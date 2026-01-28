Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ледниковая Земля
Ледниковая Земля
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:43

Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев

Земля когда-то напоминала гигантскую теплицу с тропическим климатом от полюса до полюса, но этот мир исчез навсегда. После вымирания динозавров планета начала медленно, но неотвратимо остывать, пока не сформировалась знакомая нам ледниковая система. Учёные десятилетиями спорили о причинах этого перехода. Новое исследование указывает на неожиданную роль океанской химии. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Океан как скрытый регулятор климата

Международная группа учёных под руководством Саутгемптонского университета пришла к выводу, что ключевым фактором глобального похолодания стало постепенное снижение концентрации кальция в морской воде. За последние 66 миллионов лет его уровень в океане сократился более чем на 50 процентов. Эти изменения затронули не только морскую среду, но и атмосферу.

Химическая эволюция океанов оказалась тесно связана с углеродным балансом планеты. Когда кальция было больше, океаны удерживали меньше углерода, а углекислый газ активнее возвращался в атмосферу. По мере изменения этого баланса CO₂ всё чаще фиксировался в морской воде и осадочных породах, ослабляя парниковый эффект. Эти процессы согласуются с современными представлениями о глубинном углеродном цикле, где океаны, биология и тектоника плит действуют как единая система.

"Наши результаты показывают, что в начале кайнозойской эры уровень растворённого кальция был примерно в два раза выше современного", — рассказал ведущий автор работы доктор Дэвид Эванс.

Как кальций изменил тепловой баланс Земли

Высокая концентрация кальция означала, что океаны иначе взаимодействовали с углеродом. Морские организмы хуже связывали его в карбонатных структурах, и значительная часть углекислого газа оставалась в атмосфере. По мере снижения уровня кальция этот механизм начал работать в обратную сторону.

"По мере снижения уровня кальция углекислый газ буквально высасывался из атмосферы, что привело к глобальному похолоданию на 15-20 градусов Цельсия", — пояснил доктор Эванс.

Этот процесс не был резким катаклизмом. Он разворачивался на протяжении миллионов лет, постепенно подготавливая условия для формирования ледников и устойчивых холодных эпох. Сегодня последствия этих изменений помогают изучать природные архивы климата, включая керны льда, которые сохраняют в проектах вроде ковчега для исчезающих ледников в Антарктиде.

Микроскопические окаменелости как летопись океана

Чтобы восстановить химическую историю океанов, учёные проанализировали окаменелые раковины фораминифер — крошечных морских организмов, оседающих на дно после гибели. Их состав позволил создать самую подробную на сегодняшний день картину изменений морской воды за десятки миллионов лет.

Компьютерное моделирование показало, что уровень кальция напрямую влиял на способность морских экосистем фиксировать углерод и захоранивать его в донных отложениях. Этот механизм постепенно снижал концентрацию CO₂ в атмосфере и усиливал охлаждение планеты.

"Этот процесс эффективно выводит углекислый газ из атмосферы и изолирует его", — отметила соавтор исследования доктор Сяоли Чжоу из Университета Тунцзи.

Роль глубинных процессов Земли

Исследователи также обнаружили связь между изменением химии океана и замедлением расширения морского дна. По мере снижения темпов образования новой океанической коры менялся химический обмен между породами и морской водой, что дополнительно уменьшало концентрацию кальция.

"Химический состав морской воды часто рассматривают как пассивный фон, но наши данные показывают, что он мог быть одной из причин климатических изменений", — подчеркнул соавтор работы профессор Яир Розенталь из Университета Ратгерса.

Работа меняет взгляд на историю климата Земли, показывая, что решающие сдвиги могли начинаться в глубинах океана и недрах планеты, а их последствия становились заметны лишь спустя миллионы лет.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анализ выявил 100 необъяснимых сигналов из космоса — The Astronomical Journal 26.01.2026 в 17:22
Из миллиардов сигналов осталась сотня самых тревожных: космос подавал знак, но его не распознали

Проект SETI@home завершил анализ миллиардов космических сигналов и оставил лишь 100 загадочных кандидатов, один из которых до сих пор не имеет объяснения.

Читать полностью » В Афаре нашли челюсть Paranthropus возрастом 2,6 млн лет — Nature 26.01.2026 в 16:37
Эфиопия переписала маршруты древних людей: находка 2,6 млн лет ломает привычную географию Paranthropus

Челюсть Paranthropus из Эфиопии (Афар), ≈2,6 млн лет, найдена на 1000+ км севернее — находка меняет представления о расселении и экологии робустных гомининов.

Читать полностью » В гробнице у Виа Пьетралата нашли саркофаг и урны с прахом — археологи 26.01.2026 в 12:05
Рим хоронил элиту у дороги: гробницы возрастом 2400 лет вывели к неожиданному культу

Археологи у Виа Пьетралата обнаружили две элитные республиканские гробницы и рядом — святилище Геркулеса: находки с урнами, скелетом и резервуарами раскрывают ритуалы и похоронные практики Рима.

Читать полностью » Учёные обнаружили 1730 неизвестных вирусов в изолированной морской воронке — Nature 26.01.2026 в 9:21
Свет туда не доходит, кислород исчезает: океанская дыра оказалась рассадником неизвестной жизни

В Южно-Китайском море учёные обнаружили изолированную подводную воронку, где обитают тысячи неизвестных вирусов и уникальные микробы.

Читать полностью » Сэнди Хетерингтон назвал прототакситы вымершей ветвью жизни — National Museums Scotland 26.01.2026 в 2:08
До лесов и деревьев Землю держали "столбы жизни": гиганты оказались не грибами и не растениями

Исследование в Science Advances: девонские прототакситы из Rhynie chert — не грибы и не растения, возможно, полностью вымершая эукариотическая ветвь.

Читать полностью » Под снегами Антарктиды создали 25.01.2026 в 17:17
Планета теплеет, Антарктида хранит холод: зачем миру понадобился ледяной ковчег

Антарктида становится ковчегом для ледников: Ice Memory собирает керны и хранит их при -52°C, чтобы архив климата будущего оставался доступен на десятилетия.

Читать полностью » Астрономы обнаружили признаки гигантской экзолуны у далёкой планеты – arXiv 25.01.2026 в 12:16
Такого спутника космос ещё не показывал: будто Нептун сорвался с цепи и ушёл на чужую орбиту

Астрономы нашли признаки экзолуны у далёкого газового гиганта, чья масса может стереть грань между спутником и планетой и изменить научные классификации.

Читать полностью » Солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников — Universe Today 25.01.2026 в 11:08
Солнечная буря разогревает атмосферу и ломает расчёты: спутники начинают "плыть" и толкаться на орбите

Плотность спутников в низкой околоземной орбите выросла; учёные предупреждают, что мощная солнечная буря и сбой управления могут вызвать крупное столкновение за 2,8 дня.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения
Еда
Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы
Спорт и фитнес
Растяжка перед тренировкой может сыграть против вас — одна привычка повышает риск
Питомцы
Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно
Красота и здоровье
Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge
Туризм
Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп
Дом
Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента
Авто и мото
Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet