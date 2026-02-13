Сковорода остаётся чистой, а блины — идеальными: простой рецепт экономит масло и нервы на Масленицу

Необычный рецепт блинов может обойтись без привычных ингредиентов — ни соли, ни сахара, ни даже масла для жарки. Об этом сообщает издание EcoSever со ссылкой на брендшефа-консультанта Кирилла Готовцева, который поделился двумя вариантами приготовления — от предельно простого до более технологичного, на дрожжевой опаре.

Блины без соли и масла

По словам Кирилла Готовцева, базовый рецепт подойдёт тем, кто ценит минимализм и чистый вкус продукта. В его основе — яйца, сливки и молоко, а мука добавляется постепенно до достижения нужной текстуры. При этом тесто не требует ни соли, ни сахара, что выглядит неожиданно для традиционного масленичного угощения.

"Вот самые простые блины на свете. Пять-шесть яиц, поллитра сливок двадцати процентных, поллитра молока. Не солить, не класть сахар. Муку кладем постепенно, размешивая, до консистенции схожей с кефиром. Жарим на сковородке без масла", — рассказал брендшеф-консультант.

Эксперт уточняет, что жарка происходит на сухой сковороде. При правильно подобранной консистенции теста блины не прилипают к поверхности, а их структура остаётся мягкой и эластичной. Такой способ позволяет добиться натурального сливочного вкуса без дополнительных акцентов.

Вариант на дрожжевой опаре

Тем, кто предпочитает более пышные и ароматные блины, специалист предлагает рецепт с использованием дрожжей. Технология приготовления здесь сложнее и требует времени, поскольку тесто проходит несколько этапов подъёма. Сначала подогревается молоко, в котором растворяются дрожжи, затем добавляется мука и формируется опара.

"Греем молока два стакана, растворяем две чайные ложки мокрых дрожжей. Досыпаем стакан муки, перемешиваем и ставим опару в теплое место подниматься. Три яйца разделяем на белок и желток. В желток добавляем сто грамм разошедшегося сливочного масла, взбиваем и аккуратно вмешиваем в поднявшуюся опару. Добавляем столовую ложку сахара. Добавляем муки до консистенции кефира, добавляем один пакетик ванильного сахара. Через час добавляем большую щепотку соли в белки и взбиваем до твёрдых пиков. Лопаткой вмешиваем белки в тесто и выпекаем на сковороде, смазанной топленым маслом", — поделился Кирилл Готовцев.

В этом случае в тесто вводятся желтки с растопленным сливочным маслом и сахаром, а затем аккуратно вмешиваются взбитые белки. Выпекать такие блины рекомендуется на сковороде, смазанной топлёным маслом. В результате получается более воздушная структура и выраженный аромат, отличающийся от нейтрального варианта без добавок.