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Автомоибль ДПС
Автомоибль ДПС
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Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:18

Обгон патрульной машины: как не остаться без прав на 1,5 года из-за одного маневра

Летом на дороге всё решают секунды. Один водитель тянется за фурой, другой в этот момент идёт на обгон, а впереди внезапно оказывается патрульная машина. У многих после такого манёвра сразу появляется один и тот же вопрос: что будет дальше. Ответ здесь не такой простой, как кажется на первый взгляд. На обычном перекрёстке штраф легко ловят и за мелкую ошибку, а с патрульным авто правила и вовсе работают жёстче.

"Если патрульная машина движется без спецсигналов и без превышения скорости, сам по себе обгон не запрещён. Но водителю всё равно нужно смотреть не только на разметку, но и на скорость — именно там чаще всего и ловят нарушение. Камера на патрульном авто нередко фиксирует не сам манёвр, а превышение, которое водитель допустил во время обгона. В такой истории штраф уже становится вполне реальным", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru Сергей Герасимов.

автоюрист

Когда обгон допустим

Правила не содержат прямого запрета на обгон патрульной машины. Но это не значит, что манёвр можно делать как попало. Если машина ГАИ едет без мигалок и сирены, а скорость не выше разрешённой, обгон допустим. Здесь всё упирается в обычные требования ПДД: разметка, дистанция, скорость и безопасность.

Если водитель пересекает сплошную линию, разговор уже другой. Инспекторы оформят протокол по факту нарушения, и спорить тут будет сложно. То же самое касается ситуации, когда обгон выполняют с превышением скоростного лимита. Ошибки в оформлении и сборе доказательств потом обходятся дорого, и с дорожными нарушениями логика та же.

Отдельно водитель должен помнить, что патрульная машина сама по себе не даёт никаких поблажек. Наоборот, внимание к такому манёвру обычно выше. Поэтому резкий разгон, поздний возврат в полосу и суета в последний момент легко превращают обычный обгон в нарушение.

"Когда включены мигалки и сирена, манёвр становится запрещённым. Тут уже водитель рискует не отделаться обычным штрафом. Закон прямо жёстко относится к таким случаям, и инспектор оформляет нарушение по факту. На практике это один из самых неприятных сценариев для любого, кто решил пойти на обгон не вовремя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Андрей Чернов.

автоюрист

Камера, скорость и протокол

Скоростной лимит до 20 км/ч обычно не штрафуют. Но здесь есть тонкость: на патрульной машине может стоять камера, и она зафиксирует превышение, если оно выйдет за рамки. В исходном примере полицейские едут 70 км/ч там, где разрешено 60, а водитель при обгоне разгоняется до 85-90 км/ч. В такой ситуации нарушение уже попадает в объектив.

Штраф в этом случае составляет 500 рублей. Формально речь идёт именно о превышении скорости, а не о самом факте обгона патрульного авто. Но для водителя разница небольшая: протокол будет, и разбираться придётся уже с конкретной статьёй.

Здесь ещё один важный момент. Нельзя рассчитывать, что "если догнал — значит можно". Камера и инспектор смотрят на итоговую картину: где разгонялся, как перестраивался, не нарушил ли разметку. Даже короткая пауза на исправление ошибки в таких ситуациях уже не спасает.

Мигалки, сирена и лишение прав

Если патрульная машина идёт с включёнными мигалками и сиреной, обгон запрещён. Пункт 3.2 ПДД в таких случаях не оставляет пространства для трактовок. За этот манёвр водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1,5 года. Тут уже не до споров на месте.

Причина проста: спецсигналы требуют от остальных участников движения освободить дорогу и не мешать проезду. Поэтому попытка обогнать такую машину воспринимается как прямое игнорирование требований. И именно здесь наказание становится максимально жёстким.

На дороге этот момент часто пропускают из-за спешки. Кто-то не замечает сирену, кто-то думает, что успеет проскочить. Но итог обычно один: протокол, разбор и неприятный разговор без шансов на "авось". На большегрузах знак TIR тоже работает по жёстким правилам, и с сигналами на патрульной машине ситуация схожая — нарушать нельзя.

Сопутствующие нарушения

Иногда обгон патрульной машины вскрывает совсем другую проблему. Сотрудники ДПС могут заметить неработающий стоп-сигнал. За это оформляют протокол по статье 12.5 КоАП РФ, а штраф составляет 500 рублей. После этого водителю ещё и дают десять дней на устранение неисправности.

Потом дефект придётся подтвердить внеплановым ТО. То есть одной квитанцией история не заканчивается. Если машина вышла на дорогу с грязным номерным знаком, риск нарваться на штраф тоже остаётся. Такие мелочи обычно всплывают именно тогда, когда водитель меньше всего ждёт проверки.

Именно поэтому обгон патрульного авто — не место для резких решений. Формально манёвр допустим не всегда, а на практике к нему часто цепляется ещё пачка нарушений. Один неверный шаг, и вместо обычной поездки получается протокол.

"Чаще всего водители попадают не на самом обгоне, а на сопутствующих мелочах: сплошная, лишняя скорость, грязный номер, неисправный стоп-сигнал. На дороге это выглядит как одна ошибка, а по бумагам может распасться на несколько нарушений. Поэтому рассчитывать только на то, что патрульная машина "едет спокойно”, нельзя. Проверяют всё, что видно прямо сейчас", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Сафронов.

аналитик надёжности транспорта

FAQ

Можно ли обгонять патрульную машину без мигалок? Да, если она не нарушает правила, едет без спецсигналов и сам манёвр проходит по ПДД. Но сплошную линию и превышение скорости это не отменяет.

Что грозит за обгон машины с мигалками и сиреной? Штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1,5 года. Это уже прямое нарушение пункта 3.2 ПДД.

Может ли камера на патрульной машине записать нарушение? Да, может. Если во время обгона водитель превысил скорость, нарушение зафиксируют, и штраф составит 500 рублей.

Что будет за неработающий стоп-сигнал? Оформят протокол по статье 12.5 КоАП РФ, выпишут штраф 500 рублей и дадут десять дней на устранение неисправности. Потом нарушение придётся подтвердить внеплановым ТО.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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