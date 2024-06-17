Недавно ставший совершеннолетним парень из Одессы решил обокрасть женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости в будущем. О произошедшем информировало областное управление полиции.

В одном из четырёх районов Одессы, а также промышленном районе, в котором сосредоточена почти половина местных предприятий города, произошло ограбление. Восемнадцатилетний юноша заметил женщину, которая держала бумажник. Она вышла из универсама, после чего парень решил проследовать за ней. Неожиданно для женщины правонарушитель выхватил у неё кошелёк и умчался прочь. После этого он, как ни в чём не бывало, зашёл в общественный транспорт и отправился к себе домой. Как позже оказалось, парень украл у пострадавшей практически 13 тысяч гривен (почти 30 тысяч рублей).

Пострадавшая моментально обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли преступника. Нарушителем был 18-летний парень. Как заявляет гражданин, после воровства он сразу выкинул награбленное, а, то есть купюры, паспорт, различные удостоверения, смартфон. Он объяснял сотрудникам правоохранительных органов, что у него не было цели нажиться на женщине. Парень надеялся, что судимость поможет уклониться ему от мобилизации в будущем.

Из-за совершённого воровства молодой парень может сесть в тюрьму на срок от 7 до 10 лет. На сегодняшний день он находится под заключением.

Фото: Unsplash / Jason Edwards jasonedwa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)