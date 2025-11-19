Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Добыча нефти
Добыча нефти
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:54

В недрах Оренбуржья нашли новые запасы месторождений: геологи объявили о важных открытиях

В Оренбуржье открыты два новых месторождения нефти — пресс-служба Оренбургнефть

Геологи продолжают расширять ресурсную базу Оренбуржья: в регионе открыты два новых месторождения нефти, об этом сообщает пресс-служба "Оренбургнефть". На территории Тоцкого и Новосергиевского районов получены промышленные притоки, что подтверждает перспективность местных недр и устойчивость дальнейшей добычи.

Новые месторождения и их потенциал

Специалисты предприятия обнаружили Молодежное и Южно-Веселовское месторождения в пределах Скворцовского и Ясногорского лицензионных участков. Работы проводились на основе современных технологий, что позволило уточнить геологическое строение района и повысить точность поисков. На поисковых скважинах получены стабильные притоки нефти, что дает основания включить участки в программу дальнейшей разработки.
Использование комплексных методов исследования позволило определить суммарный ресурсный потенциал участков. Эти данные станут основой для проектирования добычных работ и формирования планов по вводу новых мощностей.

Технологии и подходы к разведке

Ключевым инструментом разведки стали сейсморазведочные исследования формата 3Д. Специалисты осуществляли интерпретацию данных с применением цифровых комплексов, что значительно повысило информативность получаемой модели недр. Такой подход обеспечивает корректное выделение ловушек углеводородов и позволяет снизить риски при бурении поисковых скважин.
Геоинформационные системы используются для объединения сейсмических данных с геолого-промысловыми результатами. Это дает возможность формировать целостную картину ресурсной базы и точнее прогнозировать дальнейшее развитие месторождений.

Значение открытий для компании и региона

Расширение запасов — один из ключевых элементов стратегии компании, направленной на стабильную добычу нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Открытие двух новых участков подтверждает эффективность геологоразведочных работ и позволяет укрепить производственный потенциал предприятия.
В пресс-службе подчеркивают, что последовательный ввод месторождений в разработку поддерживает устойчивость добычи и играет важную роль в ресурсной политике региона. Новые данные о залежах обеспечивают основу для дальнейшего роста и позволяют формировать планы по увеличению объемов добычи в последующие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Парковка электросамокатов в арках и на газонах будет запрещена в Пензе — депутаты 18.11.2025 в 22:27
Бросил где попало — получи штраф: в Пензе начнут жестко пресекать неправильную парковку некоторых видов транспорта

В Пензе могут запретить парковать электросамокаты и велосипеды в нескольких местах города: где именно и что грозит за нарушение новых правил?

Читать полностью » В Казани при взрыве газа в квартире погиб мужчина — прокуратура Татарстана 18.11.2025 в 20:06
Балкон охватило пламя, дом содрогнулся: в Казани пережили новый взрыв в многоэтажке

Взрыв газа в доме на улице Лукина в Казани унес жизнь мужчины. Пожар ликвидирован, а надзорные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Читать полностью » Женская преступность в Пензенской области снизилась на 5,4% в 2025 году – прокуратура 18.11.2025 в 0:46
Нарушать закон по-женски: Пензенская область шокирует статистикой о женщинах-преступниках

В Пензенской области снизилась женская преступность, особенно среди женщин без постоянного дохода. Какие факторы способствовали этому снижению и какие проблемы остаются?

Читать полностью » Ректор Германов: В Перми на базе ПГНИУ создали центр подготовки специалистов по сенсорике и БПЛА 17.11.2025 в 23:22
Пермь запускает фабрику инженеров будущего: новая школа объединит науку, производство и цифровые технологии

В Перми открыли инженерную школу при ПГНИУ: в центре создают лаборатории, формируют проектные команды и готовят кадры по запросам высокотехнологичных предприятий.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными 17.11.2025 в 19:51
82 тысячи квадратных метров надежды: российский регион запускает строительство онкоцентра полного цикла

В Нижегородской области объявлен конкурс на строительство нового онкоцентра: масштабный комплекс создадут к 2031 году, обеспечив регион современными медтехнологиями.

Читать полностью » В Мордовии построят полигон и линию компостирования ТКО за 1,4 млрд — правительство 17.11.2025 в 9:14
Свалка превращается в экокомплекс: Мордовия вкладывает в переработку больше миллиарда

Мордовия инвестирует 1,4 млрд рублей федеральной субсидии в новый полигон и компостную линию для ТКО: регион планирует перерабатывать до 40% отходов и снизить захоронение мусора.

Читать полностью » В Татарстане рассмотрели научное партнёрство с автогигантом Chery — правительство 17.11.2025 в 8:23
Татарстан договаривается с лидерами: какие инвестиции сулит партнёрство с Chery

Глава Татарстана встретился с руководством Chery в Китае: обсуждали новые горизонты сотрудничества — от промышленности до совместных научных проектов и инноваций.

Читать полностью » В Башкирии увеличат коэффициент налога для мигрантов с 2026 года — Курултай 17.11.2025 в 7:11
Патент дорожает: трудовым мигрантам в Башкирии придётся платить больше

В 2026 году в Башкирии увеличат налог для трудовых мигрантов: ежемесячный платёж по патенту превысит 8 500 рублей, изменения коснутся тысяч иностранных работников.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Сибирский хаски плохо переносит одиночество и требует пространства — зоолог
Садоводство
Гидрофобная почва у потоса приводит к пересыханию корней — агрономы
Авто и мото
Риски реверса на железнодорожных переездах описаны в ПДД — автоэксперты
ПФО
В сети показали "вязаные" версии символов Пензы — РГ
Туризм
Барселона вновь стала самым популярным туристическим направлением — eDreams ODIGEO
Еда
Как избежать ошибок при приготовлении дрожжевого теста — шеф-повар
Наука
Ученые обнаружили, что микропластик вызывает атеросклероз у самцов мышей — Калифорнийский университет
Спорт и фитнес
Упражнение Lady Liberty укрепляет руки и плечи — тренеры фитнес-клубов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet