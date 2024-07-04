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Полиция Кишинева проверяет лидера
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Полиция Кишинева проверяет лидера "Шанса" Лунгу

В Кишиневе правоохранительные органы проводят предварительное расследование по делу о хулиганстве в отношении возглавляющего оппозиционную группировку "Шанс" Алексея Лунгу, как было передано представителем пресс-службы генерального инспектората полиции МВД Молдавии Дианой Фетко.

Во вторник Лунгу, поддерживавший антиправительственный митинг у здания суда в Кишиневе, где должно было состояться слушание дела о возможной финансовой преступности главы Гагаузии Евгении Гуцул, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Фетко отметила, что сейчас ведется проверка в отношении Лунгу по статье о беспорядке, а также начат процесс нарушения закона о неподчинении полиции.

Представители Лунгу и его сторонники утверждают, что задержание имело политическое подкрепление и направлено на подавление оппозиции.

В то же время в МВД подчеркивают, что действия полиции соответствуют закону.

Фото: www. flickr.com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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