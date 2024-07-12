Завод "Промет-СЭЗ" в особой экономической зоне (ОЭЗ) Узловая в Тульской области подвергся массированной атаке дронов ВСУ, один из которых насквозь пробил стену предприятия. Об этом сообщает Мash.
На заводе изготавливают металлические стеллажи для складов и административных зданийи офисов. Размер ущерба пока неизвестен.
Mash отмечает, что всего до ОЭЗ долетело четыре украинских дрона, по всем отработала система ПВО.
Ранее над Тульской областю был уничтожен БПЛА самолётного типа. Также два дрона сбиты на Брянской области и по одному — над Тамбовской и Московской.
Фото: commons. wikimedia.org/DoroshenkoE (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
Орбан: Трамп собирается решить проблему мирного урегулирования на Украине
Виктор Орбан обсудил украинский кризис с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде после саммита НАТО.
WP: США пытались помешать визиту Моди в Россию
В администрации Байдена возникла озабоченность из-за совпадения сроков визита Моди в Россию и саммита НАТО в Вашингтоне.
Профессор Дехтярь: в России подорожает внутренний туризм
Госдума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, де-юре, заменит курортный сбор. В эксклюзивном интервью NewsInfo оценку регулирующего воздействия на отрасль принятых нововведений даёт профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.
NatPhys: создана экзотическая форма материи
Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.