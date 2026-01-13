Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Океан
Океан
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 8:07

Океаны превратились в ядерный котёл: каждую секунду вода Земли забирает энергию 12 Хиросим

Океаны за год поглотили тепло как от 12 атомных бомб в секунду – Science Post

Воды Мирового океана незаметно для глаза переживают процесс, масштабы которого трудно вообразить. Каждую секунду они аккумулируют колоссальное количество энергии, сопоставимой с мощью сразу нескольких ядерных взрывов. Этот скрытый процесс уже несколько лет подряд меняет баланс всей климатической системы планеты. Об этом сообщает Science Post.

Океан как главный аккумулятор тепла

Океаны давно перестали быть пассивным фоном климатических изменений — сегодня именно они принимают на себя основную часть избыточной энергии. По оценкам климатологов, морская вода поглощает около 90% тепла, образующегося из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Эта энергия распределяется в толще воды на глубине до двух километров, постепенно влияя на циркуляцию течений и теплообмен между океаном и атмосферой.

Исследования показывают, что к 2025 году накопление тепла достигло рекордных значений. По сути, речь идёт о том, что Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году, продолжив тенденцию, которая наблюдается уже девятый год подряд. В энергетическом эквиваленте прирост оценивается примерно в 23 зеттаджоуля — величину, которую учёные сравнивают с постоянным "ядерным фоном", действующим каждую секунду.

Неравномерный нагрев и региональные различия

Процесс потепления океанов развивается неравномерно. Быстрее всего тепло накапливается в Южной Атлантике, Средиземном море и тропических широтах. На это влияют особенности океанических течений, ветровых режимов и взаимодействие с атмосферой.

Такие различия напрямую отражаются на погоде. В регионах ускоренного нагрева чаще возникают экстремальные явления — от аномальных ливней до продолжительных засух. Изменения затрагивают и прибрежные зоны, где повышение температуры воды усиливает эрозию берегов и меняет привычные условия для морской жизни.

Экосистемы под давлением и рост уровня моря

Повышение температуры воды запускает цепочку последствий. Тёплая вода расширяется, способствуя росту уровня моря и усиливая риски для низменных побережий. Морские тепловые волны становятся более частыми и продолжительными, ослабляя коралловые рифы и нарушая пищевые цепочки.

Дополнительную угрозу создаёт ускоренное таяние ледников, связанное с потеплением океанических вод. Например, исследования показывают, что ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее, что усиливает вклад Антарктиды в глобальное повышение уровня моря. Даже краткосрочные колебания температуры поверхности, такие как эпизоды Ла-Нинья, не меняют общей картины: долгосрочный тренд остаётся направленным на дальнейший рост теплового содержания океана.

Пространство для решений всё ещё остаётся

Учёные подчёркивают, что будущее океанов пока не предопределено окончательно. Ключевой фактор — не физические ограничения системы, а решения, принимаемые человеком. Сокращение выбросов парниковых газов способно замедлить накопление тепла и снизить нагрузку на климат.

Океаны по-прежнему выполняют роль гигантского буфера, сглаживающего последствия глобального потепления. Однако их возможности не бесконечны. То, насколько устойчивой окажется климатическая система в ближайшие десятилетия, во многом зависит от действий, которые предпринимаются уже сегодня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша сегодня в 0:20
Собаки и магия звуков: как они могут запоминать слова, не взаимодействуя напрямую с хозяевами

Удивительные способности некоторых собак к обучению новым словам без прямого общения с человеком. Как это возможно и какие результаты показали питомцы?

Читать полностью »  Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные вчера в 23:06
Вселенная подала голос из тьмы: 10 секунд света пришли с расстояния 13 миллиардов лет

Космическая вспышка длиной 10 секунд шла к Земле более 13 млрд лет и оказалась самой далёкой сверхновой, зафиксированной наукой.

Читать полностью » Тексты песен влияют на поведение сильнее мелодии — Psychology of Music вчера в 19:14
Ваш мозг декодирует слова песен против вашей воли: вот почему вы не можете сосредоточиться

Психологи выяснили, что тексты песен влияют на эмоции сильнее всего, а также связаны с поведением и установками: эффект устойчив и зависит от смысла.

Читать полностью » В Боливии нашли рыбу, считавшуюся исчезнувшей более 20 лет — Хайнц Арно Драверт вчера в 15:20
Тёмные воды леса скрывали секрет: исчезнувшая рыба вернулась из небытия, как предвестие перемен

Ученые в Боливии снова нашли редкую рыбу, которую считали исчезнувшей. Это открытие привлекло внимание к уязвимым экосистемам региона и доказало, что исчезнувшие виды могут быть восстановлены.

Читать полностью » Космическая погода нарушила радиосвязь на высоких широтах — Science Times вчера в 11:56
Солнце дергает за невидимые нити: как космическая погода тайно вмешивается в климат Земли

Солнце формирует не только погоду в космосе, но и тонко влияет на климат Земли. Как связана солнечная активность и современные климатические изменения.

Читать полностью » Клетки генерируют электричество при движении мембраны — PNAS Nexus вчера в 7:49
Флексоэлектричество — вот скрытый язык тела: почему клетки общаются с помощью изгибов

Учёные предполагают, что клеточные мембраны могут генерировать напряжение до 90 мВ. Это может помогать переносу ионов и участвовать в передаче сигналов.

Читать полностью » Учёные обнаружили каменную стену под водой, построенную более 7000 лет назад – Ив Фуке вчера в 1:15
Когда вода скрыла следы: подводная стена, построенная до Стоунхенджа, может раскрыть тайны прошлого

Учёные сделали сенсационное открытие — в глубинах Атлантики обнаружена гигантская каменная стена, построенная более 7000 лет назад. Это открытие может раскрыть секреты древних цивилизаций и их борьбы с природными катастрофами.

Читать полностью » Самый крупный шторм Солнечной системы уменьшился до рекордных размеров — NASA 11.01.2026 в 22:44
Шторм, в который помещалась Земля, идёт на спад: с Юпитером происходит нечто странное

Большое красное пятно Юпитера продолжает уменьшаться и достигло минимальных размеров за всю историю наблюдений. Учёные ищут причины изменений.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Прочный хват ускорил прогресс в силовых упражнениях — тренеры
Туризм
Путешественница назвала Бали переоценённым из-за бытовых неудобств
Красота и здоровье
Тренировка увеличивает кровоток мозга и облегчает удержание фокуса - ynetGlobal
Еда
TheKitchn рекомендует приготовить лимонно-масляный соус из 4 ингредиентов
Наука
Древнейшее прямохождение нашли у сахелантропа из Чада — Science Advances
Авто и мото
Ошибка при замене масла ускоряет износ двигателя — специалисты
Питомцы
Большие уши фенека помогают ему охлаждаться в жару — биологи
Красота и здоровье
Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet