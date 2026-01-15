Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проверка уровня масла
© www.pexels.com by Kampus Production is licensed under Бесплатное использование
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 12:53

Редкие поездки убивают масло быстрее трассы: привычка "дом—магазин—дом" может обойтись дорого

Масло в двигателе окисляется при длительном простое автомобиля — CITIZEN AUTO

Автомобиль может почти не выезжать из гаража, но это не означает, что двигатель не нуждается в уходе. Многие водители уверены: если пробег минимальный, замену масла можно откладывать годами. Однако реальность куда сложнее, и именно такие машины часто оказываются в зоне риска. Об этом сообщает CITIZEN AUTO.

Почему масло важно даже при редких поездках

Моторное масло — ключевой элемент защиты двигателя. Оно снижает трение между деталями, отводит тепло, удерживает продукты сгорания и защищает внутренние поверхности от коррозии. Эти функции сохраняют актуальность независимо от того, сколько километров проехал автомобиль за год.

Даже если машина используется эпизодически и проезжает всего несколько километров за поездку, масло продолжает "стареть". Влияние кислорода, влаги и перепадов температур постепенно меняет его химический состав, а присадки, отвечающие за защитные свойства, со временем теряют эффективность.

Время против пробега: что важнее

Производители указывают интервалы замены масла либо по километражу, либо по времени — и это принципиально важно для редко используемых автомобилей. Если за год машина проехала лишь 3000-4000 километров, ждать достижения рекомендованного пробега не стоит. Масло за это время всё равно подвергается окислению и может накапливать влагу, особенно если автомобиль долго стоит без движения.

Такой "возрастной" износ смазки способен привести к повышенному расходу топлива, ухудшению охлаждения двигателя и ускоренному износу его компонентов. В запущенных случаях это чревато перегревом, повреждением прокладок и дорогостоящим ремонтом.

Бензин, дизель и условия эксплуатации

В среднем для бензиновых двигателей интервал замены масла составляет 10 000-15 000 километров, поскольку такие моторы менее требовательны к смазке. Для дизельных агрегатов рекомендации строже — обычно 7 000-10 000 километров, так как они сильнее нагружают масло.

Большое значение имеют и условия езды. Движение по трассе с равномерной скоростью считается щадящим режимом, тогда как городские поездки с пробками, частыми остановками и низкими оборотами ускоряют деградацию масла. Поэтому даже при малом пробеге эксплуатация "дом — магазин — дом" может быть более вредной для двигателя, чем редкие, но длительные поездки.

Что с новыми автомобилями и синтетикой

Современные автомобили и синтетические масла действительно позволяют увеличивать интервалы обслуживания — иногда до 15 000-30 000 километров. Однако это не отменяет временной фактор. Даже самые устойчивые смазки не рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию без замены, если автомобиль используется редко.

Именно поэтому специалисты советуют ориентироваться не только на цифры на одометре, но и на календарь. Если за год пробег минимален, замена масла раз в 12 месяцев остаётся разумным и безопасным решением для двигателя.

В итоге правило простое: масло стареет не только от километров, но и от времени. И для автомобилей, которые ездят мало, регулярная замена смазки — не избыточная мера, а необходимое условие долгой и надёжной работы мотора.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

