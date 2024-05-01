Российский военный с кличкой Змей поделился опытом того, как провел вместе со своими сослуживцами целых 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в ДНР.
Видео с данным рассказом было опубликовано RT.
Он отметил, что постоянно подвергались обстрелам со стороны вражеской артиллерии и танков. Он добавил, что им удалось выдержать только благодаря активной поддержке свыше. По его словам, никто из их позиций не отступал, даже "трехсотые" оставались на месте. Он также рассказал о том, что сам получил ранение, но ему тут же оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.
Во время контратаки российской группы военных, по его словам, под обстрелом им удалось проникнуть глубже в ряды противника. Самые сильные впечатления у него остались от момента уничтожения подразделения "Кракен"*.
"Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — добавил он.
В начале апреля снайпер из 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ликвидировал двух снайперов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, в то время как они меняли свои позиции.
*"Кракен" — террористическая организация, запрещенная в России.
Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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