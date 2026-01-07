Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спокойное море с волнами
Спокойное море с волнами
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 9:25

Океан был закрыт для насекомых — но эти существа прорвались и живут в тысячах километров от суши

Насекомые прошли полный жизненный цикл в океане — энтомологи

Океан кажется пространством, где насекомым попросту нет места. Слишком солёная вода, постоянное движение волн и отсутствие привычных укрытий делают открытую морскую среду почти недоступной для мелких наземных существ. Однако даже здесь есть исключения, сумевшие обойти биологические ограничения. Речь идёт о галобатах — крошечных морских насекомых, способных жить, питаться и размножаться вдали от суши. Об этом сообщает Le Mag des Animaux.

Почему океан почти закрыт для насекомых

Насекомые доминируют на суше, составляя более половины всех известных видов животных. Они освоили самые разные условия — от пустынь до высокогорий и болот. Но океан, несмотря на то что покрывает большую часть планеты и изобилует жизнью, остаётся для них почти недоступным пространством, как и для многих других организмов, формирующих сложные морские сообщества, о чём говорят исследования о том, как морские экосистемы менялись и восстанавливались на протяжении геологической истории.

Основная причина — физиология. Насекомые дышат через трахейную систему, по которой воздух напрямую поступает к тканям. Такой механизм эффективен на суше, но в солёной воде он не работает. Дополнительной проблемой становится кутикула: тонкая оболочка тела плохо защищает от соли, быстро нарушающей водный баланс.

Свою роль сыграла и конкуренция. К моменту активного распространения насекомых океан уже был заселён ракообразными и другими морскими беспозвоночными, занявшими практически все экологические ниши. В таких условиях закрепиться в морской среде оказалось почти невозможно.

Кто такие галобаты и где они обитают

Несмотря на эти ограничения, галобаты сумели освоить океан. Они относятся к отряду настоящих клопов и семейству Gerridae — тем же, к которому принадлежат привычные водомерки. Однако если их родственники живут в пресных водоёмах, галобаты сделали шаг дальше и вышли в открытое море.

Сегодня это единственные насекомые, постоянно обитающие на поверхности океана. Учёные описали около 47 видов галобатов, распространённых в тропических и субтропических регионах. Большинство из них встречается у побережий — в мангровых зарослях, лагунах и на коралловых рифах. Лишь пять видов способны существовать в пелагической зоне, иногда за тысячи километров от суши.

Секрет выживания на поверхности воды

Галобаты очень малы — их длина составляет всего 4-6 мм. Компактное тело и длинные ноги помогают удерживаться на нестабильной поверхности. Ключевую роль играет особая структура кутикулы, покрытой густыми микроскопическими волосками с водоотталкивающими свойствами.

Каждый такой волосок удерживает пузырёк воздуха, а вместе они формируют сплошную воздушную плёнку. Она не позволяет воде смачивать тело насекомого, защищая его даже во время тропических ливней. Этот механизм напоминает принципы устойчивости, которые поддерживают и более крупные обитатели океана, включая хищников, от которых зависит баланс, как показывают исследования о том, почему акулы поддерживают баланс океанских экосистем.

Как галобаты передвигаются по волнам

Передвижение по морской поверхности стало возможным благодаря поверхностному натяжению воды. Галобаты опираются на неё, словно на тонкую эластичную мембрану. Ударяя по поверхности средними лапками и не пробивая плёнку, насекомое создаёт деформацию, которая толкает его вперёд.

Такая техника позволяет развивать скорость до одного метра в секунду — колоссальное значение для столь крошечного организма. Однако риск остаётся высоким: крупная волна или тяжёлая капля воды могут нарушить баланс и привести к гибели, поэтому галобаты стараются держаться участков с относительно спокойной поверхностью.

Питание, отдых и размножение в океане

Галобаты живут в поверхностной плёнке океана толщиной всего несколько миллиметров. Именно здесь скапливаются планктон, пыльца, органические остатки и мелкие организмы. Насекомые питаются личинками, яйцами беспозвоночных, фрагментами погибших животных и иногда более слабыми сородичами.

Отдых в таких условиях краток и прерывист. У галобатов нет убежищ, поэтому они спят всего по несколько минут, постоянно реагируя на вибрации воды и приближение хищников. Их серебристый оттенок помогает отражать солнечные лучи и снижать перегрев.

Галобаты — единственные насекомые, проходящие весь жизненный цикл в океане. Самки откладывают яйца на любые плавающие предметы: раковины, перья, водоросли, древесные обломки и пластиковый мусор. Личинки внешне похожи на взрослых особей и проходят несколько линек до полного развития.

Современное загрязнение океана заметно изменило условия жизни этих насекомых. Пластиковые фрагменты стали удобной поверхностью для кладки яиц, что в отдельных районах привело к росту численности галобатов. Этот факт наглядно показывает, насколько тесно даже мельчайшие обитатели океана связаны с деятельностью человека и общим состоянием морской среды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кузина посоветовала снизить прогулки рептилий по квартире зимой — ветеринар 05.01.2026 в 11:17
Квартира пересыхает — и вместе с ней пересыхают питомцы: зимой нужна правильная влажность

Ветеринар объяснила, почему зимой опасны прогулки рептилий по квартире, как "утеплять" грызунов и что делать птицам без солнца.

Читать полностью » Морские экосистемы восстановились через 3 млн лет после вымирания — Science 05.01.2026 в 7:45
Массовое вымирание должно было убить океан — но он собрал новую пищевую цепь слишком быстро

Арктические находки показывают, что океанические экосистемы восстановились после крупнейшего вымирания быстрее прежних оценок, меняя взгляд на эволюцию.

Читать полностью » Продажа щенков младше трёх месяцев может быть признаком обмана — ветеринар 05.01.2026 в 1:55
Прячут эти 5 фраз в объявлении: как не купить больного щенка вместо породистого

Хотите породистого щенка или котёнка? Эти 5 фраз в объявлении должны насторожить: от "без документов" до отказа показать родителей.

Читать полностью » Поведение собак сигнализирует о боли и стрессе — Topetmou 04.01.2026 в 18:41
Молчит и терпит — а организм сдаёт: тревожные сигналы, которые собака посылает без звука

Собаки подают сигналы задолго до явных проблем. Изменения в привычках, движении и поведении могут многое рассказать о состоянии питомца.

Читать полностью » Собаки могут имитировать человеческую речь — кинолог 04.01.2026 в 12:22
Собака удивила гостей чётким мама: как добиться такого результата за 5 минут в день

Можно ли научить собаку говорить "мама"? Объясняем, почему это возможно, как проверить способности питомца и какие упражнения помогут добиться результата.

Читать полностью » Змеи передвигаются без конечностей за счет трения чешуек — биологи 04.01.2026 в 6:22
Ползание оказалось иллюзией: внутри змеиного движения скрыта сложная инженерия

Змеи ползают, планируют, катятся и взбираются без единой конечности. Как работает их движение и почему этим интересуются инженеры — разбор биомеханики.

Читать полностью » Грязная миска для корма опасна для здоровья питомца — ветеринары 04.01.2026 в 0:11
Если вы моете миску питомца реже этого срока, готовьтесь к неприятным последствиям

Грязная миска может стать причиной отравления у кошки или собаки. Рассказываем, как часто мыть посуду для корма и воды и чем делать это безопаснее.

Читать полностью » Гуси не способны к длительному полёту вверх ногами — орнитологи 03.01.2026 в 23:21
Доли секунды вместо чуда: манёвр птиц, который выдают за невозможный полёт

Истории о гусях, летающих вверх ногами, регулярно появляются в сети. Что на самом деле видят наблюдатели и почему зрение легко обманывается в небе.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Авто и мото
Вариатор WanLiYang CVT7 устанавливают на автомобили Chery и Lifan — За рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet