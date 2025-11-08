Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:11

Всё растёт и растёт: в ХМАО снова подняли зарплату в популярной специальности

В ХМАО снова выросли зарплаты работников нефтегазовой отрасли — в августе 163 425 рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе после июльского спада снова наблюдается рост доходов работников нефтегазовой отрасли. Согласно данным Тюменьстата, в августе 2025 года средняя зарплата сотрудников, работающих в сфере добычи нефти и природного газа, составила 163 425 рублей. Это на 554 рубля больше по сравнению с июлем.

Рост зарплат нефтяников в августе

В августе 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата в нефтегазовой отрасли ХМАО составила 163 425 рублей, что является небольшим, но заметным увеличением по сравнению с июльскими данными — тогда показатель равнялся 162 871 рубль.

"Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в августе 2025 года достигла 163 425 рублей. В июле этот показатель составлял 162 871 рубль", — сообщили аналитики Тюменьстата.

Динамика доходов за 2025 год

По итогам первых восьми месяцев 2025 года средний доход работников нефтегазовой отрасли составил 167 358 рублей, что на 27,9% больше, чем в среднем по ХМАО. Для сравнения, в июле средняя зарплата нефтяников составляла 162 871 рубль, а в июне — 188 329 рублей.

Таким образом, несмотря на небольшое снижение в летние месяцы, нефтяники округа продолжили получать доходы, значительно превышающие средний уровень по региону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 января 2026 года в Югре вырастет цена на сжиженный газ для населения — приказ службы по тарифам 06.11.2025 в 3:36
Плита и отопление подорожают: в Югре пересмотрели цену на сжиженный газ

С 2026 года в Югре подорожает бытовой сжиженный газ — цена вырастет до 82,57 рубля за килограмм. Когда вступят в силу новые тарифы и кого они коснутся?

Читать полностью » В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации 06.11.2025 в 2:46
Вместо всеобщей радости — выбор по критериям: в ЯНАО изменили традицию новогодних подарков

На Ямале новогодние подарки больше не будут вручать всем детям. Кто теперь получит праздничные наборы и почему изменился подход к традиции?

Читать полностью » ХМАО вошёл в топ-10 регионов России с самой доступной ипотекой 06.11.2025 в 1:16
Треть дохода — и дом свой: Югра стала одним из лидеров России по доступной ипотеке

Югра вошла в топ-10 регионов России по доступности ипотеки: семьи тратят на кредит треть зарплаты, тогда как в среднем по стране — почти половину.

Читать полностью » Водители и машинисты спецтехники стали самыми востребованными в нефтяном секторе Югры 06.11.2025 в 0:56
Югра ищет рабочих с руками: машинисты и водители стали самыми востребованными в нефтянке

В ХМАО резко вырос спрос на специалистов нефтянки. Водители, машинисты и сварщики стали самыми востребованными — с зарплатами до 170 тысяч рублей.

Читать полностью » Цена бензина в ЯНАО выросла почти на 12 рублей за год — данные регионального мониторинга 04.11.2025 в 20:23
Литр за 98 рублей: северный бензин стал дороже кофе и даже такси

На Ямале бензин АИ-95 подорожал почти на 20% с начала года, достигнув 74 рублей за литр. Разница в цене по округу превышает 35 рублей за литр.

Читать полностью » В ЯНАО спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лёд осенью 04.11.2025 в 19:17
Под толщей воды — холодная статистика: МЧС просит ямальцев не испытывать судьбу

В Надымском районе ЯНАО продлили запрет на выход и выезд на лёд. Спасатели предупреждают: безопасно выходить на водоёмы можно будет не раньше конца ноября.

Читать полностью » В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий 04.11.2025 в 18:16
Уроки в онлайне, отдых — офлайн: школы Салехарда ушли на цифровую модернизацию

В Салехарде школьникам дали неделю без домашних заданий, чтобы завершить переход на цифровую платформу «Госуслуги. Моя школа».

Читать полностью » В Новосибирской, Оренбургской областях и Красноярском крае предложили повысить транспортный налог 04.11.2025 в 17:09
Налоги трогаются с места: даже маломощные авто теперь не спрячутся от повышения

В нескольких регионах России власти готовят повышение транспортного налога, объясняя это ростом доходов населения и необходимостью пополнить бюджеты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Тревел-блогер делится секретами выбора отеля с хорошими отзывами и маршрутом до пляжа
Наука
Юнг: климатические изменения вызывают прилив саргассума фосфором из океанских глубин
Садоводство
Соседка показала, как ухаживать за клубникой перед зимой — теперь собираю ведро ягод с грядки
Еда
Маркетинговые батончики и хлопья часто содержат сиропы, ароматизаторы и избыточную соль
Наука
JAMA: плохое обоняние повышает вероятность ИБС в два раза среди пожилых
Садоводство
Озимый чеснок высаживают в конце сентября, яровой — с конца февраля
Спорт и фитнес
Делала всего 8 минут в день — и джинсы снова сидят идеально: вот что помогло вернуть форму
Питомцы
Детский тон усиливает внимание и отклик собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet