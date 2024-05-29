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Здание банка взорвалось в штате Огайо
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:58

Здание банка взорвалось в штате Огайо

Из-за газа, как предполагают власти рвануло многоэтажное здание в центре города Янгстаун в Огайо. Семеро пострадали, один человек в критическом состоянии, а еще двое пропали без вести. В здании, где произошел взрыв, располагается Chase Bank.

На видео зафиксировавшее момент взрыва, видно как на первом этаже происходит мощный взрыв и дым заволакивает почти все здание, от которого летят обломки.

Центр города закрыт — опасаются обрушения пострадавшего здания. После ЧП ситуация в городе нестабильная, но под контролем, уверяют власти.

Фото: commons.wikimedia.org/Joe Mabel

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