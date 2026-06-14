Универсальных лекал нет: крошечное существо из Норвежского моря уличило климатологов во лжи

Знать, что происходило с океаном тысячи лет назад, — задача не из легких. Но ученые нашли в этом помощь у крохотных одноклеточных организмов. Фораминиферы, эти одноклеточные существа, строят хрупкие раковины из веществ, что плавают в воде. Когда они умирают, эти раковины опускаются на дно, накапливаясь и образуя породы. Весьма удобный способ вести летопись океанской жизни. Исследователи из Центра изучения льда, криосферы, углерода и климата (iC3) утверждают, что нашли более точный способ "читать" эту историю в холодных северных водах.

"Главный вывод для других ученых заключается в том, что калибровки не являются универсальными и должны разрабатываться с учетом условий, в которых они применяются. Если мы будем использовать уравнение для теплой воды, чтобы описать оболочку, образовавшуюся в холодной воде, мы рискуем создать климатическую модель, не соответствующую масштабу." Руководитель исследования Фрейя Сайкс

Более точное чтение истории холодных вод

Исследование сфокусировалось на фораминифере Globigerina bulloides. Этот вид встречается повсеместно, от теплых субтропиков до холодных субполярных морей. Ученые давно используют химический состав раковин, чтобы определить температуру прошлых эпох. Например, соотношение магния и кальция в оболочке напрямую связано с температурой воды, в которой жила фораминифера: чем больше магния, тем теплее была вода.

Проблема в том, что большинство существующих калибровок — то есть "переводчиков" с химического языка раковины на язык температуры — основаны на данных из теплых морей. Когда те же самые формулы применяют к Северному морю или северной части Атлантики, где вода заметно холоднее, результаты оказываются неточными. То, что работает в тропиках, ломается в Арктике.

Команда iC3 вырастила Globigerina bulloides в лабораторных условиях, имитируя холодные воды. Это позволило им уточнить калибровку соотношения магния и кальция. Оказалось, что для холодных регионов этот показатель можно понизить до 6 °C. Более того, образцы из Норвежского моря оказались еще более чувствительными к температуре, чем предполагали исследователи, работавшие ранее с теплыми водами.

Почему старые методы подводят

Ученые выяснили, что калибровки, разработанные для одних условий, совершенно не годятся для других. Это серьезный вывод, который может повлиять на то, как будут реконструироваться климатические данные прошлого. Если использовать "теплые" формулы для "холодных" раковин, можно получить искаженную картину климата, которая не будет отражать реальность.

Сам факт того, что калибровки не универсальны, требует от исследователей более внимательного подхода. Нужно подбирать или разрабатывать методики, учитывая конкретный регион и условия, где были найдены образцы. Иначе построенные климатические модели рискуют оказаться в корне неверными. Это касается не только температуры, но и других климатических показателей, которые пытаются реконструировать по палеоданным.

Исследование подкрепляет идею о необходимости регионального подхода в палеоклиматологии. Данные из одного уголка планеты не всегда применимы к другому, особенно когда речь идет о таких чувствительных системах, как океан. Нельзя применять универсальные "лекала" для описания сложной и многообразной истории Земли.

Биология внутри раковины

Работа Фрейи Сайкс и ее коллег не ограничивается только химией. Предыдущие исследования показали, что Globigerina bulloides — существо со своими особенностями. Разные особи могут вести себя по-разному, что напрямую влияет на химические сигналы, которые они "записывают" в своих раковинах. Также имеет значение размер раковины: он может указывать на стадию роста или время, проведенное в толще воды.

Раковина — это не просто пассивный термометр. Это продукт жизнедеятельности организма, и его "поведение" формирует тот самый сигнал, который ученые потом пытаются расшифровать. Понимание биологии организма, строившего раковину, становится таким же важным, как и анализ самой раковины. Новейшие исследования часто пересматривают старые научные гипотезы, и этот случай — яркий тому пример.

"Раковина — это живой архив, а не пассивный регистратор", — подчеркивает Фрейя Сайкс. Для точного использования этих "архивов" нужно понимать не только условия окружающей среды, но и особенности самого организма. Это напоминает подход, когда для идентификации древних существ палеонтологи анализируют мельчайшие детали их скелетов.

Натрий и кальций: не такой простой сигнал

Исследователи также проверили еще один потенциальный сигнал — соотношение натрия и кальция. Некоторые ученые надеялись, что натрий поможет определить соленость воды. Однако в условиях эксперимента этот показатель повел себя не так прямолинейно. Уровень натрия снижался при повышении температуры и зависел от общей химии морской воды.

Это означает, что натрий, по крайней мере у этого вида фораминифер, не является надежным индикатором солености. Тем не менее, он не становится бесполезным. Исследователи отмечают, что натрий может пригодиться как дополнительная проверка температуры, особенно если его измерения совместить с анализом магния и если ученые хорошо знают химию окружающей воды.

"Хороший прокси — это не просто число. Это проверенная связь между биологией, химией и окружающей средой. Наша публикация помогает исследователям увидеть, где эта связь сильна, а где требуется бóльшая осторожность." Соавтор исследования Адель Вестгард

Как проводилось исследование

Чтобы получить такие результаты, команда вырастила живой планктон в Лаборатории культивирования фораминифер в Тромсё. Условия — температура, соленость и химический состав воды — были строго контролируемы. Чтобы отметить материал раковин, образовавшихся во время эксперимента, использовали бариевую метку. Затем с помощью лазерной масс-спектрометрии измеряли содержание магния, натрия и стронция в крошечных фрагментах раковин.

Этот метод позволил напрямую связать химический состав раковин с известными условиями их формирования. Ученым не пришлось полагаться лишь на предположения, сделанные постфактум. Руководитель лаборатории Мохамед Эзат говорит, что их цель — превратить лабораторию в Тромсё в международный центр по разработке таких экспериментально обоснованных методов. Масштабные перемены в недрах планеты, например, требуют такого же точного анализа и интерпретации данных.

Комбинируя лабораторные эксперименты, геохимию и палеоокеанографию, ученые смогут лучше понять биологические и экологические процессы, лежащие в основе климатических сигналов, которые хранятся в морских архивах. Такой подход, когда специалисты привлекают животных с уникальным чутьем для мониторинга, показывает стремление к новым, проверенным методам.

Почему это важно именно сейчас

Более точные реконструкции прошлых условий в океане помогают понять, как арктические и субполярные моря реагировали на потепление, приток пресной воды и изменения в океанических течениях в прошлом. Это, в свою очередь, дает более полное представление о процессах, которые происходят сегодня в Арктике. Знание того, как ведут себя воды в различных условиях, критически важно для прогнозирования будущего.

Крошечные раковины планктона — это лишь начало. В них заключены подсказки о том, как менялся океан, и что эти изменения могут рассказать нам о его будущем. Это подобно тому, как невинное на первый взгляд средство может таить в себе угрозу при неправильном использовании. Точность в науке — прежде всего.

Новая калибровка повысит надежность реконструкции температуры в холодных океанах. Исследователи смогут более критично оценивать старые данные и не принимать натрий за простой индикатор солености для этого вида. Это шаг к более глубокому пониманию климатических процессов, как и разгадка загадок зрения, которая требует не только известных методов, но и новых подходов.

Алексей Кузнецов Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик

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