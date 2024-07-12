Завод "Промет-СЭЗ" в особой экономической зоне (ОЭЗ) Узловая в Тульской области подвергся массированной атаке дронов ВСУ, один из которых насквозь пробил стену предприятия. Об этом сообщает Мash.

На заводе изготавливают металлические стеллажи для складов и административных зданийи офисов. Размер ущерба пока неизвестен.

Mash отмечает, что всего до ОЭЗ долетело четыре украинских дрона, по всем отработала система ПВО.

Ранее над Тульской областю был уничтожен БПЛА самолётного типа. Также два дрона сбиты на Брянской области и по одному — над Тамбовской и Московской.

Фото: commons. wikimedia.org/DoroshenkoE (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).