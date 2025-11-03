Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:12

Одеяло не лечит, а поджаривает: врачи рассказали, как не усугубить температуру дома

Температура при простуде помогает организму вырабатывать антитела и бороться с инфекцией — Ирина Соколова

Повышение температуры — один из самых распространённых симптомов простудных заболеваний. Оно свидетельствует о том, что организм борется с инфекцией. При этом важно понимать: жар не всегда враг, и в большинстве случаев снижать температуру нужно только тогда, когда она превышает 38,5 °C или вызывает сильное недомогание.

Почему повышается температура

Лихорадка — это естественная защитная реакция организма. Когда вирус или бактерия проникают внутрь, иммунная система активирует выработку пирогенов - веществ, которые "перестраивают" центр терморегуляции в мозге. В результате температура тела повышается, создавая неблагоприятные условия для размножения микробов.

"Температура помогает организму вырабатывать антитела. Если сбить её слишком рано, вы можете ослабить естественный иммунный ответ", — отмечает врач Ирина Соколова.

Тем не менее, если жар сопровождается слабостью, болью в мышцах или головной болью, можно принять меры, чтобы облегчить состояние.

Сравнение: когда нужно снижать температуру

Уровень температуры Что происходит Нужно ли сбивать
До 38 °C Организм борется с инфекцией Нет, достаточно покоя и питья
38-38,5 °C Возможен дискомфорт, потливость Принимать жаропонижающее по самочувствию
Выше 38,5 °C Перегрев, риск осложнений Да, использовать препараты и охлаждение

Как безопасно снизить температуру

  1. Отдыхайте. Постельный режим — лучшее средство при лихорадке. Старайтесь спать и не перенапрягаться, чтобы не тратить энергию на физическую активность.

  2. Выберите лёгкую одежду. Надевайте натуральные ткани, которые позволяют коже дышать. Для укрытия используйте тонкое одеяло или простыню — не перегревайтесь.

  3. Проветривайте комнату. Свежий воздух помогает телу охлаждаться. Оптимальная температура в помещении — 20-22 °C.

  4. Пейте много жидкости. При температуре организм теряет влагу. Пейте воду, травяные чаи, морсы или компоты. Особенно полезны напитки с лимоном или шиповником — они восполняют витамин C.

  5. Делайте прохладные компрессы. Смочите ткань в воде комнатной температуры и приложите к лбу, шее или запястьям на 20-30 минут.

  6. Примите жаропонижающее. При температуре выше 38,5 °C подойдут препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Следуйте инструкции и не превышайте дозу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: укутываться в тёплое одеяло.
    Последствие: тело перегревается, температура повышается.
    Альтернатива: использовать лёгкое покрывало и проветривать комнату.

  2. Ошибка: растирать кожу спиртом или уксусом.
    Последствие: раздражение и интоксикация парами.
    Альтернатива: применять только прохладные компрессы с водой.

  3. Ошибка: принимать разные жаропонижающие одновременно.
    Последствие: нагрузка на печень и желудок.
    Альтернатива: использовать один препарат и следить за интервалом приёма.

А что если температура держится дольше трёх дней?

Если лихорадка не снижается в течение 72 часов, сопровождается болью в груди, одышкой, судорогами или сыпью, необходимо обратиться к врачу. Это может указывать на бактериальное осложнение — например, пневмонию, ангину или синусит, требующие медикаментозного лечения.

Плюсы и минусы самостоятельного снижения температуры

Плюсы Минусы
Уменьшает дискомфорт и головную боль Может скрыть симптомы серьёзного заболевания
Улучшает сон и общее самочувствие При слишком частом применении снижает иммунную реакцию
Помогает избежать перегрева Возможны побочные эффекты от лекарств

FAQ

Можно ли сбивать температуру у детей?
У детей до 6 лет жаропонижающее дают при температуре выше 38 °C или при выраженном дискомфорте. Используют детские формы парацетамола или ибупрофена.

Как быстро сбить температуру без лекарств?
Снять жар помогает прохладный компресс, обильное питьё и свежий воздух.

Почему температура поднимается вечером?
Это естественный суточный ритм: вечером активнее вырабатываются пирогены, поэтому температура может повышаться на 0,5 °C.

Мифы и правда

  1. Миф: если температура высокая — это всегда опасно.
    Правда: лёгкая лихорадка помогает организму бороться с вирусами.

  2. Миф: жар нужно сбивать сразу.
    Правда: лучше дождаться отметки 38,5 °C, если самочувствие позволяет.

  3. Миф: холодный душ помогает снизить температуру.
    Правда: резкое охлаждение вызывает спазм сосудов и может ухудшить состояние.

Исторический контекст

В древности высокая температура считалась признаком "очищения тела". Врачи Средневековья полагали, что жар "выжигает болезнь". Современная медицина подтверждает: умеренная лихорадка действительно играет защитную роль, стимулируя иммунитет и тормозя рост патогенов.

Три интересных факта

  1. Повышение температуры всего на 1 °C ускоряет обмен веществ почти на 10 %.

  2. Во время лихорадки организм вырабатывает белки теплового шока, защищающие клетки от повреждений.

  3. Жар помогает активировать Т-лимфоциты — главных бойцов иммунной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Денис Прокофьев предупредил: частый приём обезболивающих может вызвать язву и гипертонию сегодня в 7:18
Таблетка от боли может стоить желудка: врачи предупреждают об опасной привычке

Узнайте, почему злоупотребление обезболивающими способно вызвать астму, язву и гипертонию, и какие безопасные альтернативы предлагает современная медицина.

Читать полностью » Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк сегодня в 6:58
Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда

Шоколад может быть полезен, но только в умеренных количествах. Эндокринолог объяснила, кому стоит ограничить сладкое и почему тёмный шоколад — лучший выбор.

Читать полностью » Педиатр Юлия Москвичева: вегетарианская диета может вызвать анемию у детей сегодня в 6:10
Ребёнок отказался от мяса — сигнал, который нельзя игнорировать

Узнайте, почему детский организм особенно чувствителен к вегетарианству и какие альтернативы безопасно использовать, если ребёнок не ест мясо.

Читать полностью » Сомнолог Бузунов рассказал, как восстановить нормальный сон за неделю без таблеток сегодня в 5:12
Один час недосыпа — и концентрация падает, как при алкоголе

Узнайте, как всего за неделю наладить сон без таблеток: врач-сомнолог делится четырьмя простыми привычками, которые помогут восстановить силы и снизить стресс.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина рассказала, почему леденцы на палочке особенно вредны для зубов сегодня в 4:08
Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах

Узнайте, почему безобидные леденцы на палочке оказываются самыми опасными сладостями для зубов — советы ортодонта помогут сохранить эмаль.

Читать полностью » Врач скорой помощи Дарья Петрова рассказала, как распознать инсульт в первые минуты сегодня в 3:10
Инсульт не кричит — он шепчет: симптомы, которые легко принять за усталость

Узнайте, как инсульт маскируется под обычное недомогание и какие признаки помогают врачам распознать его за минуты — советы врача скорой помощи

Читать полностью » Диетолог Наталья Мизинова рассказала, из каких регионов безопаснее покупать рыбу сегодня в 2:12
Как выбрать рыбу, чтобы не отравиться: проверенные регионы и простые правила

Узнайте, почему не вся морская рыба одинаково полезна и какие регионы считаются самыми безопасными для вылова — советы врача-диетолога помогут сделать правильный выбор

Читать полностью » Как питание с морепродуктами помогает справиться с осенней усталостью и нехваткой витамина D сегодня в 1:42
Осенняя усталость уходит с тарелки: врач назвала продукты, которые работают лучше лекарств

Узнайте, какие продукты помогут пережить осень без усталости и простуд: врач объясняет, почему рыба и морепродукты — лучший источник энергии и витамина D.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи напомнили, что кошки терпят ограничение свободы из-за доверия к человеку
Дом
Уксус, спирт и эфирные масла помогают быстро отмыть кухонную мебель от жира
Красота и здоровье
Врачи-наркологи рассказали, как распознать игровую зависимость и её первые признаки
Еда
Бутерброды со шпротами получаются ароматными благодаря сочетанию рыбы, майонеза и свежих помидоров
Еда
Мясной салат с отварной говядиной и солеными огурцами дарит домашнее тепло и стабильность
Авто и мото
Основные причины запаха антифриза в автомобиле: радиатор печки, патрубки и расширительный бачок
УрФО
Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой
Садоводство
Флористы уточнили: обрезку пеларгонии лучше проводить осенью или в феврале для обильного цветения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet