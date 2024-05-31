Морской конёк был замечен австралийскими учёными в самой дальней части гавани Сиднея, что может быть положительным признаком того, что их может быть ещё больше.

Новохолландские морские коньки являются приоритетными для восстановления в соответствии с Планом действий Лейбористской партии по борьбе с видами, находящимися под угрозой исчезновения. В основном они обитают на восточном побережье Австралии и находятся под угрозой из-за утраты и деградации среды обитания.

В рамках проекта учёные выпустили 100 морских коньков в сиднейский залив. Проект даёт исследователям возможность проверить эффективность восстановления популяции коньков на участке, среда обитания которого уже была нарушена.

Фото: commons. wikimedia.org/Florin DUMITRESCU (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)