Шторы тоже стареют: по этим запахам легко понять, что им пришёл конец

Шторы создают уют и завершают интерьер, но со временем именно они становятся главным источником неприятных запахов в доме. Ткань впитывает пыль, влагу, ароматы еды и табачный дым, а потому способна рассказать о чистоте помещения не хуже, чем ковёр или диванные подушки. Если от штор начинает исходить подозрительный запах, значит, пришло время не просто их постирать, а возможно — заменить.

Почему появляются неприятные запахи

Даже если в доме поддерживается порядок, текстиль неизбежно впитывает то, что находится в воздухе. Мельчайшие частицы жира, копоти, табака и влаги оседают на волокнах ткани, постепенно разрушая их структуру. Посторонние ароматы "запечатываются" внутри, и обычное проветривание уже не помогает.

Запах может многое рассказать о состоянии штор. По нему легко определить, когда текстиль нуждается в стирке, а когда — в полной замене.

Запах сырости: сигнал тревоги

Если от штор исходит затхлый аромат, это верный признак того, что ткань впитала влагу. Такое часто случается в помещениях с повышенной влажностью или при неправильной стирке, когда ткань сохла слишком долго.

Волокна остаются влажными, в них появляются споры плесени, и шторы начинают пахнуть подвалом. Этот запах не просто неприятен — он может быть опасен для здоровья, особенно для людей с аллергией или астмой.

В таком случае стирка с антибактериальным средством может не помочь. Если ткань потемнела, потеряла форму или на ней появились пятна, лучше заменить шторы целиком.

Кухонные запахи: жир и копоть

Шторы на кухне страдают чаще всего. Даже при хорошей вытяжке частицы жира, дыма и пара оседают на ткани. Сначала запах незаметен, но со временем появляется стойкий аромат "старого масла" или копоти.

Проблема в том, что жировая плёнка не смывается обычным моющим средством. Чтобы продлить срок службы кухонного текстиля, используйте синтетические материалы - они легче отстирываются и меньше впитывают запахи.

Если же ткань стала липкой или утратила цвет, её лучше не мучить повторными стирками — гораздо проще повесить новые шторы, подходящие под интерьер и устойчивые к загрязнениям.

Табачный дым и запах животных

Самый стойкий запах, который почти невозможно вывести, — табачный дым. Он глубоко въедается в волокна, и даже после стирки остаётся ощущение прокуренности. Шторы могут хранить этот запах годами, особенно если в помещении курили регулярно.

Похожая ситуация — с запахами домашних животных. Кошки и собаки оставляют не только шерсть, но и характерный аромат, который впитывается в ткань. Регулярная стирка лишь временно улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью.

Если запах табака или питомцев не исчезает после нескольких стирок, единственный выход — замена штор.

Когда стирать, а когда менять

Неприятный запах — не всегда повод выбрасывать шторы. Иногда достаточно правильного ухода:

стирать при температуре, подходящей для конкретной ткани;

использовать кислородные пятновыводители и кондиционеры с нейтрализатором запахов ;

и ; сушить только в хорошо проветриваемом помещении.

Но если ткань потеряла цвет, деформировалась или запах остаётся после стирки, значит, срок её службы подошёл к концу.

Оптимально составить график ухода: стирка каждые 3-4 месяца и полная замена раз в 3-5 лет в зависимости от условий.

Советы шаг за шагом

Проветривайте комнаты ежедневно, особенно после готовки или влажной уборки. Раз в сезон стирайте шторы с мягкими средствами без сильных отдушек. Не вешайте влажные шторы сразу — дайте им полностью высохнуть. Используйте воздухоочиститель или ионизатор, чтобы снизить концентрацию запахов. Для кухни выбирайте полиэстер или микрофибру - они не впитывают жир и быстро сохнут.

А что если шторы нельзя стирать?

Некоторые материалы, например бархат или жаккард, боятся машинной стирки. В этом случае поможет сухая химчистка или обработка пароочистителем. Если запах не уходит, стоит задуматься о замене — тяжёлые ткани сильнее впитывают ароматы и дольше их удерживают.

Плюсы и минусы частой замены штор

Подход Плюсы Минусы Регулярная стирка Экономия, свежий воздух, продление срока службы Требует времени и аккуратности Полная замена Новый вид интерьера, избавление от запахов Дополнительные расходы Использование синтетических тканей Устойчивы к загрязнениям, быстро сохнут Меньше пропускают воздух

FAQ

Как часто нужно стирать шторы?

Ориентируйтесь на помещение: в спальне — раз в 6 месяцев, на кухне — каждые 2-3 месяца.

Можно ли вывести запах табака?

Полностью — нет. Поможет только химчистка или замена.

Как предотвратить появление запаха сырости?

Следите за влажностью и не оставляйте шторы мокрыми после стирки.