Наркотическая угроза из Афганистана становится значительным вызовом для безопасности в регионе и требует пристального внимания.



Однако постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич отметил, что ОБСЕ не активизировала свою деятельность по этому вопросу.



Лукашевич подчеркнул, что проблема остается важной в контексте нынешних геополитических изменений и требует особого внимания. Он выразил озабоченность недостаточной эффективностью действий ОБСЕ в борьбе с наркотиками.



На мероприятии о текущих вызовах для региона, связанных с угрозой наркотиков из Афганистана, организованном постпредством РФ в Вене, Лукашевич напомнил о мандате организации и ее обязательствах в области борьбы с незаконными наркотиками и химическими прекурсорами.



Дипломат отметил, что значительный потенциал организации используется неэффективно, и ОБСЕ фактически игнорирует один из ключевых вызовов для региональной безопасности и стабильности. Традиционная конференция высокого уровня по борьбе с наркотиками не проводится уже третий год подряд.



Лукашевич подчеркнул, что российская сторона предлагала инициативы по улучшению антинаркотического профиля ОБСЕ на совещаниях министров в Милане и Братиславе, но эти предложения не нашли должной поддержки из-за неконструктивной позиции определенных государств-участников.

Фото: www. flickr.com/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)