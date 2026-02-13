Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ажурные блины
Ажурные блины
© public domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:05

Сковорода остаётся чистой, а блины — идеальными: простой рецепт экономит масло и нервы на Масленицу

Необычный рецепт блинов может обойтись без привычных ингредиентов — ни соли, ни сахара, ни даже масла для жарки. Об этом сообщает издание EcoSever со ссылкой на брендшефа-консультанта Кирилла Готовцева, который поделился двумя вариантами приготовления — от предельно простого до более технологичного, на дрожжевой опаре.

Блины без соли и масла

По словам Кирилла Готовцева, базовый рецепт подойдёт тем, кто ценит минимализм и чистый вкус продукта. В его основе — яйца, сливки и молоко, а мука добавляется постепенно до достижения нужной текстуры. При этом тесто не требует ни соли, ни сахара, что выглядит неожиданно для традиционного масленичного угощения.

"Вот самые простые блины на свете. Пять-шесть яиц, поллитра сливок двадцати процентных, поллитра молока. Не солить, не класть сахар. Муку кладем постепенно, размешивая, до консистенции схожей с кефиром. Жарим на сковородке без масла", — рассказал брендшеф-консультант.

Эксперт уточняет, что жарка происходит на сухой сковороде. При правильно подобранной консистенции теста блины не прилипают к поверхности, а их структура остаётся мягкой и эластичной. Такой способ позволяет добиться натурального сливочного вкуса без дополнительных акцентов.

Вариант на дрожжевой опаре

Тем, кто предпочитает более пышные и ароматные блины, специалист предлагает рецепт с использованием дрожжей. Технология приготовления здесь сложнее и требует времени, поскольку тесто проходит несколько этапов подъёма. Сначала подогревается молоко, в котором растворяются дрожжи, затем добавляется мука и формируется опара.

"Греем молока два стакана, растворяем две чайные ложки мокрых дрожжей. Досыпаем стакан муки, перемешиваем и ставим опару в теплое место подниматься. Три яйца разделяем на белок и желток. В желток добавляем сто грамм разошедшегося сливочного масла, взбиваем и аккуратно вмешиваем в поднявшуюся опару. Добавляем столовую ложку сахара. Добавляем муки до консистенции кефира, добавляем один пакетик ванильного сахара. Через час добавляем большую щепотку соли в белки и взбиваем до твёрдых пиков. Лопаткой вмешиваем белки в тесто и выпекаем на сковороде, смазанной топленым маслом", — поделился Кирилл Готовцев.

В этом случае в тесто вводятся желтки с растопленным сливочным маслом и сахаром, а затем аккуратно вмешиваются взбитые белки. Выпекать такие блины рекомендуется на сковороде, смазанной топлёным маслом. В результате получается более воздушная структура и выраженный аромат, отличающийся от нейтрального варианта без добавок.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белый яд или жизненная необходимость: почему соль на самом деле нельзя вычеркивать из рациона 11.02.2026 в 16:26

Диетолог Елена Сюракшина рассказала NewsInfo, чем опасен для здоровья полный отказ от соли в рационе.

Читать полностью » Перестал стоять у плиты ради блинов — всё решает один простой способ 11.02.2026 в 12:30

Блины, которые не нужно переворачивать у плиты, готовятся за один раз в духовке. Рассказываем, почему этот способ становится новым фаворитом для завтрака.

Читать полностью » Куриный пармезан дома перестал быть 11.02.2026 в 8:59

Один простой приём с панировкой делает куриный пармезан особенно хрустящим. Рассказываем, чем заменить часть сухарей и почему это работает.

Читать полностью » Добавила это в шоколадный торт — вкус стал в разы насыщеннее 10.02.2026 в 18:51

Один ингредиент делает шоколадный торт заметно насыщеннее. Рассказываем, зачем добавлять кофе в тесто и как сделать это правильно.

Читать полностью » Перед жаркой всегда делаю это с луком — кольца получаются хрустящими, как в ресторане 10.02.2026 в 13:54

Один простой шаг перед жаркой делает домашние луковые кольца заметно вкуснее и хрустящее. Рассказываем, зачем замачивать лук и как это работает.

Читать полностью » Беру груши и сахар — через 5 минут на столе десерт, от которого все в восторге 10.02.2026 в 7:53

Обжаренные груши — простой десерт, который легко готовится и подходит не только к сладкому столу. Рассказываем, как раскрыть их вкус и подать по-новому.

Читать полностью » Без дрожжей и замеса: эти овсяные булочки готовы быстрее, чем закипает чайник 09.02.2026 в 19:17

Эти овсяные булочки без дрожжей собираются за пару минут и выпекаются всего за 12 минут, даря мягкий вкус и уют мгновенно.

Читать полностью » Картошка и фрикадельки — а вкус как из детства: запеканка, которую просят готовить снова 09.02.2026 в 16:00

Это блюдо сочетает в себе простоту, уют и насыщенный вкус: запечённый картофель с фрикадельками и сырной корочкой идеально подойдет для спокойного семейного вечера.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тревога растёт от каждого скролла — взрослые могут остановить этот круг всего одним решением
Авто и мото
Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы
Питомцы
Вторая собака в доме меняет всё — радость может обернуться неожиданными сложностями
Туризм
Вышли за пределы центра — окрестности Киото оказались тише и глубже
Авто и мото
Пересел на турбированный мотор — расход топлива удивил в спокойной езде
Еда
Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный
Недвижимость
Купила белый диван — каждая крошка бросается в глаза: красиво только на фото
Садоводство
Орхидея перестала выпускать цветонос — добавила в горшок кухонный "порошок": бутоны пошли один за другим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet