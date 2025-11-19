Новые точки на карте: геологи нашли в регионе нефть промышленного качества

Открытие новых месторождений становится для сырьевых регионов фактором устойчивого развития. В Оренбургской области геологи компании "Оренбургнефть", входящей в нефтедобывающий комплекс "Роснефти", подтвердили промышленный потенциал двух новых участков — Молодежного и Южно-Веселовского, расположенных в Тоцком и Новосергиевском районах.

Как обнаружили новые залежи

Поисковые работы велись на Скворцовском и Ясногорском участках недр и стали логичным продолжением масштабной сейсморазведки. Исследования формата 3Д дали специалистам возможность проработать структуру пластов с высокой точностью. Цифровое оборудование существенно увеличило объем и достоверность полученной информации, что позволило уверенно определять перспективные зоны. На обеих поисковых скважинах специалисты зафиксировали промышленные притоки нефти, что подтвердило успешность этапа и возможность дальнейшего освоения.

Применение современных цифровых комплексов при обработке данных позволило создать полную картину ресурсного потенциала участков. Результаты интерпретации сведены с данными геоинформационных систем, что повысило точность оценки запасов. Такой подход — часть тенденции, позволяющей отрасли ускорять принятие решений и повышать качество разведки.

Значение открытия для региона и компании

В компании подчеркивают, что последовательное восполнение запасов является важнейшим элементом стратегии. Ввод новых участков в разработку обеспечивает стабильную добычу в среднесрочной перспективе и формирует ресурсную базу на дальнейшие годы. Программа геологоразведки, которую реализует предприятие, направлена на укрепление позиций компании в Приволжском федеральном округе.

"Оренбургнефть" остается ключевым добывающим активом "Роснефти" в регионе: на ее долю приходится почти половина всей добычи нефти в области. На государственном балансе предприятия числятся 110 месторождений, а за последние пять лет компания открыла восемь новых. Накопленный объем добычи превысил 478 миллионов тонн, что подтверждает устойчивость производственного цикла и эффективность внедряемых технологий.