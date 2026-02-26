Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вода
Вода
© openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 6:20

Потепление океана сжирает биомассу: новые исследования показывают тревожные результаты для рыб

Летом 2025 года, когда поверхность Средиземного моря нагрелась до непривычных 29 градусов Цельсия, рыбаки в портах Барселоны жаловались на пустые тралы — сети возвращались полупустыми, а цены на свежую рыбу взлетели вдвое. Это не случайность, а сигнал тревоги: океаны, поглощая избыточное тепло от антропогенного парникового эффекта, меняют правила игры для морских экосистем. Новое исследование, опирающееся на полвека данных о 34 тысячах популяций рыб, раскрывает драму: хроническое потепление океана ежегодно съедает почти 20% их биомассы.

Ученые из Национального музея естественных наук Испании (MNCN-CSIC) и Национального университета Колумбии проанализировали 702 тысячи оценок биомассы в ключевых акваториях Северного полушария — от Средиземки до Северо-Восточной части Тихого океана. За период с 1993 по 2021 год картина явилась безжалостной: под слоем сенсационных морских жарких волн скрывается системный кризис, где долгосрочное нагревание душит рыбные запасы, словно невидимый пресс.

"Хроническое потепление океана действует как тихий яд для рыбьих популяций: ежегодно биомасса падает на 19,8%, независимо от кратковременных всплесков от жарких волн. Это не погода, а климатический тренд, требующий переосмысления стратегий рыболовства".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что маскируют морские жаркие волны

Морские тепловые аномалии, эти эпизодические "жаркие волны", разыгрывают роль фокусника: в холодных водах они временно раздувают биомассу рыб до 176% от нормы, давая иллюзию изобилия. Но в теплых окраинах ареалов эффект обратный — обвал до 43,4%, словно рыбы эвакуируются из перегретой сауны. Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, фильтрует этот шум: за фасадом экстремалов проступает тренд хронического спада.

Представьте океан как огромный террариум: каждый вид рыб имеет свою "золотую температуру" — узкий диапазон, где метаболизм на пике, размножение в разгаре. Когда хронический тренд выталкивает их за край, популяции хиреют, как растения без воды. Жаркие волны лишь перераспределяют биомассу, но не спасают от системного давления. Это как гравитационная аномалия под антарктидскими льдами, где притяжение слабее, а таяние ускоряет глобальные сдвиги в океанах.

Данные из 33 990 популяций подтверждают: без учета волн спад стабилен на 19,8% в год. Рыбаки в Северной Атлантике уже чувствуют это на кошельке — квоты, поднятые на волне роста, оборачиваются коллапсом.

Хроническое потепление: механизм упадка

Глазами физика, океан — это гигантский теплоаккумулятор: за три десятилетия он впитал энергию, эквивалентную миллиардам атомных бомб. Биохимия рыб страдает первой: ускоренный метаболизм жрет кислород и ресурсы быстрее, чем они восполняются. Антропология тут проста — наши 8 миллиардов едоков зависят от океана на 17% белка, и этот ствол трясется.

Рациональный фильтр детектива: исключив блики от волн, остается факт — потепление на 1°C уже сдвигает ареалы на сотни километров к полюсам. В Средиземном море тресковые и сельдь уступают тропическим мигрантам, но даже те не выдерживают пика.

Футурологический взгляд: через 20 лет, если SST (поверхностная температура) вырастет на 2°C, биомасса сократится вдвое. Это не апокалипсис, а призыв к действию — океанские фермы и генетика помогут, но база в устойчивости.

"Экстремальные события маскируют тренд, но данные кричат: управление должно фокусироваться на долгосрочном упадке, интегрируя климатические модели для квот".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Новая парадигма управления ресурсами

Трехуровневая стратегия: экстренные "климат-планы" после волн — запрет зон, рестарт квот; базовое планирование на спад 20%; трансграничные пакты, ибо рыбы не читают границы. Как древние бактерии из румынских ледовых пещер несут гены устойчивости, рыбы эволюционируют — но медленнее климата.

Мигель Араухо из MNCN прав: локальные бумы — мираж, приоритет устойчивости. Международные альянсы, как в Антарктиде, спасут стада.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему жаркие волны обманывают? Они сдвигают биомассу, но не растят её глобально — временный эффект.

Сколько уже потеряно? С 1993-го — кумулятивно до 90% в уязвимых зонах.

Что делать рыболовам? Ждать моделей, снижать квоты на 20% ежегодно.

Влияет ли на Россию? Да, Тихий океан — ключ для Дальнего Востока.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Читайте также

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весы показывают меньше правды: подо льдами Антарктиды нашли зону, где притяжение теряет силу вчера в 13:13

Геофизики обнаружили в Антарктиде зону с аномально низким уровнем притяжения, связанную с движением древних мантийных потоков на глубине 2000 километров.

Читать полностью » Алхимия внутри микросхемы: обычный чип заставляет фотоны менять цвет вопреки законам классики вчера в 11:09

Ученые из JQI создали массив кольцевых резонаторов, где свет синхронизируется сам собой, превращая невидимое излучение в яркий спектр.

Читать полностью » Ледяной щит трещит по швам: Антарктида теряет вечную мерзлоту и начинает пахнуть сырой землёй вчера в 9:08

Вечный холод отступает перед лицом аномальных дождей и скрытых океанических вихрей, которые превращают прочную ледяную броню материка в хрупкое стекло.

Читать полностью » Взрывная энергия квазара ID830: как он поглощает материю быстрее, чем позволяет теория Эддингтона вчера в 5:56

Открытие квазара ID830 вызывает потрясение среди ученых, бросая вызов существующим физическим теориям. Что стоит за этим космическим явлением?

Читать полностью » Огромный тайный сигнал из недр Ирана: вулкан Тафтан пробуждается после 700 тысяч лет безмолвия вчера в 3:53

Пробуждение вулкана Тафтан, который молчал более 700 тысяч лет, вызывает множество вопросов о его активности.

Читать полностью » Рука тянется сама — а разум спит: учёные разоблачили главный миф о нашем подсознательном голоде 24.02.2026 в 20:42

Учёные Института Макса Планка обнаружили, что знаменитая цифра в 200 неосознанных пищевых решений — не более чем статистическая ошибка. Узнайте, как мозг на самом деле управляет вашим аппетитом.

Читать полностью » 12 атомов углерода и слишком много совпадений: марсианская органика ставит под удар абиотические версии 24.02.2026 в 17:08

Марсоход Curiosity нашел необычные органические соединения, ставящие под сомнение абиотические теории о жизни на Марсе.

Читать полностью » Щит планеты пробит насквозь: магнитное поле Земли может исчезнуть на десятки тысяч лет 24.02.2026 в 14:27

На дне Северной Атлантики найдены доказательства того, что смена магнитных полюсов Земли может превратиться в затяжной хаос, лишающий планету защиты от космоса.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки жаждут свободы, но на улице скрываются опасности, о которых владельцы не подозревают
Спорт и фитнес
Мышечная сила без контроля суставов: скрытые риски, о которых предпочитают молчать спортсмены
Еда
Простые шаги к идеальному рису: узнайте секреты истинных профессионалов на кухне, и рис заиграет
Красота и здоровье
Голливудский блеск в тюбике: как маркетинг обманывает нас об эффективности отбеливающих зубных паст
Авто и мото
Экономия на спичках бьёт по карману: копеечная бережливость топлива оборачивается дорогим ремонтом
Недвижимость
Долговечный блеск на кухне: как избежать популярных ошибок при уборке мойки из нержавейки
Красота и здоровье
Вечерний ритуал оборачивается ожогом: уксусные ванны требуют строгих пропорций и времени
Еда
Летний свежий салат: сочетание избранных ингредиентов создает настоящую гастрономическую симфонию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet