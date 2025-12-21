Без суеты и очередей: как несезон превращает Черногорию в страну открытий

Черногория способна удивлять не только летом, когда побережье Адриатики заполнено отдыхающими. В холодные месяцы страна открывается с другой стороны — спокойной, созерцательной и особенно выразительной. В это время путешествие превращается не в гонку между пляжами, а в знакомство с горами, озёрами и городами, где жизнь течёт размеренно. Именно в несезон становится заметно, насколько многогранна эта небольшая балканская страна. Об этом рассказал OneTwoTrip.

Почему несезон — удачное время для поездки

Период с ноября по февраль в Черногории подходит тем, кто хочет увидеть страну без туристического шума. Температура в горах прохладная, но комфортная для прогулок, а на севере уже начинается зима. В это время проще найти жильё по более доступным ценам и спокойно исследовать природные парки, каньоны и небольшие города. Акцент смещается с пляжного отдыха на пейзажи, архитектуру и активные маршруты. При планировании поездки стоит учитывать, что для повседневных расходов в небольших городах чаще всего нужны наличные евро, даже если в туристических зонах принимают карты.

Как добраться и передвигаться

В стране работают два международных аэропорта — в Подгорице и Тивате. Из России перелёт возможен с одной пересадкой, чаще всего через Стамбул или Белград. При раннем бронировании билеты в Тиват могут обойтись дешевле, чем перелёт в Подгорицу. Внутри страны удобно перемещаться на автобусах: маршруты связывают основные города, а дорога между ними обычно занимает около двух часов. Тем, кто планирует поездки по северу, особенно в горные районы, комфортнее арендовать автомобиль — серпантины и смотровые площадки делают путь частью путешествия.

Жабляк и парк "Дурмитор"

Жабляк считается самым высокогорным городом Балкан и расположен рядом с массивом Дурмитор. Дорога сюда уже сама по себе впечатляет: горные перевалы, реки и ущелья сменяют друг друга на протяжении всего маршрута. Зимой город становится центром горнолыжного отдыха, а летом — отправной точкой для треккингов и восхождений.

Рядом находятся ключевые природные достопримечательности региона. Чёрное озеро, окружённое хвойными лесами, остаётся одним из самых узнаваемых мест страны. Не менее впечатляет мост Джурджевича через каньон реки Тара, с которого открываются виды на одну из самых глубоких долин Европы. Рафтинг по Таре считается одним из самых популярных активных развлечений, но перед выходом на воду важно учитывать требования к безопасности сплава, особенно в межсезонье. Национальный парк "Дурмитор" входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и объединяет десятки вершин выше двух тысяч метров и ледниковые озёра.

Плужине и озеро Пива

Небольшой город Плужине словно спрятан среди скал и подходит для тех, кто ищет тишину. Главная точка притяжения здесь — озеро Пива, созданное после строительства плотины Мратинье. Несмотря на искусственное происхождение, водоём гармонично вписался в ландшафт: бирюзовая вода, извилистые берега и отвесные стены каньона создают почти кинематографические виды.

Здесь можно гулять вдоль берега, выходить на воду на лодке или каяке, а также подняться на плотину, высота которой достигает 220 метров. По дороге в сторону Жабляка встречается множество смотровых площадок, позволяющих рассмотреть каньон с разных ракурсов.

Цетинье — культурное сердце страны

Бывшая столица Черногории заметно отличается от прибрежных городов. Цетинье часто называют музеем под открытым небом: здесь сосредоточены монастыри, дворцы и исторические здания, связанные с формированием черногорской государственности. Город удобно расположен между Подгорицей и Тиватом, поэтому добраться до него можно разными способами.

Среди ключевых мест — Цетиньский монастырь, Королевский дворец Николы I и Голубой дворец. Особого внимания заслуживает мавзолей Негоша на горе Ловчен: подъём требует усилий, но панорама с вершины позволяет увидеть большую часть страны.