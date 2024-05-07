Украина будет отрезана от поставок вооружения со стороны западных стран, если ВС России возьмут под контроль Одессу. Такое мнение в беседе с NewsInfo. Ru высказал эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

По его словам, Киев без Одессы потеряет своё значение, так как лишится порта и выхода к морю, а сама Украина превратится в территорию, которая населена определённым количеством людей.

Корольков отмечает, что несмотря на то, что ВС России разрушили большую часть портовой инфраструктуры, западные поставки ведутся по Дунаю.

"Взятие Одессы прекратит это дело, фактически отрежет от поставок западного вооружения, западной помощи. Там не только вооружение. Частично продовольствие, частично экипировки и многое другое, что идёт на поддержку киевского режима", — отметил он.

Ветеран СВР, говоря о взятии Харьков, добавил, что сейчас ВС России используют тактику выдавливания противника, так как боевые действия в городах усложняются рядом факторов, среди которых масштабные разрушения и гибель населения.

В то же время Корольков отметил, что НАТО, в случае взятия Одессы и Харькова российской армией, "скрипя зубами", не будет ничего предпринимать.

"Может быть, еще какие-то санкции придумают", — заключил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в этом месяце» Вооруженным силам РФ необходимо забирать Одессу и Харьков.

Фото: commons.wikimedia.org/Oleksandr Malyon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)