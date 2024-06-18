Примерно 60 наёмников, владеющих французским языком, явились в порт Одессы на нескольких катерах. О произошедшем информировали РИА Новости в пророссийском подполье.

Как сообщается, граждане Одессы заметили, как в город надвигаются несколько водных транспортных средств с наёмниками, число которых составляло примерно 60 человек. Позже оказалось, что группа имела при себе оружие. Помимо этого, они были одеты в боевое снаряжение. Как утверждают очевидцы, коммуницировали между собой они на французском языке.

Как позже выяснилось, группу вооружённых людей местные увидели ещё в начале второй недели июня текущего года.

После прибытия в Одессу шесть десятков человек разбрелись в разные направления. На данный момент они пытаются не выходить за пределы своего жилого помещения. Наёмники не показываются жителям и стараются ни с кем не общаться.

В Вооружённых силах Украины уже много раз обнаруживали лиц, участвующих в вооружённый конфликтах по причине личной выгоды. Так, например, в первый месяц 2024 года солдаты со стороны Российской Федерации атаковали в Харькове место размещение войсковых частей, в которых находились наёмники. Львиная доля участников разрушенного пункта состояла из представителей Франции. Российским бойцам получилось устранить около 60 наёмников.

МИД Франции уверяет, что все данные по поводу французских наёмников являются дезинформацией.

Фото: Cpl Daniel Wiepen (Open Government Licence version 1.0)