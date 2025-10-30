Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

Упражнения, которые делают живот плоским, а осанку королевской

Боковая планка с опусканием таза: тренер Джефф Шульц отметил пользу для стабильности корпуса

Сильный и выносливый корпус начинается не только с пресса, но и с косых мышц живота. Именно они отвечают за стабильность корпуса, осанку и способность выполнять повороты или наклоны без боли в спине. Если вы ограничиваетесь только классическими упражнениями на пресс, стоит добавить в программу тренировку косых — она помогает сформировать гармоничную фигуру и укрепить мышцы кора.

Почему важно тренировать косые мышцы

Многие привыкли считать, что достаточно качать только прямую мышцу живота, чтобы получить красивый рельеф. Однако без сильных боковых мышц невозможно достичь устойчивости тела и правильной осанки. Косые мышцы стабилизируют позвоночник, защищают поясницу и делают движения более точными. Кроме того, они участвуют в дыхании и вращательных движениях корпуса.

Регулярные упражнения на косые помогают не только визуально "сузить талию", но и развивают координацию, что особенно важно для танцоров, бегунов, боксёров и всех, кто активно двигается. Укрепляя эти мышцы, вы улучшаете баланс, предотвращаете травмы и формируете правильное положение тела даже при длительном сидении.

11 упражнений для сильных косых мышц

1. Breakdancer

Это динамичное упражнение сочетает в себе силовую и кардионагрузку. Оно помогает проработать косые мышцы, повысить выносливость и улучшить чувство равновесия.

Исходное положение — стоя на четвереньках, колени под бедрами, ладони под плечами. Поднимите колени чуть над полом, удерживая пресс напряжённым. Затем выведите левую ногу под корпус вправо, одновременно разворачивая таз и поднимая правую руку вверх. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Выполняйте по 30 секунд на каждую сторону.

"Это упражнение не только тонизирует косые мышцы, но и повышает частоту сердечных сокращений", — отметила инструктор по пилатесу Дженн Серакьюз.

2. Боковая планка с опусканием таза

Одно из лучших упражнений на боковые мышцы и стабилизаторы корпуса. Лягте на бок, опираясь на предплечье, ноги выпрямлены и сложены одна на другую. Поднимите таз, чтобы тело образовало прямую линию, затем медленно опустите бедро вниз, почти касаясь пола, и снова поднимите. Сделайте 10-12 повторений на каждую сторону.

"Это отличное упражнение для силы и стабильности корпуса — оно задействует косые, пресс и мышцы спины", — пояснил директор по тренировкам Джефф Шульц.

3. Альпинист на возвышении

Классическое упражнение в улучшенной версии. Найдите устойчивую поверхность — скамью или ступеньку. Поставьте руки чуть шире плеч, корпус вытянут. Поочерёдно подтягивайте колени к груди, словно бежите. Старайтесь не прогибать поясницу. Делайте 2 подхода по 30 повторений.

"Это упражнение прорабатывает косые и мышцы живота, улучшая подвижность таза и выносливость", — рассказал тренер Джимми Минарди.

4. "Дворники"

Для выполнения понадобится возвышение — скамья или платформа. Примите упор лёжа, положив руки на платформу. Поднимите прямую ногу и проведите ею по дуге к противоположной руке, не сгибая колено. Коснитесь пола носком и вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 10 повторов на каждую ногу.

"В этом упражнении активно работает не только корпус, но и верх тела", — отметила тренер Астрид Суон.

5. Боковые подъёмы с гирей

Сидя на боку с согнутыми ногами, держите гирю у груди. Напрягите пресс и поднимайтесь вверх, возвращаясь в вертикальное положение на коленях, не отрывая гирю от груди. Затем вернитесь обратно. Сделайте по минуте на каждую сторону в три подхода. Это упражнение эффективно развивает силу косых и ягодичных мышц.

6. Обратные скручивания лёжа

Лягте на спину, руки вытянуты над головой, ноги согнуты под углом 90°. Не меняя положения коленей, опускайте ноги вправо, касаясь пола, затем поднимайте обратно и повторяйте влево. Сделайте 3 подхода по 15 повторов.

"Это упражнение позволяет изолировать косые мышцы, не нагружая поясницу", — пояснила преподаватель пилатеса Джули Джако.

7. Скручивание с мячом

Лягте на спину, колени согнуты, ступни на полу. Держите в руках небольшой мяч или лёгкий гантель. Поднимите корпус, напрягая пресс, и задержитесь на несколько секунд. Затем поверните корпус влево, не отрывая поясницу от пола. Через 30 секунд повторите в другую сторону. Сделайте 3 подхода.

8. Наклоны с гантелями к носкам и пяткам

Встаньте, ноги немного шире плеч. В руках — гантели по 5-10 кг. Тянитесь правой рукой к правому носку, затем левой — к левому. После этого повторите, направляя руку к пятке. Старайтесь не наклоняться слишком глубоко и не расслаблять пресс. Выполняйте упражнение под ритмичную музыку в течение полутора минут.

"Добавьте энергичную музыку с темпом 130-140 ударов в минуту — и тренировка станет вдвойне эффективнее", — посоветовал тренер Матти Маджакому.

9. Повороты бёдер в планке

Примите положение планки на предплечьях. Соедините ноги и перенесите вес тела на руки. Начинайте поворачивать таз слева направо, будто "перекатываете" его через воображаемый мяч. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторов.

"Представьте, что вы двигаете тазом через большой мяч — так вы добьётесь максимальной амплитуды", — отметила тренер Сара Косте.

10. Альпинист на одну сторону

Это усложнённый вариант привычного упражнения, который заставит косые мышцы работать по отдельности. Из положения планки подтяните правое колено к левому локтю, затем поменяйте сторону. Работайте по 45 секунд на каждую сторону, выполняя 4 подхода.

"Эти альпинисты активируют одну сторону за раз, давая дополнительную нагрузку на косые мышцы", — пояснил мастер-тренер Джо Буффа.

Советы шаг за шагом

  1. Перед тренировкой сделайте разминку — круговые движения тазом, лёгкие наклоны и вращения плеч.

  2. Выполняйте упражнения медленно и осознанно, контролируя дыхание.

  3. После тренировки уделите внимание растяжке: наклоны в стороны, скручивание корпуса сидя, "поза ребёнка" из йоги.

  4. Если вы используете дополнительный инвентарь — гирю, мяч или гантели — выбирайте умеренный вес, чтобы не перенапрягать поясницу.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение упражнений без контроля дыхания.
    Последствие: быстрая усталость и риск головокружения.
    Альтернатива: дыхание по принципу "напряжение — выдох, расслабление — вдох".

  • Ошибка: избыточный вес снарядов.
    Последствие: чрезмерная нагрузка на спину.
    Альтернатива: начинать с минимального веса и увеличивать постепенно.

  • Ошибка: неполная амплитуда движений.
    Последствие: слабая активация косых мышц.
    Альтернатива: следить за техникой, делать медленные, но полные движения.

А что если вы новичок?

Если вы только начинаете тренироваться, начните с упрощённых вариантов: боковая планка на колене, медленные скручивания без веса, укороченные "альпинисты". Постепенно увеличивайте сложность, когда мышцы станут крепче. Главное — не спешите и слушайте тело.

Плюсы и минусы тренировки косых мышц

Плюсы:

  • Улучшение осанки и баланса.

  • Защита поясницы от травм.

  • Формирование стройной талии.

  • Повышение выносливости кора.

Минусы:

  • При неправильной технике возможны боли в спине.

  • Сложно поддерживать симметрию тела без регулярных растяжек.

  • Необходимо контролировать нагрузку, чтобы избежать чрезмерного укорочения мышц.

FAQ

Как часто выполнять упражнения на косые мышцы?
Достаточно 2-3 раз в неделю, чередуя с тренировками на пресс и спину.

Можно ли делать такие упражнения дома без оборудования?
Да, большинство движений выполняются с собственным весом. Для разнообразия можно использовать гантели или мяч.

Помогают ли упражнения на косые убрать жир с боков?
Они укрепляют мышцы, но для сжигания жира важен общий дефицит калорий и кардионагрузки.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения на косые делают талию шире.
    Правда: при умеренных тренировках мышцы укрепляются, а талия становится визуально тоньше.

  • Миф: достаточно качать пресс, чтобы проработать боковые мышцы.
    Правда: без изолированных упражнений косые остаются слабыми.

  • Миф: растяжка после тренировки не нужна.
    Правда: растяжка улучшает гибкость и предотвращает спазмы.

3 интересных факта

  1. Косые мышцы состоят из внутренних и внешних слоёв, которые работают синхронно.

  2. Сильные косые помогают стабилизировать таз при ходьбе и беге.

  3. Эти мышцы активно включаются даже во время смеха — поэтому смех тоже тренирует пресс.

Регулярные тренировки косых мышц сделают ваш корпус сильным и устойчивым. Главное — работать с осознанностью, соблюдать технику и не забывать про восстановление.

