Мужчина ест фастфуд
Мужчина ест фастфуд
Опубликована сегодня в 14:18

Лишний жир отравляет организм: врачи рассказали, как ожирение разрушает тело изнутри

Онколог Хациев предупредил, что ожирение связано с деменцией и онкозаболеваниями

Избыточный вес — не просто эстетическая проблема, а серьёзная угроза для здоровья. Об этом рассказал онколог и бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с "Аргументами и Фактами". По словам врача, лишний жир буквально отравляет организм, провоцируя болезни почти всех систем.

"Из-за лишнего веса страдают практически все органы", — подчеркнул специалист.

Как жир разрушает организм

Жировая ткань, особенно висцеральная (расположенная вокруг внутренних органов), ведёт себя как отдельный эндокринный орган — она вырабатывает гормоны и воспалительные вещества, влияющие на сердце, сосуды и мозг.

"Ожирение приводит к повышению артериального давления, что грозит инсультом", — отметил Бекхан Хациев.

Постоянная нагрузка на сосуды вызывает хроническое воспаление, а сердце вынуждено работать в усиленном режиме. В результате развивается гипертония, повышается риск инсульта и инфаркта.

Кроме того, избыточный жир ухудшает кровоснабжение мозга — со временем это сказывается на когнитивных функциях: снижается память, внимание и скорость мышления.

Ожирение и риск онкологических заболеваний

Учёные установили связь между ожирением и повышенной вероятностью развития некоторых видов рака. У мужчин чаще встречается рак простаты, у женщин — рак груди и эндометрия.

Механизм прост: избыток жира повышает уровень эстрогенов и инсулиноподобных факторов роста, которые ускоряют деление клеток и способствуют мутациям.

"Жировая масса тела повышает риск рака груди и простаты", — напомнил врач.

Болезни, к которым приводит избыточный вес

Бекхан Хациев перечислил целый ряд патологий, связанных с ожирением:

  • деменция - из-за нарушения мозгового кровообращения;

  • сердечная недостаточность - сердце изнашивается быстрее;

  • тромбоз - повышенная вязкость крови и застой в венах;

  • диабет второго типа - из-за инсулинорезистентности;

  • жировой гепатоз - печень утрачивает способность очищать организм;

  • камни в почках и почечная недостаточность;

  • бесплодие - гормональные сбои и нарушения цикла;

  • варикозное расширение вен - из-за повышенного давления в сосудах ног.

Эти состояния редко развиваются изолированно: чаще всего ожирение становится основой целого комплекса хронических заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать лишний вес лишь косметической проблемой.
Последствие: игнорирование первых признаков болезней.
Альтернатива: регулярно проходить обследования и контролировать индекс массы тела (ИМТ).

Ошибка: садиться на жёсткие диеты.
Последствие: дефицит питательных веществ и стресс для организма.
Альтернатива: сбалансированное питание и постепенное снижение веса.

Ошибка: игнорировать физическую активность.
Последствие: ухудшение обмена веществ и работы сосудов.
Альтернатива: ежедневные прогулки, плавание или быстрая ходьба.

Как безопасно снижать вес

  1. Питание. Уменьшите потребление сахара, фастфуда и насыщенных жиров. Основу рациона должны составлять овощи, белок (мясо, рыба, бобовые) и цельнозерновые продукты.

  2. Движение. Регулярная физическая активность ускоряет обмен веществ и укрепляет сердце. Даже 30 минут ходьбы в день дают ощутимый результат.

  3. Сон. Недосып повышает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит.

  4. Контроль веса. Измеряйте окружность талии и индекс массы тела не реже одного раза в месяц.

  5. Консультация врача. Эндокринолог или диетолог поможет подобрать индивидуальную программу.

Плюсы и минусы снижения веса

Плюсы Минусы
Снижается риск инсульта, диабета и онкологии Требуется дисциплина и терпение
Улучшается настроение и память Возможны временные колебания веса
Повышается работоспособность и выносливость Необходим контроль специалиста при хронических болезнях

Мифы и правда

Миф: если немного "в теле", это даже полезно.
Правда: лишний жир всегда повышает нагрузку на органы.

Миф: ожирение — лишь результат переедания.
Правда: роль играют и гормональные сбои, и малоподвижный образ жизни.

Миф: жир можно "перегнать в мышцы".
Правда: жир сжигается только при дефиците калорий и регулярной активности.

