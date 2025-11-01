Скрытые переплаты за масло: как автосервисы обманывают клиентов

Регулярное обслуживание автомобиля — это не просто обязанность владельца, но и важная составляющая долгосрочной эксплуатации машины. Одна из таких процедур — замена масла. На первый взгляд, это довольно простая операция, но даже она может обернуться дополнительными расходами, если не следить за тем, что происходит в автосервисе.

Масло, которое не попадает в двигатель

Не так давно в TikTok стало вирусным видео от пользователя с ником @cheeva316. В этом ролике он рассказал о том, как многие автосервисы занимаются "округлением" объема масла, за которое платит клиент. Это открытие быстро вызвало бурную реакцию среди автомобилистов.

"Автосервисы всегда округляют. Это то, чего большинство клиентов даже не замечают", — утверждает автор ролика.

В видео блогер подробно рассказал, что чаще всего такие манипуляции происходят с дорогими маслами, особенно с премиум-класса. Сервисные работники зачастую используют стандартные литровые канистры, вместо того чтобы применять промышленную упаковку. Затем на чеке указывается объем масла, который был залит в двигатель, и тот, за который платит клиент. Как правило, разница между этими цифрами составляет несколько сотых долей литра, что кажется несущественным, однако в условиях высокой стоимости масла (1 500-2 000 рублей за литр) такие "мелочи" могут существенно увеличить стоимость обслуживания.

"Они берут дополнительную бутылку. А половину от нее оставляют. И знаете, что с ней происходит? Ее заливают следующему клиенту. То есть вы оплатили часть чужой замены масла", — объяснил блогер.

Именно такие "лишние" литры масла, которые часто остаются после обслуживания, становятся источником скрытой переплаты для клиента.

Как это происходит

Если в машину нужно залить 5,2-5,5 литра масла, то мастер зачастую округляет это число до 6 литров. Это выгодно с точки зрения расчета, но не всегда справедливо по отношению к клиенту. Разница на первый взгляд незначительная, однако при регулярных заменах масла эта сумма начинает расти. К тому же на чеке редко прописывают точный остаток масла, что создает пространство для манипуляций.

Блогер советует не спешить уезжать из мастерской, не проверив чек. Особенно важно обратить внимание на два параметра: сколько масла было залито в двигатель и сколько было фактически оплачено. В случае несоответствия цифр следует сразу спросить, куда исчезла разница.

"Вы за это заплатили. Попросите отдать остаток вам. Пусть лежит в багажнике на долив. Или используйте его для газонокосилки — неважно. Главное, что это ваше масло", — резюмирует он.

Мнение профессионалов

Реакция механиков на эту проблему была неоднозначной. Одни согласились с обвинениями, другие же считают их преувеличенными.

"Теперь понятно, почему я всегда вижу разницу между тем, что залили, и тем, что пробивают в чеке. В следующий раз сам проверю", — поделился мнением один из пользователей.

Некоторые механики заявили, что "округление" — это нормальная практика. Например, если нужно залить 5,5 литра масла, а канистры на 1 литр, то действительно проще взять 6 литров. Однако, по их словам, никакого обмана в этом нет, так как оставшееся масло просто утилизируется или используется при следующей замене.

На практике многое зависит от конкретного автосервиса. В одних мастерских действительно округляют в большую сторону, в других же могут залить чуть больше масла, но не взыскивать за это дополнительную плату.

Важность проверки чека

Не стоит забывать, что в большинстве автосервисов работают честно. Однако на практике могут случиться ситуации, когда клиент не замечает скрытые переплаты. Это может быть связано с человеческим фактором или просто удобством расчета для сотрудников сервиса.

Как бы то ни было, важно всегда проверять чек и убедиться в том, за что именно вы платите. Ведь речь идет о вашем автомобиле, вашем масле и ваших деньгах.

Обман в российских автосервисах

Автоэксперт Максим Минеев уверен, что такие случаи в российских СТО встречаются реже, чем несколько лет назад, но полностью исключать их нельзя. Чаще всего обман встречается на небольших СТО. В условиях высокой конкуренции и важности репутации для крупных сервисов, подобные манипуляции становятся редкостью.

"Не буду называть примеры, но я знаю один крупный дилерский центр, где подобным промышляли. Даже по сей день многие туда опасаются ездить", — отметил Максим Минеев.

Андрей Володин, руководитель юридического отдела маркетплейса запчастей Emex, добавил, что в крупных сертифицированных техцентрах такие риски практически отсутствуют.

"Такие риски существуют в тех СТО, где не ведется учет расходных материалов или подобный учет находится на низком уровне", — подчеркнул Андрей Володин.

Как обезопасить себя

Для того чтобы защитить себя от подобного обмана, стоит заранее запросить нормативный объем масла для вашего автомобиля. Эти данные всегда можно найти в технической документации или у официального дилера.

"Автовладельцу желательно присутствовать при сливе старого масла и заливке нового, а также требовать возврата остатка масла, если это предусмотрено условиями сервиса", — подчеркнул Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево".

Также не будет лишним запросить чек, в котором будут указаны все расходные материалы и их стоимость. Все документы, связанные с работой автосервиса, должны быть на руках у клиента.

Выбор честного автосервиса

При выборе СТО стоит обращать внимание на репутацию компании, наличие лицензий и сертификатов, а также на отзывы других автовладельцев. Важно уточнить, какое именно масло будет использоваться при замене, сколько его потребуется и сколько это будет стоить.

"Можно попросить экскурсию в ремзону. Ничего страшного в этом нет", — отметил Максим Минеев.

Ответственность для недобросовестных СТО

Для автосервисов предусмотрена административная и уголовная ответственность за введение клиентов в заблуждение относительно товаров и услуг. В случае обнаружения нарушения можно подать жалобу в органы защиты прав потребителей, а также инициировать судебное разбирательство.

"Статьи 14.7 и 14.8 КоАП РФ предусматривают штраф за обман потребителей и предоставление недостоверной информации о товаре или услуге", — отметил Андрей Володин.

Как избежать переплаты

Уточните объем масла, который требуется вашему автомобилю. Проверяйте чек и убедитесь, что указан правильный объем масла. Если в чеке указано больше масла, чем было на самом деле, попросите объяснение и верните остаток.

Советы шаг за шагом

Проверка чека. Обратите внимание на точное количество масла, указанное в чеке. Если есть разница, сразу спросите, куда делась лишняя жидкость. Запрос остатка масла. Если вы не уверены в необходимости "утилизации" остатка, попросите вернуть его. Это ваше право. Соблюдайте внимательность при выборе СТО. Изучайте отзывы, ищите прозрачность в работе, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Честные сервисы предлагают полную прозрачность и дают гарантии. Некоторые сервисы могут "округлять" объем масла в свою пользу. Высокая конкуренция на рынке снижает вероятность обмана. В небольших СТО возможны случаи недобросовестного подхода. Возможность присутствовать при обслуживании повышает уверенность клиента. Могут возникнуть дополнительные расходы, если не следить за чеками.

FAQ

Как выбрать надежный автосервис?

Обращайте внимание на репутацию компании, отзывы клиентов и наличие лицензий. Задавайте вопросы о материалах, которые используются, и проверяйте документы. Что делать, если мне округлили объем масла в чеке?

Сразу обратитесь к мастеру и уточните, почему объем не совпадает с указанным в документации. Потребуйте вернуть остаток масла. Как обезопасить себя от переплаты за масло?

Уточните объем масла, который требуется вашему автомобилю, и всегда проверяйте чек перед оплатой.

Мифы и правда

Миф: Все автосервисы округляют объем масла.

Правда: Это зависит от конкретного автосервиса. В крупных сервисах это встречается редко. Миф: Масло всегда утилизируют.

Правда: Чаще всего масло просто остается в сервисе или используется для следующей замены, но клиент вправе забрать остаток. Миф: Проверка чека — это лишняя трата времени.

Правда: Проверка чека — важная часть процесса, которая может сэкономить деньги.

Исторический контекст