркивает Патрик Фи. — Горячая вода помогает снизить риск застывания жира и избежать аварий и дорогого ремонта".

В итоге простая привычка — не выливать масло в раковину — способна сохранить трубы, технику и нервы в порядке на долгие годы.