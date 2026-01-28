Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев

Земля когда-то напоминала гигантскую теплицу с тропическим климатом от полюса до полюса, но этот мир исчез навсегда. После вымирания динозавров планета начала медленно, но неотвратимо остывать, пока не сформировалась знакомая нам ледниковая система. Учёные десятилетиями спорили о причинах этого перехода. Новое исследование указывает на неожиданную роль океанской химии. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Океан как скрытый регулятор климата

Международная группа учёных под руководством Саутгемптонского университета пришла к выводу, что ключевым фактором глобального похолодания стало постепенное снижение концентрации кальция в морской воде. За последние 66 миллионов лет его уровень в океане сократился более чем на 50 процентов. Эти изменения затронули не только морскую среду, но и атмосферу.

Химическая эволюция океанов оказалась тесно связана с углеродным балансом планеты. Когда кальция было больше, океаны удерживали меньше углерода, а углекислый газ активнее возвращался в атмосферу. По мере изменения этого баланса CO₂ всё чаще фиксировался в морской воде и осадочных породах, ослабляя парниковый эффект. Эти процессы согласуются с современными представлениями о глубинном углеродном цикле, где океаны, биология и тектоника плит действуют как единая система.

"Наши результаты показывают, что в начале кайнозойской эры уровень растворённого кальция был примерно в два раза выше современного", — рассказал ведущий автор работы доктор Дэвид Эванс.

Как кальций изменил тепловой баланс Земли

Высокая концентрация кальция означала, что океаны иначе взаимодействовали с углеродом. Морские организмы хуже связывали его в карбонатных структурах, и значительная часть углекислого газа оставалась в атмосфере. По мере снижения уровня кальция этот механизм начал работать в обратную сторону.

"По мере снижения уровня кальция углекислый газ буквально высасывался из атмосферы, что привело к глобальному похолоданию на 15-20 градусов Цельсия", — пояснил доктор Эванс.

Этот процесс не был резким катаклизмом. Он разворачивался на протяжении миллионов лет, постепенно подготавливая условия для формирования ледников и устойчивых холодных эпох. Сегодня последствия этих изменений помогают изучать природные архивы климата, включая керны льда, которые сохраняют в проектах вроде ковчега для исчезающих ледников в Антарктиде.

Микроскопические окаменелости как летопись океана

Чтобы восстановить химическую историю океанов, учёные проанализировали окаменелые раковины фораминифер — крошечных морских организмов, оседающих на дно после гибели. Их состав позволил создать самую подробную на сегодняшний день картину изменений морской воды за десятки миллионов лет.

Компьютерное моделирование показало, что уровень кальция напрямую влиял на способность морских экосистем фиксировать углерод и захоранивать его в донных отложениях. Этот механизм постепенно снижал концентрацию CO₂ в атмосфере и усиливал охлаждение планеты.

"Этот процесс эффективно выводит углекислый газ из атмосферы и изолирует его", — отметила соавтор исследования доктор Сяоли Чжоу из Университета Тунцзи.

Роль глубинных процессов Земли

Исследователи также обнаружили связь между изменением химии океана и замедлением расширения морского дна. По мере снижения темпов образования новой океанической коры менялся химический обмен между породами и морской водой, что дополнительно уменьшало концентрацию кальция.

"Химический состав морской воды часто рассматривают как пассивный фон, но наши данные показывают, что он мог быть одной из причин климатических изменений", — подчеркнул соавтор работы профессор Яир Розенталь из Университета Ратгерса.

Работа меняет взгляд на историю климата Земли, показывая, что решающие сдвиги могли начинаться в глубинах океана и недрах планеты, а их последствия становились заметны лишь спустя миллионы лет.