В Индийском океане зафиксировали массовую гибель морских ежей, почти полностью уничтожена их популяция из-за заражения одноклеточными инфузориями, по информации пресс-службы Тель-Авивского университета.

Израильские экологи обнаружили гибель морских ежей не только у берегов Израиля, но и в Красном море, и в мелководных регионах западной части Индийского океана, включая берега Омана и Реюньона. Это событие вызывает экологический кризис, угрожающий коралловым рифам.

Морские ежи вида Diadema setosum, а также другие виды, начали массово гибнуть из-за инфузорий Scuticociliatia, что привело к уничтожению 88-90% популяций. Это может ускорить деградацию коралловых рифов, поскольку морские ежи играют важную роль в их выживании, сообщает ТАСС.

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