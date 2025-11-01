Лишний жир отравляет организм: врачи рассказали, как ожирение разрушает тело изнутри
Избыточный вес — не просто эстетическая проблема, а серьёзная угроза для здоровья. Об этом рассказал онколог и бариатрический хирург Бекхан Хациев в беседе с "Аргументами и Фактами". По словам врача, лишний жир буквально отравляет организм, провоцируя болезни почти всех систем.
"Из-за лишнего веса страдают практически все органы", — подчеркнул специалист.
Как жир разрушает организм
Жировая ткань, особенно висцеральная (расположенная вокруг внутренних органов), ведёт себя как отдельный эндокринный орган — она вырабатывает гормоны и воспалительные вещества, влияющие на сердце, сосуды и мозг.
"Ожирение приводит к повышению артериального давления, что грозит инсультом", — отметил Бекхан Хациев.
Постоянная нагрузка на сосуды вызывает хроническое воспаление, а сердце вынуждено работать в усиленном режиме. В результате развивается гипертония, повышается риск инсульта и инфаркта.
Кроме того, избыточный жир ухудшает кровоснабжение мозга — со временем это сказывается на когнитивных функциях: снижается память, внимание и скорость мышления.
Ожирение и риск онкологических заболеваний
Учёные установили связь между ожирением и повышенной вероятностью развития некоторых видов рака. У мужчин чаще встречается рак простаты, у женщин — рак груди и эндометрия.
Механизм прост: избыток жира повышает уровень эстрогенов и инсулиноподобных факторов роста, которые ускоряют деление клеток и способствуют мутациям.
"Жировая масса тела повышает риск рака груди и простаты", — напомнил врач.
Болезни, к которым приводит избыточный вес
Бекхан Хациев перечислил целый ряд патологий, связанных с ожирением:
-
деменция - из-за нарушения мозгового кровообращения;
-
сердечная недостаточность - сердце изнашивается быстрее;
-
тромбоз - повышенная вязкость крови и застой в венах;
-
диабет второго типа - из-за инсулинорезистентности;
-
жировой гепатоз - печень утрачивает способность очищать организм;
-
камни в почках и почечная недостаточность;
-
бесплодие - гормональные сбои и нарушения цикла;
-
варикозное расширение вен - из-за повышенного давления в сосудах ног.
Эти состояния редко развиваются изолированно: чаще всего ожирение становится основой целого комплекса хронических заболеваний.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: считать лишний вес лишь косметической проблемой.
Последствие: игнорирование первых признаков болезней.
Альтернатива: регулярно проходить обследования и контролировать индекс массы тела (ИМТ).
• Ошибка: садиться на жёсткие диеты.
Последствие: дефицит питательных веществ и стресс для организма.
Альтернатива: сбалансированное питание и постепенное снижение веса.
• Ошибка: игнорировать физическую активность.
Последствие: ухудшение обмена веществ и работы сосудов.
Альтернатива: ежедневные прогулки, плавание или быстрая ходьба.
Как безопасно снижать вес
-
Питание. Уменьшите потребление сахара, фастфуда и насыщенных жиров. Основу рациона должны составлять овощи, белок (мясо, рыба, бобовые) и цельнозерновые продукты.
-
Движение. Регулярная физическая активность ускоряет обмен веществ и укрепляет сердце. Даже 30 минут ходьбы в день дают ощутимый результат.
-
Сон. Недосып повышает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит.
-
Контроль веса. Измеряйте окружность талии и индекс массы тела не реже одного раза в месяц.
-
Консультация врача. Эндокринолог или диетолог поможет подобрать индивидуальную программу.
Плюсы и минусы снижения веса
|Плюсы
|Минусы
|Снижается риск инсульта, диабета и онкологии
|Требуется дисциплина и терпение
|Улучшается настроение и память
|Возможны временные колебания веса
|Повышается работоспособность и выносливость
|Необходим контроль специалиста при хронических болезнях
Мифы и правда
• Миф: если немного "в теле", это даже полезно.
Правда: лишний жир всегда повышает нагрузку на органы.
• Миф: ожирение — лишь результат переедания.
Правда: роль играют и гормональные сбои, и малоподвижный образ жизни.
• Миф: жир можно "перегнать в мышцы".
Правда: жир сжигается только при дефиците калорий и регулярной активности.
