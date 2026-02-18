Живёт 1–3 года, но учится быстрее рыб: интеллект осьминога бросает вызов эволюции

Они живут в тишине морских глубин, но их поведение всё чаще ставит учёных в тупик. Эти существа без позвоночника демонстрируют навыки, которые раньше связывали только с млекопитающими и птицами. Их мозг устроен иначе, однако по уровню задач, которые они решают, осьминоги сопоставимы с признанными "интеллектуалами" животного мира. Об этом сообщает Science Times.

Эволюция разума под водой

В мире беспозвоночных осьминоги занимают особое место. Если большинство их "собратьев" полагаются преимущественно на врождённые рефлексы, то осьминоги способны учиться, адаптироваться и менять стратегию поведения в зависимости от ситуации. Это делает их одними из самых интеллектуально развитых морских обитателей и подтверждает, что эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных.

Эволюционно они относятся к головоногим моллюскам — группе, куда входят также кальмары и каракатицы. Однако именно осьминоги достигли наиболее впечатляющего уровня когнитивной сложности. Учёные связывают это с условиями обитания: рифы и скалистые участки океана представляют собой сложную трёхмерную среду, где нужно быстро оценивать угрозы, искать добычу и находить укрытия. Постоянное давление среды стало стимулом для развития гибкого поведения и памяти.

В отличие от дельфинов или приматов, осьминоги ведут в основном одиночный образ жизни. Тем не менее они демонстрируют узнавание особей, способность запоминать людей и менять реакцию в зависимости от опыта. Это подтверждает, что высокий интеллект может формироваться не только в социальных группах, но и по альтернативным эволюционным сценариям.

Мозг вне привычной схемы

Одной из ключевых особенностей осьминогов считается их нервная система. По отношению к телу их мозг довольно крупный, а его структура значительно сложнее, чем у большинства беспозвоночных. Интересно, что около двух третей нейронов расположены не в центральной части, а в щупальцах.

Такая децентрализованная организация позволяет каждой руке частично действовать самостоятельно, анализируя прикосновения и даже "пробуя" объекты на вкус. Центральный мозг при этом отвечает за координацию, обучение и хранение информации. В результате осьминог способен одновременно исследовать среду, манипулировать предметами и реагировать на угрозы.

Подобная система даёт возможность выполнять задачи, требующие точной моторики и быстрой адаптации. В морской биологии это рассматривается как пример того, что интеллект может быть устроен по принципиально иной модели, чем у позвоночных, а морские экосистемы демонстрируют сложность восстановления после кризисов, о чём свидетельствует исследование о том, как морские экосистемы восстановились через 3 млн лет после вымирания.

Обучение, память и инструменты

Лабораторные эксперименты показали, что осьминоги различают формы, цвета и узоры. Они способны проходить лабиринты, открывать банки с пищей и применять полученные навыки в новых условиях. В отдельных наблюдениях отмечено и обучение через наблюдение, что ранее связывали преимущественно с социальными видами.

Память играет важную роль в их поведении. Осьминоги могут по-разному реагировать на знакомых и незнакомых людей, а также сохранять информацию в течение дней и даже недель. Это говорит о формировании устойчивых ассоциаций и ожиданий, а не о простых реакциях на стимулы.

Ещё одно яркое проявление интеллекта — камуфляж и использование предметов. Осьминоги способны мгновенно менять цвет и текстуру кожи, подстраиваясь под фон. Они также могут переносить раковины или половинки кокосов, используя их как укрытие. Подобные действия требуют оценки ситуации, планирования и понимания причинно-следственных связей.

В последние годы генетические исследования добавили новые детали к этой картине. Учёные обнаружили у осьминогов значительное количество так называемых "прыгающих генов", которые могут быть связаны с гибкостью нейронных связей. Это открытие расширяет представления об эволюции разума в океане.

Изучение осьминогов меняет взгляд на само понятие интеллекта. Они демонстрируют, что сложное мышление не ограничивается теплокровными или социальными видами. Их пример показывает, насколько разнообразными могут быть пути развития когнитивных способностей. Понимание этого важно не только для науки, но и для более осознанного отношения к морской жизни в целом.