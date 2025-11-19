Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нефтяной работник
Нефтяной работник
© freepik by ArtPhoto_studio is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:22

Новые точки на карте: геологи нашли в регионе нефть промышленного качества

В Оренбуржье открыли два новых нефтяных месторождения

Открытие новых месторождений становится для сырьевых регионов фактором устойчивого развития. В Оренбургской области геологи компании "Оренбургнефть", входящей в нефтедобывающий комплекс "Роснефти", подтвердили промышленный потенциал двух новых участков — Молодежного и Южно-Веселовского, расположенных в Тоцком и Новосергиевском районах.

Как обнаружили новые залежи

Поисковые работы велись на Скворцовском и Ясногорском участках недр и стали логичным продолжением масштабной сейсморазведки. Исследования формата 3Д дали специалистам возможность проработать структуру пластов с высокой точностью. Цифровое оборудование существенно увеличило объем и достоверность полученной информации, что позволило уверенно определять перспективные зоны. На обеих поисковых скважинах специалисты зафиксировали промышленные притоки нефти, что подтвердило успешность этапа и возможность дальнейшего освоения.

Применение современных цифровых комплексов при обработке данных позволило создать полную картину ресурсного потенциала участков. Результаты интерпретации сведены с данными геоинформационных систем, что повысило точность оценки запасов. Такой подход — часть тенденции, позволяющей отрасли ускорять принятие решений и повышать качество разведки.

Значение открытия для региона и компании

В компании подчеркивают, что последовательное восполнение запасов является важнейшим элементом стратегии. Ввод новых участков в разработку обеспечивает стабильную добычу в среднесрочной перспективе и формирует ресурсную базу на дальнейшие годы. Программа геологоразведки, которую реализует предприятие, направлена на укрепление позиций компании в Приволжском федеральном округе.

"Оренбургнефть" остается ключевым добывающим активом "Роснефти" в регионе: на ее долю приходится почти половина всей добычи нефти в области. На государственном балансе предприятия числятся 110 месторождений, а за последние пять лет компания открыла восемь новых. Накопленный объем добычи превысил 478 миллионов тонн, что подтверждает устойчивость производственного цикла и эффективность внедряемых технологий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женская преступность в Пензенской области снизилась на 5,4% в 2025 году – прокуратура вчера в 0:46
Нарушать закон по-женски: Пензенская область шокирует статистикой о женщинах-преступниках

В Пензенской области снизилась женская преступность, особенно среди женщин без постоянного дохода. Какие факторы способствовали этому снижению и какие проблемы остаются?

Читать полностью » Ректор Германов: В Перми на базе ПГНИУ создали центр подготовки специалистов по сенсорике и БПЛА 17.11.2025 в 23:22
Пермь запускает фабрику инженеров будущего: новая школа объединит науку, производство и цифровые технологии

В Перми открыли инженерную школу при ПГНИУ: в центре создают лаборатории, формируют проектные команды и готовят кадры по запросам высокотехнологичных предприятий.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными 17.11.2025 в 19:51
82 тысячи квадратных метров надежды: российский регион запускает строительство онкоцентра полного цикла

В Нижегородской области объявлен конкурс на строительство нового онкоцентра: масштабный комплекс создадут к 2031 году, обеспечив регион современными медтехнологиями.

Читать полностью » В Мордовии построят полигон и линию компостирования ТКО за 1,4 млрд — правительство 17.11.2025 в 9:14
Свалка превращается в экокомплекс: Мордовия вкладывает в переработку больше миллиарда

Мордовия инвестирует 1,4 млрд рублей федеральной субсидии в новый полигон и компостную линию для ТКО: регион планирует перерабатывать до 40% отходов и снизить захоронение мусора.

Читать полностью » В Татарстане рассмотрели научное партнёрство с автогигантом Chery — правительство 17.11.2025 в 8:23
Татарстан договаривается с лидерами: какие инвестиции сулит партнёрство с Chery

Глава Татарстана встретился с руководством Chery в Китае: обсуждали новые горизонты сотрудничества — от промышленности до совместных научных проектов и инноваций.

Читать полностью » В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай 17.11.2025 в 7:11
Патент дорожает: трудовым мигрантам в Башкирии придётся платить больше

В 2026 году в Башкирии увеличат налог для трудовых мигрантов: ежемесячный платёж по патенту превысит 8 500 рублей, изменения коснутся тысяч иностранных работников.

Читать полностью » Урожай зерна в Пензе достиг максимума за 50 лет — губернатор Мельниченко 17.11.2025 в 6:34
Урожай века: Пензенские поля вновь бьют советские рекорды по сбору зерна и сои

Пензенская область собрала рекордные за 50 лет урожаи: более 3,4 млн тонн зерна, рекорд по сое и свекле, а посевные площади возвращаются к советским показателям.

Читать полностью » Власти Башкирии отказались от полного запрета продажи алкоголя на праздники — Курултай 17.11.2025 в 5:46
Запрет — не панацея: чем опасен полный блок на алкоголь в праздничные дни

Власти Башкирии отказались вводить полный запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники — депутаты считают такую меру неэффективной и опасной для общества.

Читать полностью »

Новости
УрФО
На Урале начали публичное обсуждение проекта бюджета 2026 года — спикер Бабушкина
СЗФО
В Петербурге скорректировали период тишины для религиозных обрядов
Красота и здоровье
Зимний уход требует более плотных кремов — эксперты по уходу за кожей
СКФО
Губернатор Владимиров: На Ставрополье собрали 540 млн туристического налога с начала года
СФО
На Ольхоне подготовили проект реконструкции дороги за 8,6 млрд рублей — губернатор Кобзев
Красота и здоровье
Короткие паузы в графике снижают стресс в праздники
Питомцы
Виноград вызывает у собак почечную недостаточность
Еда
Огненная Лошадь предпочитает натуральные и лёгкие блюда без остроты — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet