Спокойное море с волнами
Спокойное море с волнами
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:38

Океан выглядит пустым лишь сверху: внизу лежит мир, о котором редко говорят вслух

Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth

Под поверхностью океанов скрывается мир, который по разнообразию и масштабам ничуть не уступает суше. Именно там находятся самые протяжённые равнины планеты, гигантские склоны, горные цепи и глубочайшие впадины. Несмотря на то что океаны покрывают большую часть Земли, их дно до сих пор остаётся одной из наименее изученных областей. Об этом сообщает earth. com.

Мир, скрытый под водой

Океаны занимают около 71% поверхности планеты, и почти вся эта вода сосредоточена именно в них. Это означает, что основная часть земного рельефа — горы, долины и равнины — находится под толщей воды. Подводный ландшафт формировался миллионы лет и сегодня представляет собой сложную систему зон с разными условиями и функциями.

Изучение океанского дна важно не только для географии. Эти области напрямую связаны с климатом, биологическим разнообразием и геологической историей планеты. Современные исследования показывают, что даже устойчивые на первый взгляд участки могут скрывать неожиданные структуры, что подтверждают данные по океанической геологии.

Континентальный шельф и склон

Первой подводной зоной от береговой линии считается континентальный шельф. Это сравнительно мелководные участки, окружающие все континенты. Их глубина обычно не превышает нескольких сотен метров, а общая площадь составляет около 8% океанического дна. Размеры шельфа сильно различаются: у берегов Сибири он простирается примерно на 1500 километров, тогда как у Африки местами сужается до 10 километров.

Континентальный шельф играет ключевую роль для морской жизни. Здесь сосредоточено до 90% мировой популяции рыб, а также почти все морские растения и значительная часть водорослей. Один из самых известных примеров — район Берингова пролива, где, по мнению учёных, около 17 тысяч лет назад существовал сухопутный мост между Азией и Северной Америкой.

За краем шельфа начинается континентальный склон — резкий переход к большим глубинам. В среднем его уклон составляет около 4°, но даже этого достаточно, чтобы глубина увеличивалась на километры на относительно небольших расстояниях.

Абиссальные равнины и холмы

Ниже континентального склона располагаются абиссальные равнины — самые распространённые формы рельефа на Земле. Они занимают около половины океанического дна и лежат на глубинах от 3000 до 6000 метров. Эти участки поразительно ровные: перепады высот здесь минимальны.

Абиссальные равнины считаются крупнейшей средой обитания на планете, хотя условия здесь крайне суровые. Солнечный свет проникает в океан не глубже примерно 1000 метров, поэтому всё, что находится ниже, существует в полной темноте. Тем не менее учёные продолжают находить здесь новые формы жизни, включая обитателей абиссальной зоны, подобных описанным среди глубоководных животных.

Подводные горы, впадины и острова

Подводные горы представляют собой крупные возвышенности, полностью скрытые под водой. Если их вершины поднимаются выше уровня океана, они превращаются в вулканические острова. Гавайи — наглядный пример того, как из подводных вулканов формируется новая суша.

Самыми глубокими участками океанского дна остаются океанические впадины. Марианская впадина уходит более чем на 11 тысяч метров ниже уровня моря, значительно превосходя высоту Эвереста. Даже если поместить самую высокую гору мира на её дно, вершина всё равно останется под водой.

Подводный рельеф постоянно меняется под действием тектоники плит и колебаний уровня моря. Именно поэтому океанское дно остаётся одной из самых динамичных и загадочных частей нашей планеты.

