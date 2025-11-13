Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Остров Сифнос
Остров Сифнос
© flickr.com by Gerald Adams is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 10:48

Эти страны почти никто не посещает – а зря: там природа, как из другого мира

Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников

Мир полон стран, о которых знают немногие — не потому, что в них мало красоты, а потому, что туда сложно добраться, нужны разрешения или просто отсутствует туристическая инфраструктура. Если вы ищете нетипичный маршрут без "туристической толпы", ниже — переработанный путеводитель по самым редко посещаемым странам мира, с практическими советами, сравнением, сценариями на случай форс-мажора и ответами на популярные вопросы.

Общая картина — почему туда едут так мало людей

Причины редкой посещаемости разные: удалённость (несколько рейсов в неделю), сложный визовый режим, нестабильная политическая обстановка или сознательный отказ государства от массового туризма. Это создаёт парадокс: места остаются нетронутыми, а логистика и безопасность требуют дополнительной подготовки и терпения. Ниже — краткие портреты стран с ключевыми реалиями и практическими примечаниями.

Сравнение

Страна Почему мало туристов Что реально увидеть Важно знать
Тувалу Очень ограниченные рейсы; небольшой поток — тысячи в год (в 2019 ≈ 3,700). Тихая островная жизнь, пляжи, аутентичная культура Планируйте перелёты через Фиджи; мало отелей.
Науру Крошечный остров, почти нет туристической инфраструктуры; ежегодные потоки — очень низкие. Второй мировой следы, рифы, уединённый отдых Вход авиа-маршрутов ограничен; визовые нюансы.
Кирибати Дорого и редко летят; в прошлом — порядка нескольких тысяч посетителей в год. Коралловые лагуны, рыбалка, птицы Планируйте через Фиджи/Гавайи; сезонность влияет на стоимость.
Маршалловы о-ва Удалённость и скромная инфраструктура (тысячи визитов в год). Затонувшие корабли WWII, дайвинг, тихие пляжи Важна логистика: внутренние рейсы и разрешения.
Южный Судан Нестабильная безопасность — большинство стран запрещают поездки. Национальные парки и дикая природа (условно) Не рекомендуется путешествовать без спецразрешений и сопровождения.
Сан-Томе и Принсипи Сложные стыковки и небольшая база размещения; туризм растёт слабо. Тропические леса, пустынные пляжи, культура острова Лучше бронировать заранее и учитывать восстановление после COVID-ограничений.
Коморские о-ва Ограниченные перелёты и небольшая туристическая отрасль; волатильные потоки. Пляжи, вулканические пейзажи, местная кухня Меняющаяся статистика — уточняйте билеты и проживание заранее.
Экваториальная Гвинея Сильный визовый контроль, часто требуется e-visa заранее. Тропические леса, биологическое разнообразие Подготовьте e-Visa и контакты местных властей заранее.
Сомали Высокий уровень угрозы терроризма, похищений и нестабильности — официальные власти рекомендуют не ехать. Ограниченные туристические маршруты при спецсопровождении Только организованные миссии и строгие меры безопасности.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте официальные советы по безопасности. Посетите сайты МИД/State Department/GOV.UK перед поездкой (онлайн-обновления критичны).
  2. Бронируйте логистику заранее. Рейсы редки — используйте Google Flights и Skyscanner, резервируйте стыковки и ночёвки заранее.
  3. Оформляйте визы и разрешения заранее. Для стран с e-Visa (например, Экваториальная Гвинея) оформляйте через официальные порталы/VFS.
  4. Ищите проверенных местных гидов. В регионах с ограниченной инфраструктурой местный гид — ключ к безопасной и содержательной программе.
  5. Убедитесь в медстраховке и эвакуации. Берите полис с покрытием экстренной медицины и репатриации; сохраните контакты посольств.
  6. Минимизируйте багаж, но возьмите необходимое. Медикаменты, зарядные устройства, документы и бумажные копии виз/страховок — всё должно быть под рукой.
  7. Ожидайте простых условий. В удалённых местах не рассчитывайте на высокую гостиничную сеть — будьте готовы к базовым удобствам и уважайте местную культуру.

А что если…

  • Рейс отменили? Ищите альтернативы через ближайшие хабы (Фиджи, Австралия, Мадагаскар) и держите запасной маршрут.
  • Появились проблемы с безопасностью на месте? Следуйте инструкциям местной администрации и посольства; при угрозе — добирайтесь до ближайшего безопасного хаба и уезжайте.
  • Не хватило наличных/не работает карта? В удалённых районах банкоматы могут отсутствовать — берите запас наличных и заранее информируйте банк о маршруте.
  • Хочется изменить программу из-за погоды? На островах часто меняется видимость и морские условия — заранее имейте "план Б" для сухопогружных активностей и культурных визитов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уединённость и "чистый" опыт — почти без туристов Сложная логистика и редкие рейсы
Низкая туристическая эксплоитация — природные места лучше сохранены Часто нет развитой медицины и инфраструктуры
Возможность уникальных фотографий и глубинного знакомства с культурой Требуют времени, денег и готовности к простым условиям
Местные сообщества получают прямую выгоду от каждого туриста Визовые и административные барьеры, высокая цена перелётов

FAQ

Как выбрать страну из этого списка под первый "нетуристический" опыт?
Выбирайте по трём критериям: логистика (сколько пересадок), безопасность (официальные советы) и уровень комфорт-ожиданий. Начните с Сан-Томе или Маршалловых островов — там меньше рисков по сравнению с зонами конфликта.

Сколько стоит поездка в такие страны?
Стоимость растёт из-за перелётов и редких рейсов: бюджет на билет может быть в 2-3 раза выше стандартного, плюс расходы на частные трансферы и гидов. Точный расчёт зависит от точки отправления и сезона — сравнивайте предложения на Skyscanner/Google Flights.

Что лучше — самостоятельное планирование или тур с оператором?
Если страна удалённая и с ограничениями (Науру, Тувалу) — безопаснее выбирать пакет у проверенного оператора. Для более стабильных островных направлений самостоятельная организация возможна, но требует времени и внимания к визовым формальностям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

AirAsia анонсировала запуск рейсов в Москву — Тони Фернандес сегодня в 2:25
Бюджетные рейсы в Россию: что обещает AirAsia на 2025 год

AirAsia открывает новые горизонты для российских путешественников, предлагая доступные рейсы в Юго-Восточную Азию.

Читать полностью » Музейные карты дают скидки на посещение достопримечательностей — эксперты туризма сегодня в 1:15
Сделала одно простое действие перед покупкой билетов и сэкономила 30% на отпуске

Путеводитель по планированию отпуска: как выбрать билеты, где остановиться и что посмотреть, чтобы сделать путешествие комфортным и увлекательным.

Читать полностью » В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik сегодня в 0:15
Успел забронировать заранее — и получил скидку 40%: сэкономить реально, если знать как

Еще не забронировали зимний отпуск? Узнайте, как сэкономить на туре и что важно учитывать при выборе отеля.

Читать полностью » Смелые фото у пирамиды: египтяне не оценили идею — вот, что ждет туристов после такого вчера в 23:26

Туристы задержаны в Египте за попытку сделать откровенные фото у пирамид. Как избежать проблем с местными законами и что нужно знать перед посещением исторических объектов?

Читать полностью » Тайки глазами россиян: что делает азиаток идеальными партнерами вчера в 22:26

Что привлекает мужчин в тайских женщинах? Природная красота, семейные ценности и готовность к компромиссам — вот основные достоинства, по мнению тревел-блогера.

Читать полностью » Перелеты и отдых без переплат: экономлю в путешествиях и меняю страну за страной без удара по кошельку вчера в 21:16

Узнайте, как путешествовать экономно, не теряя в качестве. Простые лайфхаки, которые помогут вам снизить расходы и сделать отдых доступным для любого бюджета.

Читать полностью » Пляжи Шри-Ланки в плену змей: как страну спасёт или погубит её экосистема вчера в 20:26

Нежданные гости на Шри-Ланке — змеи в отелях и на пляжах пугают туристов. Как это повлияет на туристический сезон и что делают власти для обеспечения безопасности отдыхающих?

Читать полностью » Не ограничиваюсь Абхазией и Турцией: какие новые маршруты готовятся открыть для россиян вчера в 19:17

В 2025 году число зарубежных поездок россиян увеличилось на 15%. Кто стал лидером среди популярных стран, а какие направления потеряли интерес?

Читать полностью »

Новости
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Дом
Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет
Садоводство
Розы могут выпревать под укрытием из-за влажности — садоводы
Садоводство
Сливы страдают от плодожорки когда на поверхности появляются отверстия и липкие капли – Андрей Котов
Красота и здоровье
COVID-19 ускоряет падение функции почек почти на половину быстрее обычных инфекций — Каролина Пуэнте-Лелиевре
Еда
Крем для торта Наполеон взбивается из масла и сгущёнки — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet