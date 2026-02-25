Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ледник
ледник
© Веб-сайт НАСА
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:06

Ледяной щит плыл к границе: наука раскрывает тайны быстрого таяния ледников в глобальном океане

Февраль 2026 года принес тревожные сводки из лабораторий Гонконгского политехнического университета: мир официально вошел в фазу "разогнанного" океана. Если раньше мы списывали подъем воды в основном на термическое расширение — физику нагретого стакана воды, — то сегодняшние данные лазерной телеметрии указывают на иное. Планета буквально "сбрасывает" ледяной панцирь в чашу мирового океана. Работая с архивами спутникового лазерного дальномерия (SLR), аналитики подтвердили: за последние 30 лет уровень моря подскочил на 90 миллиметров, и темпы этого процесса только нарастают.

"Мы долгое время недооценивали вклад именно массы воды. Использование высокоточных лазерных импульсов между наземными станциями и спутниками позволило нам отделить "тепловой шум" от реального притока жидкости. Результат неутешителен: таяние Гренландии и антарктических щитов сегодня диктует правила игры, превращая океан в глобальный резервуар для талых вод, которые раньше были заперты в ледниках тысячелетиями".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Масса против объема: почему океан "тяжелеет"

Традиционно подъем уровня моря рассматривался через призму стерического эффекта — когда нагретая вода расширяется. Однако новое 30-летнее исследование (1993-2022) доказывает, что 60% общего прироста уровня моря теперь приходится на баристатический фактор. Это значит, что океан не просто "раздувается" от жары, он наполняется физически. Основным "поставщиком" стали ледяные щиты Гренландии и горные ледники, чье разрушение напрямую коррелирует с тем, что климат приближается к опасным порогам, за которыми начинаются необратимые процессы.

Данные показывают, что с 2005 года роль талой воды стала доминирующей. Это критический сдвиг: в отличие от теплового расширения, которое теоретически может замедлиться при стабилизации температур, добавленная масса воды остается в системе на столетия. Ускоренное таяние на суше создает цепную реакцию, где талая пресная вода может нарушить даже глубоководные течения. Подобные масштабные изменения в экосистемах напоминают нам о хрупкости биологического баланса, который может быть нарушен даже косвенно, как показывают исследования о том, что добавки для здоровья могут повлиять на развитие потомства в долгосрочной перспективе.

Лазерный щит: как геодезия спасает климатические модели

Проблема старых методов мониторинга заключалась в низком пространственном разрешении. Спутники часто "путались" в границах между сушей и водой, что давало погрешности в расчетах массы. Команда из PolyU внедрила метод инновационного пространственного моделирования, который позволил "очистить" гравитационные данные SLR. Теперь мы видим движение каждой гигатонны льда с орбиты, что делает прогнозы значительно точнее. Точность этих измерений сопоставима с современными прорывами в астрофизике, такими как нейросеть PINNBARDS, способная заглядывать вглубь звездных процессов.

"Использование лазерной дальнометрии — это не просто технологический каприз, а необходимость. Мы видим, как таяние ледников меняет гравитационное поле Земли. Эти данные крайне важны для уточнения моделей, по которым мировые правительства планируют строительство дамб и перенос прибрежной инфраструктуры. Мы больше не гадаем, мы фиксируем реальный вес прибывающей воды".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Точки невозврата и долгосрочные прогнозы

Ускорение подъема уровня моря — это не линейная функция, а экспоненциальный вызов. Если в начале 90-х годов подъем составлял скромные величины, то к 2026 году скорость достигла в среднем 3,3 мм в год. Это создает колоссальное давление на экосистемы шельфа. На фоне этого ученые все чаще говорят о дестабилизации океанических течений, которые распределяют тепло по всей планете.

Важно понимать, что повышение массы океана — это "долгоиграющая" проблема. Даже если завтра человечество полностью перейдет на возобновляемую энергию и добьется защиты электроники от магнитных бурь, инерция тающих ледников сохранится. Это требует от нас пересмотра не только экологической политики, но и понимания биологических рисков, связанных с изменением среды обитания, сравнимым с тем, как безопасность антиоксидантов влияет на ДНК будущих поколений при изменении внешних условий.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Чем опасна пресная вода для соленого океана?
Она менее плотная, что препятствует опусканию холодных вод вглубь, замедляя глобальный "конвейер" течений. Это может привести к резкому похолоданию в Европе на фоне общего потепления.

Может ли человечество остановить подъем воды?
Остановить мгновенно — нет, но замедлить процесс, предотвратив переход через петли обратной связи, вполне реально при условии глобальной координации.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

12 атомов углерода и слишком много совпадений: марсианская органика ставит под удар абиотические версии вчера в 17:08

Марсоход Curiosity нашел необычные органические соединения, ставящие под сомнение абиотические теории о жизни на Марсе.

Читать полностью » Щит планеты пробит насквозь: магнитное поле Земли может исчезнуть на десятки тысяч лет вчера в 14:27

На дне Северной Атлантики найдены доказательства того, что смена магнитных полюсов Земли может превратиться в затяжной хаос, лишающий планету защиты от космоса.

Читать полностью » Загадочные лунотрясения: как древние процессы формируют новую тектонику на Луне вчера в 12:32

Новые данные Lunar Reconnaissance Orbiter выявили тысячи активных разломов на Луне, которые продолжают формироваться из-за остывания ядра спутника.

Читать полностью » Климатические изменения в мире музыки: как звуки без слов развивают критическое мышление вчера в 11:21

Учёные обнаружили связь между любовью к инструментальной музыке и высоким уровнем IQ. Узнайте, какой жанр считается индикатором аналитического ума.

Читать полностью » Сознание выходит из тени нейронов: крошечные структуры мозга намекают на квантовый механизм разума вчера в 11:19

Последние открытия о микротрубочках в мозге ставят под сомнение традиционные представления о сознании.

Читать полностью » Смерть на завтрак отменяется: найден секретный код в ДНК дикого предка для спасения бананов вчера в 10:29

Мировая индустрия бананов висит на волоске из-за агрессивного грибка, но австралийские ученые обнаружили спасительный ген в несъедобном диком сорте Calcutta 4.

Читать полностью » Умирающий титан: звезда, которая взрывается, как фейерверк, а мир наблюдает за этим шедевром вчера в 10:12

WOH G64 проходит уникальную эволюцию, становясь гипергигантом перед великим взрывом, который удивит астрономов.

Читать полностью » Холодильник как фронт с микробами: как ошибки настройки превращают еду в источник опасности вчера в 9:09

Внутри привычного бытового прибора разворачивается скрытая борьба за выживание, где малейшая ошибка в настройках превращает свежий обед в биологическую угрозу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Инвестиция в будущее или мобильный уют: выбор места для розы определяет её жизнь на десятилетия
Еда
Творог плачет — завтрак испорчен: лишний ингредиент превращает нежные сырники в резиновую подошву
Питомцы
Минное поле под диваном: домашние триггеры превращают здоровую собаку в пациента реанимации
Спорт и фитнес
Перепрошивка гормонов: как силовые тренировки меняют жизнь мужчин после 40 лет
Туризм
Таиланд в 2026 году: экзотика с комфортом и цифровизация, о которой вы не догадывались
Туризм
Наследие Баварии: как искусство и архитектура становятся частью путешествия по живописным местам региона?
Садоводство
Защита от весеннего солнца: как побелить плодовые деревья без вреда для коры
Туризм
Пхукет в 2026 году: погружение в атмосферу китайского дракона и традиций, которые меняют представление о стране
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet