Мониторинг здоровья москвичей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:17

Обычное недомогание может оказаться сигналом сердца: признаки появляются задолго до остановки

Шведские учёные выявили ранние симптомы перед внезапной остановкой сердца — Actualno

Внезапная остановка сердца многим кажется ударом "из ниоткуда", когда человек ещё вчера выглядел здоровым. Но иногда организм заранее предупреждает — просто эти сигналы легко перепутать с усталостью, стрессом или обычным недомоганием. Симптомы могут быть нетипичными и не напоминать классические сердечные проблемы. Об этом сообщает Actualno.

Почему остановка сердца может случиться без инфаркта

Врачи подчёркивают: внезапная остановка сердца не всегда связана с инфарктом миокарда. Причиной нередко становятся скрытые нарушения ритма, хроническая ишемическая болезнь сердца или начальные проявления сердечной недостаточности. Такие состояния могут развиваться постепенно и долго не мешать привычной жизни, пока не произойдёт резкий сбой в работе сердца.

Наибольшую опасность представляют аритмии, которые протекают без заметных симптомов. При этом электрическая система сердца может работать нестабильно, и риск критического нарушения кровообращения возникает даже у молодых людей без выраженных диагнозов. Именно поэтому настораживающие признаки важно воспринимать серьёзно, даже если они кажутся "случайными".

Что выяснили шведские исследователи

Шведские учёные изучили около тысячи случаев внезапной смерти среди людей в возрасте от одного года до 36 лет. Средний возраст участников исследования составил 23 года, причём большинство погибших были мужчинами. Сравнение медицинских данных и рассказов родственников позволило увидеть закономерность: примерно у трети людей за 12-18 месяцев до трагедии появлялись тревожные симптомы, но их не воспринимали как возможный сигнал со стороны сердца.

Часто такие состояния списывали на переутомление, последствия стресса или особенности режима жизни. В итоге полноценное обследование откладывали, а возможная проблема оставалась незамеченной.

Симптомы, которые нельзя оставлять без внимания

Кардиологи отмечают: ряд признаков требует повышенной настороженности, даже если они возникают редко или проходят быстро. Важно следить не только за самим симптомом, но и за его повторяемостью или сочетанием с другими проявлениями.

  1. Внезапные обмороки или состояния "на грани" потери сознания.

  2. Судорожные эпизоды без установленного неврологического диагноза.

  3. Приступы тошноты и необъяснимой слабости.

  4. Учащённое или нерегулярное сердцебиение.

  5. Беспричинное повышение температуры тела.

Каждый из этих признаков может иметь разные причины, но если он повторяется или становится частью общей картины недомогания, стоит проверить сердечно-сосудистую систему.

Роль препаратов и факторов образа жизни

Отдельно специалисты обращают внимание на некоторые психотропные лекарства. Такие препараты могут влиять на сердечный ритм и увеличивать нагрузку на миокард, особенно при длительном приёме или сочетании с другими факторами риска. Даже внешне здоровому человеку в подобных условиях может потребоваться врачебный контроль.

Дополнительное значение имеют хронический стресс, недосып, чрезмерные тренировки без допуска и игнорирование профилактических осмотров. Эти факторы не всегда вызывают проблему напрямую, но способны усиливать уязвимость организма и повышать риск опасных нарушений. В результате ранние сигналы могут стать тем самым поводом, который нельзя откладывать "на потом".

