Морской конёк был замечен австралийскими учёными в самой дальней части гавани Сиднея, что может быть положительным признаком того, что их может быть ещё больше.
Новохолландские морские коньки являются приоритетными для восстановления в соответствии с Планом действий Лейбористской партии по борьбе с видами, находящимися под угрозой исчезновения. В основном они обитают на восточном побережье Австралии и находятся под угрозой из-за утраты и деградации среды обитания.
В рамках проекта учёные выпустили 100 морских коньков в сиднейский залив. Проект даёт исследователям возможность проверить эффективность восстановления популяции коньков на участке, среда обитания которого уже была нарушена.
Фото: commons. wikimedia.org/Florin DUMITRESCU (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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