Всё растёт и растёт: в ХМАО снова подняли зарплату в популярной специальности

В Ханты-Мансийском автономном округе после июльского спада снова наблюдается рост доходов работников нефтегазовой отрасли. Согласно данным Тюменьстата, в августе 2025 года средняя зарплата сотрудников, работающих в сфере добычи нефти и природного газа, составила 163 425 рублей. Это на 554 рубля больше по сравнению с июлем.

Рост зарплат нефтяников в августе

В августе 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата в нефтегазовой отрасли ХМАО составила 163 425 рублей, что является небольшим, но заметным увеличением по сравнению с июльскими данными — тогда показатель равнялся 162 871 рубль.

"Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в августе 2025 года достигла 163 425 рублей. В июле этот показатель составлял 162 871 рубль", — сообщили аналитики Тюменьстата.

Динамика доходов за 2025 год

По итогам первых восьми месяцев 2025 года средний доход работников нефтегазовой отрасли составил 167 358 рублей, что на 27,9% больше, чем в среднем по ХМАО. Для сравнения, в июле средняя зарплата нефтяников составляла 162 871 рубль, а в июне — 188 329 рублей.

Таким образом, несмотря на небольшое снижение в летние месяцы, нефтяники округа продолжили получать доходы, значительно превышающие средний уровень по региону.