Осьминоги — гении природы, а бактерии их копируют: новый пигмент обещает революцию в материалах

Осьминоги, кальмары и каракатицы владеют одной из самых удивительных "суперспособностей" в природе — менять цвет и текстуру кожи, сливаясь с окружением. Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли шагнуть ближе к разгадке этого феномена: они воссоздали ключевой пигмент осьминогов — ксантомматин, и наладили его массовое производство при помощи генетически модифицированных бактерий. Результаты работы опубликованы в Nature Biotechnology.

Как работает "пигмент камуфляжа"

Ксантомматин — природное соединение, придающее коже головоногих моллюсков психоделические оттенки и участвующее в их способности к мгновенному изменению окраски. Он входит в состав хроматофоров — микроскопических клеток, которые управляют светом и цветом кожи животного.

Однако получить этот пигмент раньше было практически невозможно: его трудно выделить из тканей, а синтетическое производство обходилось слишком дорого.

Теперь ситуация изменилась.

"Мы разработали новую технологию, которая впервые ускорила наши возможности по производству материала — в данном случае ксантомматина — в бактериях", — говорит морской химик Брэдли Мур из Центра океанографии Скриппса.

Бактерии с интеллектом выживания

Исследователи не просто создали пигмент — они заставили бактерии хотеть его производить. Для этого разработан метод "сопряжённого с ростом биосинтеза" (growth-coupled biosynthesis).

Суть его в том, что бактерия может выжить только тогда, когда производит ксантомматин. Чтобы достичь этого, учёные внесли в геном микроорганизма цепочку, связывающую производство пигмента с образованием муравьиной кислоты — необходимого "топлива" для клеточного роста.

"Если организм не вырабатывает ксантомматин, он не будет расти", — поясняет ведущая автор исследования Лия Бушин.

Такой подход стал саморегулирующейся системой, в которой интерес бактерии совпадает с интересом исследователей. Результат впечатлил: 3 грамма пигмента на литр среды, что примерно в тысячу раз больше, чем при любых предыдущих методах.

От ночного эксперимента к лабораторному прорыву

После первых успешных результатов команда использовала адаптивную лабораторную эволюцию и биоинформатические алгоритмы, чтобы сделать бактерии ещё продуктивнее. Теперь они способны синтезировать пигмент из простых источников — например, глюкозы.

Почему это важно

Создание устойчивого источника ксантомматина открывает сразу несколько перспектив:

Биомиметика и новые материалы. Понимание принципов камуфляжа осьминога может помочь создавать умные ткани, динамические покрытия и роботизированные оболочки, которые меняют цвет под действием света. Зелёное производство. Технология "живых фабрик" может применяться для биосинтеза лекарств, красителей и наноматериалов. Фундаментальная наука. Упрощённый доступ к ксантомматину позволит изучить, как головоногие управляют своей кожей, а также возможно — как мозг животных связывает восприятие цвета и реакции на окружающую среду.

"Мы показали, как можно ускорить инновации в биопроизводстве, объединив инженеров, биологов и химиков в одну команду", — отметил Адам Фейст, биоинженер Калифорнийского университета.

Таблица: преимущества нового метода

Показатель Традиционный синтез Новый биосинтез в бактериях Источник вещества Животные ткани или химические реактивы Генно-инженерные бактерии Выход продукта ~5 мг/л ~3000 мг/л Экологичность Использует токсичные реагенты Безотходный биопроцесс Стоимость Высокая Снижается в 10-100 раз Возможности масштабирования Ограниченные Промышленные биореакторы

От камуфляжа осьминога — к индустрии будущего

Учёные видят в этом открытии технологический прототип будущего биопроизводства: если связать рост бактерий с выработкой нужного соединения, можно сделать биосинтез экономически выгодным и самоподдерживающимся.

Такие системы могут стать основой для устойчивой химической индустрии, где микроорганизмы синтезируют редкие материалы без загрязнения окружающей среды.

Три интересных факта