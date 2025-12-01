Пузырьки со дна ведут обратный отсчёт: океан теряет опоры жизни, и рифы уводят с собой тысячи видов

На удалённом рифе Папуа — Новой Гвинеи подводные трещины выпускают постоянные потоки газа, создавая необычную экспериментальную зону. Здесь вода меняет химический состав, и рифы реагируют на это иначе, чем в нормальных условиях. Учёные рассматривают это место как модель будущего океана. Об этом сообщает журнал Communications Biology (CB).

Как вулканические источники становятся естественной лабораторией

На мелководье залива Милн скрыта вулканическая система, из которой поднимаются пузырьки почти чистого CO₂. Растворяясь в воде, они повышают кислотность и создают условия, похожие на прогнозируемую картину океанов в ближайшие десятилетия.

Исследователи из Австралийского института морских наук годами наблюдают, как изменяются кораллы и водоросли вокруг источников газа. Эта природная среда оказалась редкой возможностью изучить влияние закисления без искусственных установок и лабораторных ограничений.

"Эти природные лаборатории похожи на машину времени", — говорит старший автор исследования Катарина Фабрициус.

Она впервые увидела газовые выходы в 2000 году. Тогда они были всего лишь необычной особенностью рифа, но после анализа состава пузырьков стало ясно — это CO₂, создающий уникальную модель будущего океана. Это положило начало масштабной исследовательской программе, посвящённой тому, как тропические экосистемы реагируют на повышенную кислотность.

Как проводилось исследование

Учёные установили 37 наблюдательных станций вдоль 500-метрового участка рифа. Каждая точка отражала различный уровень кислотности — от современного состояния до того, которое ожидают в конце века.

Температура, течения, освещённость и солёность здесь стабильны, поэтому влияние CO₂ можно изучать отдельно от других факторов. На каждой станции измеряли способность воды поддерживать формирование карбоната кальция и фиксировали состояние морского дна, разнообразие кораллов, молодых полипов и водорослей.

"Мы увидели первые изменения даже при небольшом снижении pH", — отмечает Фабрициус.

Эти данные позволили составить полную картину того, как коралловые рифы реагируют на постепенное удлинение градиента кислотности.

Как менялись рифы: не резкий коллапс, а последовательная перестройка

Представление о том, что рифы погибнут резко при достижении критического уровня CO₂, не подтвердилось. Изменения происходили постепенно, но устойчиво.

Даже небольшое падение pH приводило к исчезновению ветвистых и пластинчатых кораллов — наиболее чувствительных и важных для структуры рифа. Они формируют сложные укрытия, где живут рыбы и беспозвоночные. Эти виды исчезали первыми, оставляя экосистему менее разнообразной.

Крупные округлые Porites оказались более устойчивыми, однако именно их стойкость создавала иллюзию стабильности. Если исключить их из анализа, потери кораллового покрытия становятся намного очевиднее.

"Мы видели меньше кораллов и больше мясистых водорослей", — говорит Сэм Нунан из AIMS.

По мере усиления закисления исчезали водоросли, укрепляющие каркас рифа. На их месте распространялись бурые и красные виды, которым легче жить в кислой среде. Они занимали пространство, ослабляя конкуренцию и изменяя структуру рифа, который становился более плоским и однотипным.

Это меняло весь экосистемный баланс. Численность губок увеличивалась, трёхмерность среды сокращалась, а возможности для рыб — особенно тех, что проводят ранние стадии жизни в кораллах, — уменьшались.

Почему эти данные критически важны

Полученные результаты дают уникальную возможность понять, как рифы будут изменяться в будущем. Закисление океана остаётся менее изученным, чем тепловой стресс, но оно влияет на рифы не менее серьёзно.

"Чем больше CO₂, тем сильнее меняются рифы и сообщества, которые зависят от них", — подчёркивает Фабрициус.

Эти наблюдения позволяют прогнозировать долговременные последствия для рыб, беспозвоночных и людей, чья жизнь связана с рифовыми экосистемами.

Сравнение рифов при современном и повышенном уровне CO₂

В современных условиях рифы сохраняют разнообразие и объёмную структуру. Они состоят из ветвистых, массивных и пластинчатых кораллов, известковых водорослей и служат укрытием для множества видов.

При повышении содержания CO₂ экосистема упрощается. Теряются хрупкие виды, сокращается количество молодых кораллов, исчезают обрастатели и каркасные водоросли. Риф становится плоским, доминируют бурые и красные водоросли.

Это не мгновенный обвал, но уверенная и необратимая трансформация.

Плюсы и минусы природных зон выхода CO₂

Природные источники CO₂ дают редкую возможность наблюдать долгосрочные последствия кислотности в естественной среде. Они демонстрируют реакции реальных экосистем, позволяют изучать многолетние процессы и показывают будущее без моделирования.

Однако интенсивность выделения газа невозможно контролировать. Условия уникальны и не могут быть точно воспроизведены в лаборатории, поэтому такие зоны нельзя считать универсальной моделью для всех рифов.

Популярные вопросы о закислении океана

Как закисление влияет на кораллы?

Оно затрудняет формирование их скелетов из карбоната кальция. Кораллы становятся слабее, медленнее растут и хуже восстанавливаются после стрессов.

Что опаснее — повышение температуры или кислотность?

Температура вызывает обесцвечивание, кислотность ослабляет структуру. Оба фактора усиливают действие друг друга и приводят к ускоренной деградации.

Можно ли остановить закисление?

Да, если сократить выбросы CO₂. Это основной способ изменить химические процессы в океане и предотвратить дальнейшие изменения экосистем.