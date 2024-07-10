В ночном небе над несколькими регионами России был замечен необычный светящийся объект. Его наблюдали жители столицы и Северной столицы, а также Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей. Кроме того, объект был виден в небе над Украиной и Белоруссией.
Согласно информации, предоставленной агентством "РИА Новости", предположительно, наблюдаемым объектом являлась ракета-носитель Ariane 6, запущенная накануне с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Миссия находится под контролем Европейского космического агентства. В создании ракеты принимали участие 13 государств, входящих в Европейский союз, а общая стоимость проекта превысила 4 миллиарда евро.
Первый запуск Ariane 6 неоднократно переносился на протяжении нескольких лет из-за различных факторов, включая технические проблемы, пандемию коронавируса и начало военной операции России на территории Украины.
Фото: iz.ru/ vk
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