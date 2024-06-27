Призыв Польши и стран Прибалтики к ЕС об установлении границы обороны вдоль периметра с Россией и Белоруссией должен быть воплощен специфическим способом, считает официальный представитель МИД Мария Захарова в своем канале в Telegram.
По словам Захаровой, оборона должна выстраиваться "шипами внутрь".
Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить средства на создание 700-километровой защитной линии на границе с Россией и Белоруссией, как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письма руководителей этих стран к руководству ЕС. Некоторые представители ЕС оценили затраты на строительство подобной пограничной защиты примерно в 2,5 миллиарда евро.
В послании подчеркивается, что планирование и возведение оборонительных сооружений необходимо проводить совместно с НАТО и с учетом военных требований альянса.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики периодически пугают своих граждан предполагаемой угрозой со стороны России, что помогает отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент подробно пояснил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, такой поступок не имеет смысла.
Фото: www. kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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