Онколог Павел Копосов рассказал, что в России рак часто вызван малоподвижным образом жизни и ожирением. Среди других факторов, повышающих риск злокачественных заболеваний, исследователи также выделили курение, переедание, загар и употребление алкоголя.

Курение в основном ассоциируется с раком легких, в то время как ожирение способствует развитию рака желудка, ободочной кишки и поджелудочной железы. Канцерогенные факторы включают в себя этанол из спиртных напитков и ультрафиолетовое излучение от загара, которые могут вызывать различные виды рака, включая меланому и колоректальный рак.

Отказ от курения и употребления алкоголя может снизить риск развития рака и других заболеваний, таких как цирроз печени и хроническая обструктивная болезнь легких.

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