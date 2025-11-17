Самый нефтяной регион "завязывает" с добычей: как странная тенденция из Югры грозит россиянам

В Ханты-Мансийском автономном округе компании сократили объемы добычи нефти и газа. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем добычи полезных ископаемых снизился почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Тюменьстат, сообщает URA. RU.

Динамика добычи

Как отмечается в отчете ведомства, добыча полезных ископаемых составила 96,7% от уровня прошлого года. Производство попутного нефтяного газа снизилось до 96,4%.

"Добыча полезных ископаемых по итогам девяти месяцев составила 96,7% к аналогичному периоду прошлого года. Производство попутного нефтяного газа сократилось до 96,4%", — говорится в отчете Тюменьстата.

Переработка нефти и отгрузка продукции

Несмотря на снижение добычи, объемы переработки нефти остались практически на прежнем уровне. Производство нефтепродуктов составило 99,1% от уровня прошлого года. Компании в регионе отгрузили нефть и газ на сумму 5,2 трлн рублей.