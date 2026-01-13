Океаны превратились в ядерный котёл: каждую секунду вода Земли забирает энергию 12 Хиросим

Воды Мирового океана незаметно для глаза переживают процесс, масштабы которого трудно вообразить. Каждую секунду они аккумулируют колоссальное количество энергии, сопоставимой с мощью сразу нескольких ядерных взрывов. Этот скрытый процесс уже несколько лет подряд меняет баланс всей климатической системы планеты. Об этом сообщает Science Post.

Океан как главный аккумулятор тепла

Океаны давно перестали быть пассивным фоном климатических изменений — сегодня именно они принимают на себя основную часть избыточной энергии. По оценкам климатологов, морская вода поглощает около 90% тепла, образующегося из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Эта энергия распределяется в толще воды на глубине до двух километров, постепенно влияя на циркуляцию течений и теплообмен между океаном и атмосферой.

Исследования показывают, что к 2025 году накопление тепла достигло рекордных значений. По сути, речь идёт о том, что Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году, продолжив тенденцию, которая наблюдается уже девятый год подряд. В энергетическом эквиваленте прирост оценивается примерно в 23 зеттаджоуля — величину, которую учёные сравнивают с постоянным "ядерным фоном", действующим каждую секунду.

Неравномерный нагрев и региональные различия

Процесс потепления океанов развивается неравномерно. Быстрее всего тепло накапливается в Южной Атлантике, Средиземном море и тропических широтах. На это влияют особенности океанических течений, ветровых режимов и взаимодействие с атмосферой.

Такие различия напрямую отражаются на погоде. В регионах ускоренного нагрева чаще возникают экстремальные явления — от аномальных ливней до продолжительных засух. Изменения затрагивают и прибрежные зоны, где повышение температуры воды усиливает эрозию берегов и меняет привычные условия для морской жизни.

Экосистемы под давлением и рост уровня моря

Повышение температуры воды запускает цепочку последствий. Тёплая вода расширяется, способствуя росту уровня моря и усиливая риски для низменных побережий. Морские тепловые волны становятся более частыми и продолжительными, ослабляя коралловые рифы и нарушая пищевые цепочки.

Дополнительную угрозу создаёт ускоренное таяние ледников, связанное с потеплением океанических вод. Например, исследования показывают, что ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее, что усиливает вклад Антарктиды в глобальное повышение уровня моря. Даже краткосрочные колебания температуры поверхности, такие как эпизоды Ла-Нинья, не меняют общей картины: долгосрочный тренд остаётся направленным на дальнейший рост теплового содержания океана.

Пространство для решений всё ещё остаётся

Учёные подчёркивают, что будущее океанов пока не предопределено окончательно. Ключевой фактор — не физические ограничения системы, а решения, принимаемые человеком. Сокращение выбросов парниковых газов способно замедлить накопление тепла и снизить нагрузку на климат.

Океаны по-прежнему выполняют роль гигантского буфера, сглаживающего последствия глобального потепления. Однако их возможности не бесконечны. То, насколько устойчивой окажется климатическая система в ближайшие десятилетия, во многом зависит от действий, которые предпринимаются уже сегодня.