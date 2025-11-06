Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка груши осенью
Обрезка груши осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 5:46

Один срез — и питание ушло не в ветки, а в яблоки: секрет, который знают только агрономы

Плодовые деревья благодарно откликаются на мягкую летнюю обрезку побегов — Марина Петрова

Летняя обрезка — одна из тех садовых процедур, о которой часто спорят даже опытные садоводы. Новички обычно удивляются: зачем тревожить дерево в разгар вегетации, когда оно изо всех сил старается налить плоды? Однако именно в конце июля — начале августа можно заложить основу будущего урожая и улучшить здоровье сада. Это время, когда обрезка работает не на прошлое, а на будущее дерева.

Зачем нужна летняя обрезка

В середине лета деревья активно растут: тянутся ввысь побеги, густеет крона, расходуются силы на лишнюю листву. Если не вмешаться, питательные вещества уйдут не в плоды, а в рост ненужных волчков.

Удаляя избыточные побеги, садовод перенаправляет поток питательных веществ. Теперь они идут на формирование плодов и закладку цветочных почек на следующий год. Это особенно важно для молодых деревьев, которые часто "жируют" — то есть формируют длинные бесплодные побеги вместо завязей.

"Летняя обрезка помогает дереву понять, что пора переключиться с роста на плодоношение", — поясняет агроном Марина Петрова.

Если, например, яблоня гонит вверх метровые побеги, лёгкое укорачивание заставит её изменить приоритет: растение перестаёт расти ввысь и начинает концентрироваться на урожае.

Преимущества летней обрезки

  1. Быстрое заживление ран. В июле и августе сокодвижение активно, и ткани быстро восстанавливаются.

  2. Минимальный риск инфекции. Тёплая и сухая погода препятствует попаданию спор грибков в свежие срезы.

  3. Лучшая вентиляция и освещение кроны. Прореживание улучшает доступ солнечных лучей, что снижает вероятность парши и повышает сахаристость плодов.

  4. Формирование аккуратной кроны. Зелёная масса становится компактнее, ветви крепче, а урожай распределяется равномернее.

"Солнечный свет, попадающий внутрь кроны, — лучший помощник в борьбе с болезнями и за сладкий урожай", — подчёркивает Петрова.

Как проводить летнюю обрезку

Главное отличие летней обрезки от весенней в том, что она проводится на зелёных побегах, ещё не успевших одревеснеть. Такие побеги можно выламывать или прищипывать руками, не используя секатор. Это менее травматично и предотвращает пробуждение спящих почек, которые могли бы дать новые "жировые" ветки.

Работа летом носит санитарно-корректирующий характер:

  • удаляют побеги, растущие внутрь кроны;

  • вырезают больные, поломанные ветки;

  • прореживают загущённые участки для улучшения циркуляции воздуха.

Особенно полезна летняя обрезка для косточковых культур - вишни, абрикоса, сливы. Весной у них часто наблюдается камедетечение, и срезы заживают плохо. А вот летом, после сбора урожая, растения восстанавливаются быстро и безболезненно.

Сравнение весенней и летней обрезки

Параметр Весенняя обрезка Летняя обрезка
Период проведения До начала сокодвижения Конец июля — начало августа
Цель Формирование кроны, омоложение Регулировка роста, улучшение плодоношения
Воздействие на дерево Сильное, стрессовое Мягкое, естественное
Скорость заживления Медленная Быстрая
Вероятность инфекции Средняя Низкая

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящее время. Лучшие дни — сухие, но не жаркие, без дождя и ветра.

  2. Работайте с молодыми побегами. Старые и толстые ветви лучше трогать весной.

  3. Не удаляйте более 20-25 % зелёной массы за раз. Слишком сильная обрезка ослабит дерево.

  4. Срезайте волчки. Вертикальные побеги в центре кроны забирают питание и затеняют плоды.

  5. Следите за направлением роста. Побеги, растущие внутрь или вниз, всегда подлежат удалению.

  6. Оставляйте солнечные "окна". Свет должен проникать вглубь дерева — это залог сладких плодов.

Ошибка-последствия-альтернатива

  1. Ошибка: удалить слишком много ветвей за один раз.
    Последствие: ослабление растения, риск подмерзания зимой.
    Альтернатива: делайте лёгкую корректировку, не более четверти кроны.

  2. Ошибка: обрезать одревесневшие ветки летом.
    Последствие: раны заживают долго, возможны трещины.
    Альтернатива: летом работайте только с зелёными побегами.

  3. Ошибка: не учитывать породу дерева.
    Последствие: у косточковых — камедетечение, у яблонь — замедленный рост.
    Альтернатива: косточковые обрезайте после сбора урожая, семечковые — в середине лета.

А что если дерево не плодоносит?

Если яблоня или груша ежегодно растут, но не дают урожая, проблема может быть в избыточной листве. Попробуйте небольшой эксперимент: в конце июля удалите все вертикальные волчки в центре кроны и укоротите слишком длинные боковые побеги.

Уже следующей весной вы заметите разницу: появятся цветочные почки, ветви станут более сбалансированными, а урожай увеличится. Летняя обрезка в этом случае действует как сигнал: "время переходить к плодоношению".

Плюсы и минусы летней обрезки

Плюсы Минусы
Быстрое заживление срезов Риск ослабления при чрезмерной обрезке
Улучшение качества плодов Требует опыта и аккуратности
Профилактика болезней Не подходит для старых деревьев
Улучшение вентиляции и освещения Нельзя проводить в жару или дождь

FAQ

Когда лучше делать летнюю обрезку?
Оптимально — в конце июля и начале августа, когда рост побегов замедляется.

Можно ли обрезать плодоносящее дерево с плодами?
Да, но осторожно — только молодые побеги, не затрагивая плодовые ветки.

Нужно ли замазывать срезы садовым варом?
На тонких зелёных побегах — нет, на более толстых ветках — желательно.

Подходит ли летняя обрезка для груш?
Да, особенно для молодых деревьев, у которых нужно стимулировать плодоношение.

Мифы и правда

  1. Миф: летом обрезка вредна, дерево может погибнуть.
    Правда: при умеренном подходе растение быстрее восстанавливается и закладывает урожай.

  2. Миф: если обрезать зелёные побеги, урожай снизится.
    Правда: напротив, плоды становятся крупнее и слаще, ведь питание распределяется правильно.

  3. Миф: летняя обрезка заменяет весеннюю.
    Правда: это разные процедуры — летом корректируют, весной формируют.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке садоводы Германии и Франции применяли летнюю обрезку для улучшения урожайности яблонь и груш. В России этот метод активно развивался в начале XX века: профессор Рытов доказал, что умеренное удаление побегов летом снижает риск грибковых заболеваний и повышает качество плодов. Современные агрономы считают летнюю обрезку основой щадящей системы ухода за садом, где каждое вмешательство согласовано с биоритмами растения.

Три интересных факта

  1. Летняя обрезка может повысить урожайность яблонь на 20-30 % уже через сезон.

  2. Косточковые культуры переносят летнюю обрезку лучше, чем весеннюю, из-за меньшего выделения камеди.

  3. Прищипка верхушек в июле стимулирует рост боковых плодовых веточек и улучшает форму кроны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по садоводству: одеяла от мороза помогают продлить сезон и сохранить урожай сегодня в 4:55
Обычное укрытие спасло весь урожай за одну ночь: проверенный способ против заморозков

Первые морозы могут уничтожить ваш урожай, но морозные одеяла помогут защитить растения и продлить вегетационный период. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Хвойные и морозостойкие растения делают осенний сад живым и гармоничным — Татьяна Жашкова сегодня в 4:52
Осень играет зелёными красками: растения, что не теряют блеск даже под инеем

Узнайте, какие растения не боятся холода и помогут сохранить ваш сад зеленым и привлекательным даже в ноябре. Советы от эксперта Татьяны Жашковой.

Читать полностью » Специалисты Decoessfera: фольга улучшает освещённость и урожайность лимонных деревьев сегодня в 3:57
Обмотала лимон фольгой — и урожай вырос в два раза: старый трюк садоводов снова в моде

Знаете ли вы, как алюминиевая фольга может изменить жизнь ваших лимонов? Узнайте, как она улучшает фотосинтез и защищает от вредителей.

Читать полностью » Мобильная баня на даче заменяет классическую парилку без фундамента — Сергей Беляев сегодня в 2:52
Соседи смеялись над палаткой — а потом пришли париться: температура держится 80 °C даже в мороз

Русская баня может быть не только стационарной. Мастер пара Сергей Беляев рассказал, как установить мобильную парилку за два часа и наслаждаться паром хоть зимой, хоть летом.

Читать полностью » Эми Мэй назвала картонный метод эффективным способом подготовки участка к весенним посадкам сегодня в 2:27
Соседка смеялась, когда я укрыл грядку коробками — теперь просит показать, как я это сделал

Узнайте, как картонный метод помогает подготовить грядки к зиме, без копки и усилий. Этот простой и экологичный способ изменит ваше садоводство.

Читать полностью » Осенняя посадка деревьев в северных регионах требует точности и осторожности — Татьяна Жашкова сегодня в 1:52
Если заглубить — урожая не будет: ошибка, из-за которой деревья забывают плодоносить

Северным садоводам осталось всего несколько дней, чтобы успеть посадить плодовые деревья. Эксперт объяснила, какие культуры стоит сажать сейчас, а какие — отложить до весны.

Читать полностью » Эксперты по экологии: ошибки при компостировании приводят к появлению гнили и насекомых сегодня в 1:19
Раньше жаловалась на вялые растения — пока не начала делать одну простую вещь с отходами

Научитесь основам домашнего компостирования и улучшите здоровье ваших растений, снизив количество бытовых отходов на 200 кг в год с нашими простыми советами.

Читать полностью » Сидераты восстанавливают плодородие почвы естественным способом без перекопки и химии — Ирина Власова сегодня в 0:52
Под зелёным покрывалом кипит жизнь: как сидераты лечат землю без удобрений и химии

Как улучшить почву без перекопки и удобрений? Сидераты — естественный инструмент восстановления земли. Узнайте, какие культуры выбрать и когда их сеять.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Домашние упражнения с резинкой и гантелями помогают укрепить мышцы без спортзала — фитнес-эксперты
Еда
Селёдка с горчицей хранится в холодильнике до четырёх дней благодаря маринаду из масла
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым надёжным двигателем по версии TopSpeed
Авто и мото
Отказ от медицинского освидетельствования приведёт к лишению прав и штрафу 45 тысяч рублей
Дом
Удаляем ржавые пятна с крана: эффективное бюджетное средство с лимоном и зубным порошком
Культура и шоу-бизнес
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн снялись в комедии "Back in Black" — Deadline
Питомцы
Прогулка необходима собакам для физического и психического здоровья
Спорт и фитнес
Кардионагрузки и гантели помогают терять до 1 кг в неделю — рекомендации тренера Equinox
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet