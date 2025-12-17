Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина держит таблетки
Женщина держит таблетки
© https://unsplash.com by pina messina is licensed under Free
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:55

Обычный дефицит в меню — а последствия пугают: пересмотрела рацион ради здоровья кишечника

Фолиевая кислота снижает риск колоректального рака — Verywell Health

Рацион способен влиять на здоровье куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Некоторые продукты не просто поддерживают организм, но и снижают вероятность опасных заболеваний. Один из таких защитных факторов — витамин B9, известный как фолиевая кислота, дефицит которой всё чаще связывают с ростом онкологических рисков. Об этом сообщает Verywell Health.

Что известно о раке кишечника

Колоректальный рак — это злокачественное заболевание, которое развивается в толстой или прямой кишке. Он относится к числу самых распространённых видов онкологии в мире и остаётся одной из ведущих причин смертности, связанной с раком. Болезнь может долго протекать бессимптомно, из-за чего часто выявляется уже на поздних стадиях.

Именно поэтому специалисты всё чаще говорят о важности профилактики и образа жизни, включая питание. Рацион, богатый определёнными нутриентами, способен заметно повлиять на риски.

Почему фолиевая кислота оказалась в центре внимания

Научный интерес к витамину B9 усилился после публикации исследования в Annals of Oncology в 2011 году. Учёные выяснили, что у людей с низким потреблением фолатов вероятность развития колоректального рака была существенно выше.

Более того, дефицит этого витамина оказался связан и с повышенным риском опухолей пищевода. Эти данные подтвердили: фолиевая кислота играет не вспомогательную, а ключевую роль в защите клеток от злокачественных изменений. Особенно уязвимыми оказались люди с длительным несбалансированным питанием.

Как фолаты защищают клетки

Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и нормального деления клеток. При её нехватке процессы обновления клеток нарушаются, что увеличивает вероятность ошибок на генетическом уровне. Такие мутации могут запускать неконтролируемый рост клеток — один из механизмов формирования опухолей.

В кишечнике, где клетки обновляются особенно активно, этот фактор имеет принципиальное значение. Поддержание нормального уровня фолатов помогает снизить вероятность подобных сбоев.

Продукты, богатые витамином B9

Получать фолиевую кислоту лучше всего из пищи. В рацион стоит регулярно включать следующие продукты:

  1. Тёмно-зелёные овощи — шпинат, брокколи, разные виды капусты.

  2. Бобовые — фасоль, чечевицу, нут.

  3. Цитрусовые и ягоды — апельсины, лимоны, клубнику.

  4. Авокадо.

  5. Куриные яйца.

  6. Говяжью печень.

В отдельных случаях, например во время беременности или при ограниченном питании, может потребоваться приём добавок. Однако специалисты подчёркивают: такие решения должны приниматься только под контролем врача.

Сбалансированное питание не гарантирует полной защиты от онкологии, но способно заметно снизить риски. Фолиевая кислота — один из тех элементов, которые играют важную роль в профилактике, оставаясь при этом доступными для большинства людей.

